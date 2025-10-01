Ijesztő adatok derültek ki a magyarok életmódjáról

Baittrok Borbála a 21 Kutatóközpont – Portfolio megbízásából készült – felmérését mutatta be a konferencián. A kutatás azt mérte fel, hogy az egészséges életmód különböző aspektusai (például egészséges táplálkozás, mozgás, szűrésekre járás) a magyar társadalom mekkora hányadára jellemző.

A 21 Kutatóközpont kutatási igazgatója azzal kezdte előadását, hogy egy 2021-es adat szerint

a magyarországi halálozások mintegy 50%-áért az életmóddal összefüggő kockázati tényezők felelősek.

Rátérve a szeptemberben felvett kutatásra kiemelte: elég nagy problémára világított rá a felmérés azon adata, miszerint

tízből csak három magyarra jellemző, hogy rendszeresen jár egészségügyi szűrésekre.

E téren nagy különbségek figyelhetők meg a különböző szociodemográfiai csoportok között. Például a nők jóval nyitottabbak arra, hogy járjanak egészségügyi szűrésekre. A kor előrehaladtával egyre inkább foglalkoznak ezzel a kérdéssel az emberek, a 65 éven felülieknek már majdnem a fele mondja azt, hogy inkább vagy nagyon jellemző rá, hogy jár egészségügyi szűrésekre.

Forrás: 21 Kutatóközpont

További kritikus pont, hogy

egészségügyi probléma esetén a válaszadóknak csak a negyede fordul azonnal orvoshoz.

Az idősebbek komolyabban veszik ezt a kérdést, idejük is jobban engedi, hogy foglalkozzanak ezzel – magyarázta Baittrok Borbála. Kiemelte a 40-49 éves korosztályt, az úgynevezett szendvicsgenerációt, amelynek gyerekei vannak, de közben már az idősödő szüleikkel is foglalkozniuk kell. Emiatt saját életükre kevesebb idő jut, ami látszik az adatokból is, miszerint ha egészségügyi problémájuk van, akkor magukról kevésbé gondoskodnak, jóval kisebb arányban fordulnak orvoshoz a többi korosztályhoz képest.

Továbbá e téren az is megfigyelhető, hogy a községekben élők jóval kisebb arányban fordulnak azonnal orvoshoz, mint a fővárosban lakók, ami a falvakban élők egészségügyi szolgáltatókhoz való hozzáférésének nehézségére világít rá.

Baittrok Borbála (Fotó: Berecz Valter / Portfolio)

Az egészséges táplálkozásra vonatkozó kérdésnél az figyelhető meg, hogy a szűréseknél kimutatott adatokhoz hasonlóan ebben a kérdésben is a nők tudatosabbak. A 65 éven felüliek, valamint a felsőfokú végzettségűek is jóval magasabb arányban mondták azt, hogy egészségesebben táplálkoznak. A szendvicsgenerációs 40-49 éves korcsoportnál pedig nem meglepő módon kisebb ez az arány.

A kutató a felmérésből kiderülő egyik legnagyobb problémának nevezte, hogy

a magyarok harmada nem mozog, sportol rendszeresen.

E kérdésben is az életkornak nagy szerepe van: a 40-49 évesek nagyon magas arányban mondták azt, hogy nem érnek rá sportolni. A felsőfokú végzettségűek pedig jóval magasabb arányban sportolnak.

A kutatásból kiderül az is, hogy magyarok 85%-nak a három legfontosabb érték között az egészség szerepel a család és a biztonság mellett.

Akik pedig tesznek az egészségükért, jobban érzik magukat

– hangsúlyozta a kutató.

A teljes népességben ugyanis a rendszeresen mozgók aránya 29%, viszont azok körében, akik azt válaszolták, hogy "jól érzik magukat", ez az arány 41-ra emelkedik. Az egészséges táplálkozás a teljes népesség 35%-ára jellemző, míg "a jól érzi magát" csoportban 42%.

Címlapkép forrása: Berecz Valter / Portfolio