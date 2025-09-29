Trump olyan csapást jelentett be, ami vágóhídra küldi a magyar gazdaság sikerágazatát

Donald Trump újabb szektor ellen hirdetett gazdasági háborút, amely szerinte megállíthatja az amerikai iparágak külföldre vándorlását. Az elnök hétfőn bejelentette, hogy 100 százalékos vámot vetne ki minden olyan filmre, amelyet nem az Egyesült Államokban forgatnak. A döntés különösen érzékenyen érintheti Magyarországot, amely az elmúlt években a hollywoodi szuperprodukciók egyik legfontosabb forgatási központjává vált.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn a közösségi médiában bejelentette, hogy

100 százalékos vámot vetne ki minden olyan filmre, amelyet nem az Egyesült Államokban forgatnak.

A posztban azzal érvelt, hogy az amerikai filmipart „ellopták” más országok, szerinte úgy, „mintha cukrot vettek volna el egy gyerektől”.

Érvelésében rátámadott a legkomolyabb politikai kihívójának tartott Gavin Newsom kormányzóra is, aki szerinte gyengén vezeti Kaliforniát, ezért gyártják máshol az amerikai filmeket. Trump közölte: a drasztikus intézkedéssel kívánja megoldani azt a problémát, hogy hollywoodi produkciók helyett egyre több film készül külföldön.

A döntésnek közvetlen magyar vonatkozása is van, hiszen Magyarország az elmúlt években a nemzetközi filmgyártás egyik fellegvárává vált.

Az Ibis World számításai szerint 2024-ben legalább 1 milliárd dollár értékű filmprodukciós költés valósult meg az országban, nagyrészt amerikai stúdiók és produkciók révén.

A „Dűne 2.” például közel 15 milliárd forintos adókedvezményben részesült, és évente mintegy 10–12 nagy hollywoodi film készül Magyarországon. Ha Trump terve megvalósul, a Magyarországon forgatott amerikai produkciók filmjeire az Egyesült Államokban 100 százalékos vámot vetnének ki, ami súlyosan visszavetheti a külföldi stúdiók érdeklődését a magyarországi forgatások iránt.

Magyarországon tízezrek munkája kerülhet veszélybe, ha drasztikusan megdrágul az itteni gyártatás a büntetővám miatt:

a Nemzeti Filmintézet 2020-as becslései szerint a magyar filmipar mintegy 20 000 embernek adott munkát.

A tényleges szám ennél magasabb lehet, mert a statisztikák felvétele nehéz, mivel sokan szabadúszóként, projektalapon dolgoznak, és az ágazaton belül több terület (forgatás, utómunka, stúdió, szolgáltatások stb.) is szerepel.

Hogy az elnök szándékai komolyak lehetnek az is mutatja, hogy már idén tavasszal is belengette, hogy vámokat vet ki a külföldön gyártott amerikai filmek vetítésére.

Címlapkép: Donald Trump amerikai elnök az unokája, Kai Trump, ifj. Donald Trump lánya társaságában nyilatkozik a washingtoni Fehér Ház kertjében, amint a Ryder-kupa golfversenyre a New York állambeli Farmingdale-be indul 2025. szeptember 26-án. A fotó forrása: MTI/EPA/Kent Nishimura