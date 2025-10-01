Nagy bejelentést tett a Microsoft

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Kevin Scott, a Microsoft technológiai igazgatója az Italian Tech Week rendezvényen beszélt a vállalat AI-chipekkel kapcsolatos stratégiájáról. Elmondása szerint a Microsoft jelenleg elsősorban Nvidia és AMD chipeket használ adatközpontjaiban, és a legjobb ár-teljesítmény arányt kínáló félvezetőket választja.

a jövőben viszont főként saját fejlesztésű chipeket kíván majd használni a vállalat.

"Nem vagyunk hívők a chipek tekintetében. Évek óta az Nvidia kínálja a legjobb ár-teljesítmény megoldást" - mondta Scott, hozzátéve, hogy bármilyen megoldást fontolóra vesznek a kapacitásigény kielégítése érdekében.

A Microsoft már most is használ saját fejlesztésű chipeket: 2023-ban mutatta be az Azure Maia AI Acceleratort és a Cobalt CPU-t, emellett a hírek szerint dolgozik a következő generációs félvezető termékein is. A múlt héten a vállalat új, "mikrofolyadékos" hűtési technológiát mutatott be a túlmelegedő chipek problémájának megoldására.

Arra a kérdésre, hogy hosszú távon főként Microsoft chipek lesznek-e a cég adatközpontjaiban, Scott határozottan igennel válaszolt, hozzátéve, hogy már most is "sok Microsoft" szilíciumot használnak.

A chipekre való összpontosítás egy átfogó stratégia része, amelynek célja az adatközpontokba kerülő teljes rendszer megtervezése. "A teljes rendszertervezésről van szó. A hálózatokról és a hűtésről,

és szabadon kell tudnod meghozni a döntéseket, hogy valóban optimalizálhasd a számítási kapacitást a munkafolyamathoz

- magyarázta Scott.

Scott figyelmeztetett, hogy továbbra is hiány van a számítási kapacitásból. "A számítási kapacitás hatalmas szűkössége talán még enyhe kifejezés is. Szinte lehetetlen volt elég gyorsan kapacitást építeni a ChatGPT megjelenése óta" - mondta.

