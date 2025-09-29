  • Megjelenítés
Masszív gazdaságösztönző csomagot jelentett be Nagy Márton – tízmilliárdokról van szó
Masszív gazdaságösztönző csomagot jelentett be Nagy Márton – tízmilliárdokról van szó

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter több tízmilliárd forintos gazdaságösztönző csomagot jelentett be, amely az ipar és a munkaerő védelmét célozza. Az intézkedések célja a vámháború negatív hatásainak mérséklése.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebookra feltöltött videójában arról beszélt, hogy a következő intézkedéscsomag, amelyet hamarosan bejelentenek, az iparvédelmi és munkaerővédelmi akcióterv lesz.

Nagy Márton
Magyarország Kormánya, nemzetgazdasági miniszter
Nagy Márton 2024. január 1. óta a nemzetgazdasági miniszter, 2022. májusától a gazdaságfejlesztési miniszter, korábban Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadója volt. Okleveles közgazdász. 1998 és
Állítása szerint ennek célja, hogy mérsékelje a vámháború magyar gazdaságra gyakorolt negatív hatásait. Bár fontos megjegyezni, hogy a jegybank legutóbbi inflációs jelentése alapján a vállalkozások egyelőre nem panaszkodnak a kereskedelmi konfliktus miatt.

Kiemelte, hogy a csomag négy pillérből áll, és mindegyik egy-egy meghatározott területre fókuszál.

Elmondta, hogy az első pillér a vállalkozások forráshoz jutását segíti majd. Ennek részeként

újra megnyitják a Demján Sándor nevéhez kötődő 1+1 programot, amelyhez 30-50 milliárd forintos keretet biztosítanak beruházásösztönzésre.

Hozzátette, hogy fontolgatják a Széchenyi Kártya kamatának egységesen 3 százalékra való csökkentését is, ami a finanszírozási lehetőségek bővítését és olcsóbbá tételét célozza.

A második pillér egy adócsökkentési csomag lesz. Nagy Márton szerint több javaslatot is mérlegelnek, köztük:

  • a szociális hozzájárulási adó mérséklését,
  • az áfa alanyi adómentesség határának módosítását,
  • a KIVA szabályainak változtatását,
  • valamint a kiskereskedelmi adó valorizációs kérdésének rendezését.

A harmadik pillér a kereskedelmi és fogyasztóvédelmi szabályozás átalakítására vonatkozik, ahol a miniszter szerint jelentős adminisztratív könnyítések várhatók.

Végül a negyedik pillér a mesterséges intelligencia területére fókuszál, amelyhez egy célzott támogatási tőkealap és egy oktatási program bevezetését tervezik a vállalkozások felkészítésére és fejlesztésére.

