  • Megjelenítés
Robotsebészeti boom zajlik Magyarországon
Gazdaság

Robotsebészeti boom zajlik Magyarországon

Az egészségügy egy ultrakonzervatív iparág, azonban a különböző szakterületeken bevezetett innovációk jelentős hatékonyságjavulást eredményeznek – mondta Végh Attila, a QuantumDoctor Kft. ügyvezető​je​ a Portfolio Private Health Forum 2025 konferencián. Előadásában a különböző (technológiai, ellátásszervezési, szervezeti, szolgáltatási, klinikai) innovációk egészségügyben tapasztalható folyamatairól, kihívásairól tartott előadást.
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

"Az innováció az egészségügyben nehéz kenyér, a klinikailag bizonyítható újításoknak 14%-a kerül bevezetésre 17 év alatt" – kezdte előadását Végh Attila, a QuantumDoctor Kft. ügyvezetője a konferencián.

Az egészségügy egy ultrakonzervatív iparág. Ennek egyik oka a kockázatkerülés, hiszen emberéletekről van szó.

A szakértő azonban kiemelte: külső tényezők felgyorsíthatják a különböző innovációk adoptációs folyamatait. Ez történt például a Covid miatt is: soha nem látott gyorsasággal gondolták újra a telemedicina használhatóságát.

A klinikai innováció kapcsán a robotsebészet példáját mutatta be.

Az elmúlt egy évben egy robotsebészeti boom zajlik Magyarországon. Tavaly májusban kezdték el használni az első da Vinci robotot hazánkban, ma már 10 ilyen robotot alkalmaznak az országban.

Ennek fő területe a prosztatarák, a prosztata eltávolítása. Az USA-ban a prosztata-eltávolítások már 70%-át a robottal végzik.

Az ellátásszervezés terén alkalmazott innováció kapcsán kiemelte: bizonyos fajta közepes komplexitású műtéteket gyakorlatilag ki lehet szervezni. Példaként hozta fel, hogy 2005-ben indult az a reform Svédországban, amely során a finanszírozók elhatározták, hogy bizonyos sebészeti beavatkozásokat kiszerveztek magánellátókhoz, egyszakmás elektív centrumokhoz. Bizonyos magánszolgáltatók olyan volumeneket tudtak biztosítani, hogy az orvosok például naponta 5 csípőműtétet végeznek, így olyan szinten megtanulták ezt egy napos ellátásban csinálni, hogy nagyon jó klinikai eredményeket érnek el így.

VAL_01623
Végh Attila (Fotó: Berecz Valter / Portfolio)

A finanszírozás területén megvalósuló innováció kapcsán kiemelte:

a biztosítók egyre intelligensebb módon szerződnek a magánszolgáltatókkal.

Nagyon sok esetben a szolgáltatók már úgy szerződnek a biztosítókkal, hogy nem a műtétet fizetik ki, hanem egy csomagba beleteszik az összes esetlegesen felmerülő komplikáció, rehabilitáció kezelésnek értékét is, és abban az esetben, ha van esetleg fertőzés, újabb operációra kerül a sor, az már a szolgáltató felelőssége.

Az adattranszparenciát szintén innovációs tényezőként nevezte meg. „Nagy híve vagyok annak, hogy ha publikáljuk azt, amit csinálunk, akkor az jobb lesz" – tette hozzá.

A technológiai innováció kapcsán a mesterséges intelligencia használatát emelte ki.

Az AI jelentősen át fogja rendezni a radiológia szakmát a következő 3-4 évben

 – hangsúlyozta Végh Attila.

Kapcsolódó cikkünk

Percek alatt elkészül a lelet: új technológia robbanthatja szét a hagyományos orvoslást

Eddig ez a legvonzóbb szakma volt az USA-ban, Kanadában, Franciaországban, most viszont már nagyon sok fiatal nem választja ezt, mert attól fél, hogy az AI talán helyettesítheti. "Nem tudjuk, hogy így lesz-e, de azért ennek megvan az esélye" – jegyezte meg.

Adatokat idézve kiemelte: mellkas-röntgennél, prosztata MR-nél vagy mammográfiánál az AI használatával 10-20%-kal nő a pontosság. Idézte Curtis Langlotz, a Stanford professzorának mondását, miszerint

az AI nem fogja kiváltani a radiológusokat, de azok a radiológusok, akik használják a AI-t, kiváltják azokat, akik nem.

Címlapkép forrása: Berecz Valter / Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
olaj
Gazdaság
Szép csendben láthatatlan válság közelít: már kongatják a vészharangot az olaj- és földgázmezők miatt
Pénzcentrum
Megszólalt a Budapest Park vezérigazgatója: nagy kihívás, hogy kevesebbet piálnak a fiatalok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility