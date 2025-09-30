Rekordbevétel, és brutális pénzégetés a ChatGPT fejlesztőjénél

Az OpenAI jelentős bevételnövekedést könyvelhetett el 2025 első hat hónapjában.

Az időszak során az OpenAI 2025 4,3 milliárd dollár bevételt ért el, ami 16%-kal haladja meg a tavalyi teljes éves bevételét.

A ChatGPT fejlesztője ugyanakkor 2,5 milliárd dolláros veszteséget termelt,

elsősorban a mesterséges intelligencia kutatás-fejlesztési költségei és a ChatGPT működtetéséből adódóan.

A jelentés szerint a kutatás-fejlesztés 6,7 milliárd dollárba került a vállalat számára az első félévben.

Az időszak végén a ChatGPT fejlesztője mintegy 17,5 milliárd dollár készpénzzel és értékpapírral rendelkezett a jelentés szerint.

Az OpenAI a teljes évre 13 milliárd dolláros bevételi célt és 8,5 milliárd dolláros készpénzégetési célt tűzött ki.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images