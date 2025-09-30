Továbbra is komoly veszteség az MNB-nél

Az első félévben 248 milliárd forint volt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) vesztesége – derül ki a jegybank honlapjára felkerült beszámolóból. A kamateredmény jelentősen javult, miközben a devizaárfolyamon elkönyvelt profit a felére esett vissza az erősebb forintárfolyam eredményeként. A jegybank saját tőkéje már mínusz 1800 milliárd forintnál jár.

Az idei első félévben javult az MNB eredménye, hiszen az egy évvel korábbi 386,2 milliárd forint után „csak” 248 milliárdos veszteséget könyvelt el a jegybank – derül ki a kedden közzétett féléves jelentésből. A kamateredmény jelentősen javult, hiszen a tavalyi 435,2 milliárd forintos veszteség 257,4 milliárdra olvadt köszönhetően annak, hogy 2024 első felében még magasabb volt a kamatszint a jelenlegi 6,5%-nál (tavaly szeptemberben érte el a mostani szintet).

A pénzügyi műveletek realizált eredménye is javult, mindössze 0,6 milliárd forintos mínuszt mutatott. Ugyanakkor a devizaárfolyamon elkönyvelt nyereség 93,1 milliárd forintról 43,2 milliárdra esett vissza, ennél alacsonyabb profitot utoljára 2023 második felében mutattak ki ezen a soron. Ez pedig

egyértelműen az erősebb forintárfolyam hatása,

hiszen az MNB azon keres, hogy az alacsonyabb átlagos árfolyamon bekerült devizatartalékot magasabb piaci árfolyamon váltja le az állam szükségleteinek megfelelően. Vagyis, ha erősebb a deviza, az csökkenti a jegybank árfolyamon elkönyvelt nyereségét.

Az újabb veszteséggel már 1833,4 milliárd forintra hízott az MNB negatív saját tőkéje, melyet az utóbbi évek magas kamatkörnyezete okozott elsősorban.

A következő napokban a Portfolio részletes elemzéssel jelentkezik az MNB eredményéről, amelyben a kilátásokat is megvizsgáljuk.

