Továbbra is komoly veszteség az MNB-nél

Az idei első félévben javult az MNB eredménye, hiszen az egy évvel korábbi 386,2 milliárd forint után „csak” 248 milliárdos veszteséget könyvelt el a jegybank – derül ki a kedden közzétett féléves jelentésből. A kamateredmény jelentősen javult, hiszen a tavalyi 435,2 milliárd forintos veszteség 257,4 milliárdra olvadt köszönhetően annak, hogy 2024 első felében még magasabb volt a kamatszint a jelenlegi 6,5%-nál (tavaly szeptemberben érte el a mostani szintet).
A pénzügyi műveletek realizált eredménye is javult, mindössze 0,6 milliárd forintos mínuszt mutatott. Ugyanakkor a devizaárfolyamon elkönyvelt nyereség 93,1 milliárd forintról 43,2 milliárdra esett vissza, ennél alacsonyabb profitot utoljára 2023 második felében mutattak ki ezen a soron. Ez pedig
egyértelműen az erősebb forintárfolyam hatása,
hiszen az MNB azon keres, hogy az alacsonyabb átlagos árfolyamon bekerült devizatartalékot magasabb piaci árfolyamon váltja le az állam szükségleteinek megfelelően. Vagyis, ha erősebb a deviza, az csökkenti a jegybank árfolyamon elkönyvelt nyereségét.
Az újabb veszteséggel már 1833,4 milliárd forintra hízott az MNB negatív saját tőkéje, melyet az utóbbi évek magas kamatkörnyezete okozott elsősorban.
A következő napokban a Portfolio részletes elemzéssel jelentkezik az MNB eredményéről, amelyben a kilátásokat is megvizsgáljuk.
Címlapkép forrása: Shutterstock
