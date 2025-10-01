Hirtelen megugrott az euróövezeti infláció

Szeptemberben 2,2 százalékra gyorsult az infláció az euróövezetben - derül ki az Eurostat legfrissebb adatközléséből. A drágulás üteme 0,2 százalékponttal gyorsult a nyári hónapokhoz képest, köszönhetően elsősorban a német árnyomás erősödésének. Az adat várhatóan óvatosságra inti majd az Európai Központi bank (EKB) döntéshozóit is, mely arra enged következtetni, hogy nem várható kamatcsökkentés a következő hónapokban.

A várakozásoknak megfelelően emelkedett az euróövezet inflációja szeptemberben. A nyári hónapokban egyaránt az Európai Központi Bank (EKB) árstabilitási céljának megfelelő 2 százalék volt a fogyasztói árak éves emelkedési üteme, ehhez képest szeptemberben 2,2 százalékra gyorsult a drágulás. A tartós gazdasági folyamatokat tükröző maginfláció 2,3 százalék volt az elmúlt egy évet tekintve, ami azt jelenti, hogy a mutató immár sorozatban negyedik hónapja nem változott. Az adatok teljes mértékben megfelelnek az elemzői várakozásoknak.

Az elmúlt hónapoknál magasabb euroövezeti infláció leginkább Németország gyorsuló áremelkedésének köszönhető, amely éves visszatekintésben szeptemberben 2,4 százalékra emelkedett. A gyorsuló drágulás a gazdaság alapfolyamatait tükröző maginflációban is megmutatkozott (2,8 százalék), így kijelenthető, hogy a kontinens legnagyobb gazdaságában számottevően emelkedett az árnyomás.

A fogyasztói árak gyorsuló emelkedése óvatosságra inti az EKB döntéshozóit is a jövőbeli kamatcsökkentésekkel kapcsolatban.

Christine Lagarde, az EKB elnöke és Luis de Guindos, a szervezet alelnöke a napokban úgy nyilatkozott, hogy a kamatszint jelenleg megfelelő az inflációs és növekedési kockázatok kezeléséhez, változtatásra pedig egyikük sem lát okot. Az EKB jegybankárai korábban már többször is kijelentették, hogy az infláció 2 százalék körüli ingadozása a gazdasági folyamatok természetes velejárója, így monetáris politikai reakciót egy-egy elmozdulás nem indokol. A piaci szereplők osztják a döntéshozók véleményét, hiszen rövid távon szerintük sem várható a kamatok módosítása.

A szakértők szerint egy esetleges azonnali kamatcsökkentéshez az infláció jegybanki cél alá csökkenés és a növekedési kilátások jelentős romlása kellene, de az elmúlt napok adatai alapján ez egyelőre nem tűnik valószínűnek.

