Rekordbevétel, és brutális pénzégetés a ChatGPT fejlesztőjénél

Az időszak során az OpenAI 2025 4,3 milliárd dollár bevételt ért el, ami 16%-kal haladja meg a tavalyi teljes éves bevételét.
A ChatGPT fejlesztője ugyanakkor 2,5 milliárd dolláros veszteséget termelt,
elsősorban a mesterséges intelligencia kutatás-fejlesztési költségei és a ChatGPT működtetéséből adódóan.
A jelentés szerint a kutatás-fejlesztés 6,7 milliárd dollárba került a vállalat számára az első félévben.
Az időszak végén a ChatGPT fejlesztője mintegy 17,5 milliárd dollár készpénzzel és értékpapírral rendelkezett a jelentés szerint.
Az OpenAI a teljes évre 13 milliárd dolláros bevételi célt és 8,5 milliárd dolláros készpénzégetési célt tűzött ki.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
