Kiderült, hogy áll Magyarország finanszírozása 2025-ben

A nettó finanszírozáshoz az első három negyedévben a forint és deviza intézményi instrumentumok majdnem egyenlő mértékben, 2750 és 2781 milliárd forinttal járultak hozzá. A lakossági papírok hozzájárulása a negyedévet záró szeptember 30-i értéknapon negatív (-222 milliárd forint) volt, ami egy technikai tényezőből adódik, hiszen a negyedév utolsó napjára esett a 442 milliárd forintos állományt jelentő 2025/N Bónusz Magyar Állampapír sorozat lejárata és kamatfizetése. Amennyiben ezzel az egyszeri tétellel korrigáljuk a negyedév végi tényszámot, úgy a lakossági papírok esetében a nettó finanszírozáshoz való hozzájárulás +220 milliárd forintot tesz ki – írja az ÁKK.
Az adósságkezelő a lakossági piac kapcsán kiemeli, hogy a korábbi időszakokban megfigyelt mintázat alapján a lejáratokat követően a kifizetett összegek nagyjából 70%-át az ügyfelek visszaforgatják az állampapírpiacra. Emellett a lakosság tulajdonában lévő intézményi állampapírok állománya közel 500 milliárd forinttal emelkedett az első három negyedévben.
Az első három negyedév bruttó kibocsátása 16 487 milliárd forintot ért el, ami a 19 526 milliárd forintos terv 84,4%-a.
Szeptember végéig a lakossági állampapírokra vonatkozó éves bruttó terv 86%-a teljesült, a forint intézményi finanszírozás esetében 79,7%, a deviza intézményi finanszírozás esetében pedig 99,2% ez a mutató. Mindez azt jelenti, hogy a bruttó terv összességében és a 3 finanszírozási szegmensre vonatkoztatva külön-külön is meghaladta a három negyedévre vonatkozó időarányos értékeket.
A teljes intézményi forintpiacon 2750 milliárd forintnyi nettó kibocsátás történt az első három negyedévben, ami 300 milliárd forinttal meghaladja a teljes évre tervezett összeget. Ugyanezen részpiacon 8998 milliárd forint volt a bruttó kibocsátás. Ezen belül az intézményi forintkötvények piacán az éves bruttó kibocsátás 76,7%-a teljesült a harmadik negyedév végéig. Az elsősorban likviditáskezelési célokat szolgáló, rövid futamidejű diszkontkincstárjegyek (DKJ) esetén az éves bruttó kibocsátási terv 83,7%-a teljesült szeptember 30-ig.
Az intézményi forint kötvényaukciókon erős kereslet volt tapasztalható, a harmadik negyedév végén kiemelkedő érdeklődés mellett keltek el a magyar kötvények. Az első három negyedévben teljesült aukciókon a felajánlott összesen 1622 milliárd forint mennyiségre 4815 milliárd forint kereslet jelentkezett, ebből az ÁKK 2554 milliárd forintot fogadott el, ami 1,89-szeres fedezettséget jelentett.
Az első kilenc hónap tapasztalatai alapján a magyar lakosság bizalma továbbra is töretlen az állampapírok iránt – hangsúlyozza az ÁKK. A lakossági állampapírok és a lakosság kezében lévő intézményi állampapírok állománya szeptember végén 13 136 milliárd forint volt. Ezt az értéket indokolt korrigálni a negyedév utolsó napján lejárt BMÁP-állománnyal, ami 442 milliárd forintot tett ki. A harmadik negyedév végi érték 244 milliárd forinttal, míg a korrigált érték 686 milliárd forinttal haladja meg a 2024 végén megfigyelt értéket.
Az ÁKK az elmúlt évek tapasztalataira építve, október 1-jei hatállyal megújította egyes lakossági termékeinek feltételeit. A lakossági állampapírpiacon az átlagos hátralévő futamidő mérsékelten csökkent az elmúlt években, a korábbi 4 év körüli szintről 3 év körülire. Az új lakossági portfólió kidolgozásánál ezért a futamidő-hosszabbítás, valamint a kiszámítható, fix kamatozás előtérbe helyezése játszott szerepet, amelyek támogatják az egészségesebb adósságszerkezet kialakítását. Október 1-től a FixMÁP, a MÁP Plusz, a BMÁP és a PMÁP lakossági állampapírok újultak meg. Az 5 éves futamidejű FixMÁP kamata 0,5 százalékponttal emelkedett, így évi 7,0%-os fix kamattal nem csak a fix kamatozású, de összességében a teljes lakossági portfólión belül is a legmagasabb induló hozamot kínálja. A MÁP Plusz minden kamatperiódusban 0,75 százalékponttal magasabb kamattal érhető el. Új 5 éves sorozata a sávos, fix kamatozásnak köszönhetően 6,5%-os kamattal indul, amely fokozatosan 7,5%-ra emelkedik a futamidő végére. A BMÁP 6 éves futamidővel és 6,85%-os induló éves kamattal áll rendelkezésre. A PMÁP megőrzi 10 éves futamidejét és továbbra is infláció feletti kamatot kínál.
A nemzetközi devizakötvények és devizahitelek piacán az 1685 milliárd forintos éves nettó kibocsátási terv 165,1%-a teljesült szeptember 30-ig. A 2781 milliárd forintos nettó kibocsátás nagyobb része, 2608 milliárd forint hosszú lejáratú nemzetközi devizakötvények aukciójából valósult meg, míg a devizahitelek 177 milliárd forinttal járultak hozzá az összeghez. A bruttó kibocsátást tekintve szintén kedvezően alakult a teljesítés, hiszen az egész évre tervezett 3083 milliárd forintos bruttó nemzetközi forrásbevonásból szeptember 30-ig 3 057 milliárd forint valósult meg, ami közel 100%-ot jelent.
Ősszel egy kisebb összegű japán jen és kínai renminbi kötvénylejárat mellett egy 1 milliárd eurós devizakötvény is lejár, ezeknek köszönhetően év végére a 30%-os benchmark érték közelében alakulhat a devizarészarány a teljes adósságon belül – szögezi le az adósságkezelő. A deviza forrásbevonások növelik mind az adósságkezelés rugalmasságát, mind pedig az évközi likvid tartalékok mértékét. Ezek a piaci folyamatok függvényében lehetőséget teremthetnek az adósságszerkezet optimalizálására és további adósságvisszavásárlásra az év hátralévő részében.
Címlapkép forrása: Shutterstock
