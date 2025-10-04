Bejártuk a hipermodern hódmezővásárhelyi napelemparkot, ahol a jövő zöld energiáját termelik majd

Csütörtökön betekintést nyerhettünk egy igazán különleges energetikai projektbe: Hódmezővásárhely határában épül Magyarország egyik legmodernebb naperőműve, amely méretében, technológiai újításaiban és kivitelezési gyorsaságában is kiemelkedő. A létesítmény évente több tízezer háztartás áramfogyasztását fedezheti, miközben a legkorszerűbb megoldásokkal – kétoldalas napelemekkel, intelligens napkövető rendszerrel és fejlett vezérlőközponttal – valósul meg. A látottak alapján nyilvánvalóvá vált, hogy ez a beruházás nemcsak teljesítményével emelkedik ki, hanem a jövő hazai zöldenergia-projektjeinek is mintapéldája lehet.

A E.ON Green Cloud beruházását 2025. áprilisban kezdték, és az ütemterv szerint 2025 végére már be is fejezik. A napelempark - amely egy komplett ökoszisztémát fog alkotni, de erről később - 85 hektáron terül el és 97 ezer darab napelempanelből fog állni. A korszerű technológiának köszönhetően azt is sikerült elérni, hogy adott teljesítmény kinyeréséhez kevesebb területre van szükség, ugyanis korábban 100 hektárral kellett volna számolni hasonló projekteknél - emelte ki Mormer Miklós projektigazgató. De az építési terület még így is monumentális méreteket ölt, amit a körbejárás közben közvetlenül is megtapasztalhattam.

A 49,5 MW-os napelempark várhatóan évi 104,8 GWh áramot termel majd,

ami nagyjából 47 000 magyar háztartás fogyasztásának felel meg.

A 720 wattos, kínai gyártmányú panelek "kétoldalas" (bifaciális) termelésre képesek, így egyszerre hasznosítják a beeső és a visszavert fényt is. Emellett a heterojunction-technológiával gyártott, korszerű modulok a hagyományos kristályos szilíciumot vékony amorf szilíciumréteggel egészítik ki, így szélesebb fény-spektrumot képes energiává alakítani és jobb teljesítményt nyújt gyenge fényben is. A tapasztalatok alapján ezekkel az innovatív fejlesztésekkel 24%-os hatásfokra képesek, ami meghaladja az átlagos 20-23%-os hatásfokot. Bár ez a pár százalék nem tűnik soknak, de ekkora méretnél már jelentően több áramot lehet megtermelni így.

Nem mindegy, hogy milyen technológiájú napelemmel termelünk. A legújabb fejlesztéssekkel a panelek degradációja már csak 0,3% évente. Ennek köszönhetően 30 év elteltével is a névleges teljesítmény mintegy 90%-át képesek biztosítani, ami közel 12%-kal több energiát jelent az iparági átlagnál

- mutatott rá a projektvezető.

A megtermelt egyenáramot a rendszer 45 darab nagy teljesítményű központi inverterrel alakítja át váltóárammá. Az AC/DC arány így 1,39, ami magasabb a hagyományos 1,2-es értéknél. Ez azt jelenti, hogy több napelem-kapacitást kötöttek ugyanannyi inverterre, így az átalakító berendezések gyengébb napsütésben is közel a maximális teljesítményükön működhetnek.

Ameddig a szem ellát, sűrű sorokban sorakoznak a napelemek - forrás: E.ON Green Cloud

A hódmezővásárhelyi napelempark különlegessége nem áll meg a korszerű paneleknél. Az amerikai fejlesztésű tartószerkezetek ugyancsak fontos szerepet kapnak, amelyek mozgását és a panelek optimális pozicionálását - igen, itt egy dinamikus tartószerkezetről van szó - egy automata szoftver irányítja. A rendszer folyamatosan figyeli, hogy a panelek ne, vagy minél kevésbé árnyékolják egymást, és ennek megfelelően automatikusan állítja be a dőlésszögeket.

A több száz lefuttatott modellnek és aprólékos tervezésnek köszönhetően reggel jóval gyorsabban tudjuk elérni a csúcsteljesítményt

- mondta Mormer Miklós.

Portfolio Energy Investment Forum 2025 Dr. Guntram Würzberg, az E.ON Hungária Csoport elnök-vezérigazgatója is ott lesz jövő hét szerdán a Portfolio őszi energetikai konferenciáján, ahol a PPA-k is fókuszban lesznek.

A rendszer képes soronként külön beállítani a napelemek dőlésszögét, így rugalmasan reagál a felhős időjárásra vagy a park egyes részein eltérő fényviszonyokra, így a lehető legtöbb napfényt hasznosítja.

Ezekkel az innovációkkal a park által előállított villamosenergia mennyisége

15–20%-kal nagyobb lehet, mint a hasonló kapacitású hagyományos létesítményeké

- mondta a projektvezető.

Ráadásul a korszerű tartószerkezet kiemelkedő teherbírású, és akár 180–200 km/h-s széllökéseknek is ellenáll, amit tovább erősítenek a rezgésálló, fix rögzítések. Emellett a mozgatható kialakításnak köszönhetően jégeső esetén a panelek dőlésszöge automatikusan úgy állítható, hogy a megerősített üvegfelületet a lehető legkisebb szögben érje, így csökken a sérülésveszély.

Az időjárás egyre szélsőségesebbé válik. Elég csak a legutóbbi nyári vihart felidézni, amely számos régebbi napelemparkban komoly károkat okozott

- emelte ki Mormer Miklós.

A termelésről a SCADA rendszer másodpercenként továbbítja az összes inverter és az időjárási, besugárzási mérések adatait egy központi adatközpont felé. Ennek köszönhetően a termelés távolról is, lényegében automatikusan szabályozható, így a naperőmű részt vehet a rendszerszintű szabályozási piacon. A napelempark az E.ON mérlegkörébe tartozik, a szabályozó központján keresztül pedig rendkívül gyorsan tudnak leszabályozási - és később az akkumulátoroknak köszönhetően - akár felszabályozási kapacitást biztosítani a MAVIR számára.

A szabályozhatóság nem csak egy plusz bevételi forrást jelent a projekt számára, hanem nagy segítség a hálózatüzemeltetőknek is.

- hívta fel a figyelmet Pokol László, az E.ON Green Cloud vezérigazgatója. A gyorsabb adatfeldolgozás érdekében a tervek szerint az adatfeldolgozást később lokális adatközpontban dolgozzák fel a helyszínen.

Impozáns látványt nyújtanak a csillogó napelem modulok - forrás: E.ON Green Cloud

Emellett a termelők és végső fogyasztók számára új kereskedelmi modell is kialakul: „a koncepció alapja, hogy működjünk úgy, mint egy piactér. Ez azt jelenti, hogy a megtermelt zöld áramot rugalmasan tudjuk a változó piaci igényekre szabni, amivel a projekt ügyfélkockázata is csökkenthető".

A tervek szerint az itt megtermelt energia legalább 50%-át PPA-k keretében fogjuk értékesíteni. Egyre több vállalat keres olyan megoldást, amely hosszú távon kiszámítható, fix árú zöld áramot biztosít számukra

- mondta Pokol László.

Fontos előny a karbonlábnyom csökkenése is: az új, újrahasznosított acélból készült konstrukció 35%-kal kisebb CO2-kibocsátással jár, mint egy hagyományos acélszerkezet. Emellett az új modulok lényegesen alacsonyabb karbonlábnyommal rendelkeznek: életciklusuk során körülbelül 40-50%-al alacsonyabb kibocsátást eredményeznek, amely jóval alatta marad az iparági 500–600 g CO2/kW-os átlagnak.

Ráadásul a tartószerkezet is újrahasznosított acél, ami elektromos ívkemencés gyártásból származik, ezért körülbelül 35%-kal alacsonyabb a gyártási CO2-kibocsátása a hagyományos acélkonstrukcióknál.

A projekthez nem csak napelemek tartoznak: tervezetten egy hibrid rendszer fog kiépülni villamosenergia-tárolókkal (1 hektár már ki van jelölve a telepítésükre), vagy akár szélerőművekkel.

Az új napelempark évente több mint 2000 órán keresztül termelhet, szemben a régebbi erőművek 1600 órás átlagával. Az alkalmazott innovatív technológiáknak köszönhetően így ügyfeleinket hosszabb időn keresztül és megnövelt rendelkezésre állással tudjuk kiszolgálni

- emelte ki Pokol László.

2026 második negyedévében kerülhet majd beüzemelésre a 80 MWh kapacitású, 2 órás kisütésű energiatárolóka. Ez lehetővé teszi, hogy a megtermelt zöldáram nemcsak napon belül, hanem későbbi időpontokban is rendelkezésre álljon az üzleti ügyfelek vagy a hálózat számára. Az integrált erőmű-vezérlés révén, a csatlakozási pont sokkal hatékonyabban kihasználható, és az előállított áramot akár hosszabb időn keresztül, több órára elnyújtva tudják szolgáltatni. Mormer Miklós azt is hozzátette, hogy az energiatárolói piacon Amerika "kiesésével" egy kb. 30%-os túlkínálat látszik, így 4-5 hónap alatt beszerezhető egy ilyen eszköz.

A túra végén a napelemparkhoz tartozó, frissen felépített alállomást is bejártuk, amely a 132 kV-os hálózatra csatlakozik. A projektvezető elmondta:

azért volt szükség saját alállomásra, hogy a jövőbeni bővítések során ne a transzformátor jelentsen szűk keresztmetszetet.

Hozzátette, hogy jelenleg komoly hiány van a transzformátorok piacán, egy-egy berendezés beszerzése akár 16–18 hónapot is igénybe vehet.

A több mint 80 tonnás Ganz transzformátor - forrás: E.ON Green Cloud

Végezetül külön érdekessége volt a bejárásnak, hogy a hipermodern hódmezővásárhelyi napelempark közvetlen szomszédságában egy régebbi, KÁT-os erőmű is működik. Így szinte kézzelfoghatóan látszott a múlt és a jövő találkozása: az a korszak, amikor az állam által garantált fix átvételi ár biztosította a beruházások megtérülését, és az új modell, amelyben már piaci alapon, a legkorszerűbb technológiákkal és a napenergia minél hatékonyabb kiaknázásával érhető el hosszú távon is fenntartható üzleti működés. A két erőmű egymás mellett jól szemléltette az energetikai átmenet irányát: a támogatott rendszerből a versenyképes, zöld jövőt megalapozó megoldások felé vezet az út.

Címlapkép forrása: E.ON Green Cloud