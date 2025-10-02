Bréking: történetének leghosszabb cseppfolyósföldgáz-szerződését kötötte Magyarország!

Az MVM megállapodást írt alá a francia Engie-vel, amelynek értelmében 2028 és 2038 között összesen 4 milliárd köbméter cseppfolyósított földgáz érkezik Magyarországra – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Magyarország erősen importfüggő a földgáz tekintetében, jelenleg csak 1,9 milliárd köbméter a hazai kitermelés az évi 8-10 milliárdos fogyasztás mellé.

Az MVM hosszú távú szerződést kötött a francia Engie-vel 4 milliárd köbméter cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítására a 2028 és 2038 közötti időszakra

– jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Ma aláírtuk Magyarország történetének leghosszabb távú LNG-vásárlási megállapodását a francia Engie vállalattal. Ez az egyezmény garantálja számunkra, hogy 2028 és 2038 között évente 400 millió köbméter földgázt vásárolhatunk, összesen 4 milliárd köbméter mennyiségben

– mondta a miniszter a budapesti aláírási ceremónia utáni sajtótájékoztatón

Nem ez az első nagy bejelentés

Szeptember elején Szijjártó Péter közölte, hogy

a valaha volt legnagyobb volumenű nyugati gázszerződést kötötte a kormány a Shellel,

hozzátéve, hogy a magyar kormány célja az energetikai diverzifikációval a meglévő források megőrzése és újabbak bevonása. Az akkor aláírt szerződés szerint 2 milliárd köbméter érkezik hazánkba, tíz év alatt, 2026-tól kezdődően.

A kontextus kedvéért: arányosítva ez a mennyiség és a frissen bejelentett Engie-partnerség (200 + 400 millió köbméter / év)

Magyarország éves igényének 6-7,5 százalékát teszi ki.

Fontos tudni, hogy Magyarország erősen importfüggő, jelenleg is csak 1,9 milliárd köbméter a hazai kitermelés az évi 8-10 milliárdos fogyasztás mellé. Hazánk eddig arra volt berendezkedve, hogy főleg délkelet irányból importálja a földgázt, viszont a friss fejlemények tükrében (lásd lejjebb) lehetett látni, hogy az északnyugati import irány is nagyobb szerepet kap majd Magyarország földgázellátásban – ezt bizonyítja a ma bejelentett szerződés és a Shell-ügylet is.

Háttér

Az orosz földgázról való leválás lehetőségeiről és kihívásairól korábban Pletser Tamással, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjével, valamint Rékai Gáborral, az E.ON szakértőjével és a Magyar Energiakereskedők Szövetségének elnökségi tagjával beszélgettünk, ezt itt lehet meghallgatni:

Ennél is frissebb elemzésünkben a múlt héten azzal foglalkoztunk, hogy

az unió után most már az amerikai vezetés is nyomás alá helyezte Magyarországot az orosz energia ügyében,

ezért úgy néz ki, hogy hazánk olyan kényszerhelyzetbe kerülhet a következő 2-3 évben, amiben már nem saját maga fogja eldönteni, hogy milyen energiaforrásokra építi az ellátását.

