Egy holland bíróság az idővonal módosítására kötelezte a Metát
Egy holland bíróság az idővonal módosítására kötelezte a Metát

A holland bíróság csütörtökön arra kötelezte a Meta Platforms vállalatot, hogy egyszerűbb lehetőségeket kínáljon a Facebook és Instagram felhasználóinak a profilozáson alapuló idővonal elkerülésére.

A bíróság megállapította, hogy mindkét platform kialakításának egyes részei nem felelnek meg az Európai Unió digitális szolgáltatásokról szóló törvényének (Digital Services Act).

A Meta számára két hét határidőt szabtak, hogy "közvetlen és egyszerű" módot biztosítson a felhasználóknak az ajánlott tartalmakat megjelenítő idővonalról való leiratkozásra.

A Meta egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

