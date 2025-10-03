  • Megjelenítés
Lagarde szerint Klaas Knot alkalmas utód lehet az EKB élére
Gazdaság

Lagarde szerint Klaas Knot alkalmas utód lehet az EKB élére

Portfolio
Az EKB elnöke egy vasárnap megjelenő podcastban dicsérte a holland jegybank korábbi vezetőjét, kiemelve intelligenciáját, állóképességét és konszenzusteremtő képességét — ugyanakkor jelezte: nem ő az egyetlen alkalmas jelölt. Lagarde nem megújítható mandátuma 2027 októberében jár le.

Az Európai Központi Bank elnöke, Christine Lagarde szerint Klaas Knot megfelelő utód lenne — jelentette a holland ANP hírügynökség a „College Leaders in Finance” című podcast vasárnap megjelenő epizódjára hivatkozva.
„Legalább hat éve ismerem. Megvan benne az értelem, az állóképesség és az a képesség, hogy másokat bevonjon a közös munkába” — idézték Lagarde-ot.

Lagarde meg nem hosszabbítható EKB-elnöki mandátuma 2027 októberében jár le.

Lagarde szerint az EKB-elnök feladata gyakran a Kormányzótanács tagjainak — az euróövezeti nemzeti jegybankok vezetőinek — összehangolása.
„Gyakran mind primadonnák, és egyesével kell őket irányítgatni” — mondta. „Neki megvan ez a képessége. De nem ő az egyetlen.”
Knot 14 éven át, 2025 júniusáig állt a holland jegybank élén.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
benzinkut-uzemanyag-ara-benzin-ara-gazolaj-ara-dizel-ara-benzin-mennyibe-kerul-a-benzin-gazolaj-mennyibe-kerul-a-gazolaj-dizel-mennyibe-kerul-a-dizel
Gazdaság
Megjött a bejelentés: így változik holnaptól a benzin ára
Pénzcentrum
Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az utakat az önvezető autók
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility