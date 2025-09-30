  • Megjelenítés
Rekordbevétel, és brutális pénzégetés a ChatGPT fejlesztőjénél
Gazdaság

Rekordbevétel, és brutális pénzégetés a ChatGPT fejlesztőjénél

Portfolio
Az OpenAI jelentős bevételnövekedést könyvelhetett el 2025 első hat hónapjában.
Portfolio Banking Technology 2025
A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén.
Információ és jelentkezés

Az időszak során az OpenAI 2025 4,3 milliárd dollár bevételt ért el, ami 16%-kal haladja meg a tavalyi teljes éves bevételét.

A ChatGPT fejlesztője ugyanakkor 2,5 milliárd dolláros veszteséget termelt,

elsősorban a mesterséges intelligencia kutatás-fejlesztési költségei és a ChatGPT működtetéséből adódóan.

A jelentés szerint a kutatás-fejlesztés 6,7 milliárd dollárba került a vállalat számára az első félévben.

Az időszak végén a ChatGPT fejlesztője mintegy 17,5 milliárd dollár készpénzzel és értékpapírral rendelkezett a jelentés szerint.

Az OpenAI a teljes évre 13 milliárd dolláros bevételi célt és 8,5 milliárd dolláros készpénzégetési célt tűzött ki.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
GettyImages-2200035615-életkor-férfi-idősek-nyugdíjas-olvasás-otthon-öregedés-szemüveg-újság
Gazdaság
Nyugdíjguru: csökkenteni is lehetne Magyarországon a nyugdíjkorhatárt
Pénzcentrum
Megszólalt a Kia hazai elnöke: világújdonság érkezik Magyarországra, slágermodellt cserélnek le rá
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility