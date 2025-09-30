"Az innováció az egészségügyben nehéz kenyér, a klinikailag bizonyítható újításoknak 14%-a kerül bevezetésre 17 év alatt" – kezdte előadását Végh Attila, a QuantumDoctor Kft. ügyvezetője a konferencián.
Az egészségügy egy ultrakonzervatív iparág. Ennek egyik oka a kockázatkerülés, hiszen emberéletekről van szó.
A szakértő azonban kiemelte: külső tényezők felgyorsíthatják a különböző innovációk adoptációs folyamatait. Ez történt például a Covid miatt is: soha nem látott gyorsasággal gondolták újra a telemedicina használhatóságát.
A klinikai innováció kapcsán a robotsebészet példáját mutatta be.
Az elmúlt egy évben egy robotsebészeti boom zajlik Magyarországon. Tavaly májusban kezdték el használni az első da Vinci robotot hazánkban, ma már 10 ilyen robotot alkalmaznak az országban.
Ennek fő területe a prosztatarák, a prosztata eltávolítása. Az USA-ban a prosztata-eltávolítások már 70%-át a robottal végzik.
Az ellátásszervezés terén alkalmazott innováció kapcsán kiemelte: bizonyos fajta közepes komplexitású műtéteket gyakorlatilag ki lehet szervezni. Példaként hozta fel, hogy 2005-ben indult az a reform Svédországban, amely során a finanszírozók elhatározták, hogy bizonyos sebészeti beavatkozásokat kiszerveztek magánellátókhoz, egyszakmás elektív centrumokhoz. Bizonyos magánszolgáltatók olyan volumeneket tudtak biztosítani, hogy az orvosok például naponta 5 csípőműtétet végeznek, így olyan szinten megtanulták ezt egy napos ellátásban csinálni, hogy nagyon jó klinikai eredményeket érnek el így.
A finanszírozás területén megvalósuló innováció kapcsán kiemelte:
a biztosítók egyre intelligensebb módon szerződnek a magánszolgáltatókkal.
Nagyon sok esetben a szolgáltatók már úgy szerződnek a biztosítókkal, hogy nem a műtétet fizetik ki, hanem egy csomagba beleteszik az összes esetlegesen felmerülő komplikáció, rehabilitáció kezelésnek értékét is, és abban az esetben, ha van esetleg fertőzés, újabb operációra kerül a sor, az már a szolgáltató felelőssége.
Az adattranszparenciát szintén innovációs tényezőként nevezte meg. „Nagy híve vagyok annak, hogy ha publikáljuk azt, amit csinálunk, akkor az jobb lesz" – tette hozzá.
A technológiai innováció kapcsán a mesterséges intelligencia használatát emelte ki.
Az AI jelentősen át fogja rendezni a radiológia szakmát a következő 3-4 évben
– hangsúlyozta Végh Attila.
Eddig ez a legvonzóbb szakma volt az USA-ban, Kanadában, Franciaországban, most viszont már nagyon sok fiatal nem választja ezt, mert attól fél, hogy az AI talán helyettesítheti. "Nem tudjuk, hogy így lesz-e, de azért ennek megvan az esélye" – jegyezte meg.
Adatokat idézve kiemelte: mellkas-röntgennél, prosztata MR-nél vagy mammográfiánál az AI használatával 10-20%-kal nő a pontosság. Idézte Curtis Langlotz, a Stanford professzorának mondását, miszerint
az AI nem fogja kiváltani a radiológusokat, de azok a radiológusok, akik használják a AI-t, kiváltják azokat, akik nem.
Címlapkép forrása: Berecz Valter / Portfolio
Ezek most a magyar magánegészségügy legnagyobb kihívásai
A Portfolio Private Health Forum 2025 rendezvényen volt szó ezekről.
Fogytán a magyarok pénze, durván bezuhant a háztartások megtakarítása a felmérés szerint
Félmillió forinttal csökkent az átlagos megtakarítás.
Két jogvesztő határidőre is figyelmeztet a NAV
Kedden léphetnek utoljára az érintettek.
Így turbózott fel mindent az Otthon Start szeptemberben
Az MBH Bank tapasztalatai az Otthon Start első hónapjában
Ursula von der Leyen orosz pénzből tenné naggyá Európa hadiiparát
Mindenképpen megfizettetik Oroszországgal az ukrajnai pusztítást.
„Nem mindegy, hogy egy bankár hány válságon ment keresztül” – Így lehet megnyerni a dúsgazdag magyarokat
Interjúnk Bálint Attilával, a Raiffeisen Private Banking ügyvezető igazgatójával.
Izgalmas befektetési lehetőség bontakozik ki a háttérben – A profik most ebben látnak hatalmas potenciált
Komoly lehetőség van kibontakozóban.
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
Új lakossági állampapírok érkeznek októbertől. Érdemes sietnie a befektetőknek?
Új lakossági állampapírok forgalmazása indul el októbertől, ezzel párhuzamosan számos jelenleg elérhető befektetés forgalmazása lezárul. Ráadásul nem csak a szokásos sorozatcserékről van
Olcsó kacatból high-tech ipar
USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
A Vaslady ébredése
Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Magyar ingatlanpiac: hórukk országban mérsékelt verseny
A héten Zsolt pihenőt kapott, Balázs és Ádám pedig Tibor Dávid Masterplast CEO-val beszélgetett a magyar ingatlanpiac évtizedes kérdéseiről. Dögunalmas szakmai adásunkban szó lesz a... The p
Nagy ütést vinne be az oroszoknak von der Leyen: a magyar gazdaság is megérezheti?
Bekeményít az EU elnöke?
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.