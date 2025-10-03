Újabb gyomrost kapott az amerikai növekedés

Bár az USA-ban kormányzati leállás van, az olyan magánintézmények, mint az ISM továbbra is tesznek közzé adatokat. Emiatt ezeknek most a szokásosnál is nagyobb jelentősége lehet, mivel ez az egyetlen elérhető adatpont a kormányzati sötétségben.
Az ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedzserindexe szeptemberben 50 pont lett az előző havi 52 pont után (várakozás: 51,7 pont).
Az árkponens 69,2 pontról 69,4 pontra változott, míg a foglalkoztatottsági komponens 46,5 pontról 47,2 pontra nőtt. Az üzleti aktivitás pedig 55 pontról 49,9 pontra zuhant, míg az új megrendelések 56 pontról 50,4 pontra estek vissza.
