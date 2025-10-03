Lagarde szerint Klaas Knot alkalmas utód lehet az EKB élére

Az EKB elnöke egy vasárnap megjelenő podcastban dicsérte a holland jegybank korábbi vezetőjét, kiemelve intelligenciáját, állóképességét és konszenzusteremtő képességét — ugyanakkor jelezte: nem ő az egyetlen alkalmas jelölt. Lagarde nem megújítható mandátuma 2027 októberében jár le.

Az Európai Központi Bank elnöke, Christine Lagarde szerint Klaas Knot megfelelő utód lenne — jelentette a holland ANP hírügynökség a „College Leaders in Finance” című podcast vasárnap megjelenő epizódjára hivatkozva.

„Legalább hat éve ismerem. Megvan benne az értelem, az állóképesség és az a képesség, hogy másokat bevonjon a közös munkába” — idézték Lagarde-ot.

Lagarde meg nem hosszabbítható EKB-elnöki mandátuma 2027 októberében jár le.

Lagarde szerint az EKB-elnök feladata gyakran a Kormányzótanács tagjainak — az euróövezeti nemzeti jegybankok vezetőinek — összehangolása.

„Gyakran mind primadonnák, és egyesével kell őket irányítgatni” — mondta. „Neki megvan ez a képessége. De nem ő az egyetlen.”

Knot 14 éven át, 2025 júniusáig állt a holland jegybank élén.

