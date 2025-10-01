Összeomlóban Amerika: több mint két éve nem volt ilyen

Közzétették az ADP foglalkoztatottsági adatot, amely olyan látványos meglepetést hozott, amire kevesen számítottak. Fontos, hogy az ADP azon kevés adatok egyike, amelyet még a kormányzati leállás alatt is közzétesznek (mivel nem állami felmérés), ezért most a szoksásonál is nagyobb súlya lehet ennek az adatnak.

Az ADP felmérése szerint szeptemberben a foglalkoztatottság -32 ezer fővel csökkent az előző havi 54 ezer fős bővülés után (várakozás: 50 ezer fő).

Fontos, hogy lehet ez az egyetlen érdemi munkaerőpiaci adat a héten, ugyanis a kormányzati leállás alatt a pénteki munkaerőpiaci adatokat sem fogják közzétenni.

