Megjött Orbán Viktor óriási bejelentése: új kedvezményes hitelt ad a kormány

Ez az új bejelentés
Orbán Viktor azzal kezdte, hogy beérett a kormány és kamara együttműködésének első gyümölcse.
A készülődő megállapodással a kormány elégedett, erről még háttérbeszélgetésen tájékoztatják a sajtó képviselőit - derült ki a miniszterlnök szavaiból.
Az európai gazdaságról csak rossz híreket lehet hallani. Ebben arról írnak többek között, hogy romlik Európa versenyképessége - folytatta Orbán Viktor, aki idézte a Draghi jelentést, ami súlyos megállapításokat tett.
Az energiaárak az egekben vannak, közben Ukrajnának adná az EU a pénzeket. Sündisznós testtartásos gazdaságpolitika jellemzi az EU-t - értékelte.
Ezzel szemben szerinte a magyar kamarai és kormányzati megállapodás aktív gazdaságpolitikáról szól.
Négy fontos területet említett a kormányfő:
- saját otthon teremtéséhez adott 3%-os hitel
- a vállalkozásokat megsegítő hitelek,
- családokat érintő adócsökkentés a növekedés érdekében,
- lesznek majd a vállalkozásokat érintő adócsökkentések, amelyek érzékelhetők lesznek, foglalkoztatáshoz kapcsolódóan
Most a 2. pontról beszélnek, a hitelhez való hozzájutásról egyeztettek. A kamata fix, felvétele gyors és egyszerű és eljuttatása a vállalkozásokhoz a kitaposott ösvényen keresztül megy.
Magyarországon október 6-ától kezdődően lesz egy magyar kkv-k számára elérhető 150 millió forintos felső határral, 3%-os kamatozású fix hitel, amit a Széchenyi Kártya programon keresztül juttatunk el a vállalkozásokhoz
- ismertette a lényegi bejelentést. A miniszterelnök szavaiból az is kiderült, hogy a vállalati adócsökkentésről még nem döntött a kormány, ennek kidolgozása még folyamatban van.
A héten tartott NGM-háttérbeszélgetésen már szóba került, hogy az esetleges vállalati adócsökkentést a kormány novemberben jelentheti be.
Orbán Viktor a Portfolio kérdésére kifejtette: jövőre a kormány kamattámogatás címén a Kavosz felé 320 milliárd forintot fizet ki, ebben benne van
az új intézkedés extra 60 milliárd forintos kamattámogatása.
Azt is kifejtette a kormányfő, hogy az idei, jelenleg 1%-os GDP-növekedési várakozását nem módosítja a kormány, a jövő évit vizsgálják, de erről nincs döntés. A cél, hogy a 3,1%-os növekedési cél ne módosuljon, ezt a szintet megtartja a kormány - fűzte hozzá.
Eddig is 3%-os kamattal voltak elérhetők a Széchenyi Kártya beruházási hitelei. A mostani bejelentés csak az eddig 4,5% kamatozású likviditási és forgóeszközhiteleknél hoz könnyítést a feltételeknek megfelelő vállalkozások számára. Hitelpiaci szempontból mérsékelt lehet ennek a hatása, hiszen eddig sem ezek, hanem a beruházási hitelek hiányoztak a piacról, mert nem volt rájuk elégséges kereslet az alacsony beruházási hajlandóság miatt.
Az előzetes jelzésekkel és várakozásokkal ellentétben ma végül nem jelentettek be semmilyen vállalati adócsökkentést. Mivel ez az intézkedés valószínűleg a munkáltatói járulék mérséklését jelenti (és így összefügg a bértárgyalásokkal), valószínűleg még legalább egy hónapot várni kell a döntésre.
Nagy Elek kamarai elnök azt mondta, hogy a vállalkozásoknak kiszámítható környezetre van szüksége, és a kormánnyal kötött megállapodás ezt segíti elő. Emlékeztetett arra, hogy a kamara folyamatos kapcsolatban van a különböző minisztériumokkal. Ezek között említette azt az intézkedést, ami egy AI alapú jogszabálykeresésre ad lehetőséget a cégeknek. Olcsó energiát célzó programokon és innovációs programokon dolgoznak együtt az érintett tárcákkal - ismertette.
Nagy Elek többször is hivatkozott Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterre, akivel aktív kapcsolatot ápolnak és minden intézkedés részleteit közösen dolgozzák ki. A tárcavezető egyébként nincs jelen a mai, alapvetően gazdasággal, vállalkozásokkal összefüggő bejelentéseken.
Ez az új folyószámlahitel nem kevés pénzt hagy a vállalkozók zsebében. A 4,5%-ról 3%-ra csökken a kamat, amivel megtakarítást érnek el a cégek. Ez kézzel fogható eredmény - húzta alá Nagy Elek, aki arról is beszélt, hogy a részleteket a sajtótájékoztató után Balog Ádám, MKIK alelnök és Szabados Richárd kkv-államtitkár ismerteti.
A részletek
Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kkv-államtitkára egy háttérbeszélgetésen ismertette a bejelentés részleteit. Konkrétan 7 termékről van szó, amit érint az alacsonyabb, fix kamat.
- Likviditási célú hitelekről van szó (itt a felvezető maximum a 250 millió forint): a kamat itt jelenleg 4,5%-os, itt tehát az intézkedés hatására a megtakarítás 1,5 százalékpont. Hétfőtől már ezen a kamatszinten ketyegnek a kedvezményes hitelek.
- Beruzázási célú hiteleknél (itt a felvezető maximum 500 millió forint): 3%-os vállalkozási csomag része.
Amikor az állam kamatot csökkent, és a kamatkülönbözetet az állam fizeti ki. A jelenlegi előrejelzések alapján 260 milliárd forintról szólnak (kamatcsökkentés nélkül), az idei évre vonatkozóan. Idén már 170 milliárd forint kiment ezen a jogcímen - folytatta az államtitkár.
Növelni szeretnénk ezt jövőre, a kamatcsökentés hatásával plusz 60 milliárd forintos kamattámogatás megy ki a költségvetésből 2026-ban, ezzel lesz a teljes kiadás 320 milliárd forint - tette hozzá.
Mivel az új konstrukció hétfőtől elérhető lesz, ezért feszített lesz a tempó az igénylőhelyeknél - ismerte el az államtitkár.
A gazdasági hatásról is beszélt Szabados Richárd. Szerinte az alacsonyabb kamat extra hitelkeresletet tud generálni. A korábbi, Széchenyi Kártya Program hiteleinek kamatcsökkentései azt mutatják, hogy jelentkezett hitelkereslet növekedés.
5500 plusz szerződéssel, 250 milliárd forintnyi teljesen új hitelösszeggel számolnak önmagában a kamatcsökkentésnek köszönhetően - fejtette ki Szabados Richárd. Érzékeltette: körülbelül 1200 milliárd forintnyi új hitelvolumen van minden évben a Széchenyi Kártya Programon keresztül.
Balog Ádám, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke ismertette a Széchenyi Kártya hitelek részleteit, összegeit, kategóriára bontva. A vállalkozások elsősorban a kamarai fiókokban és bankokban tájékozódnak, kevesen tájékozódnak online. Óriási jelentősége van a kamarai és VOSZ-hálózatnak - mondta. Közben az ügyfeleik gyorsítást várnak el az online csatornák és digitális ügyintézés tekintetében, de közben a személyes tanácsadásra is vágynak.
A kkv-k körében a KAVOSZ-termékek ismerete 88%-os - ismertette Balog Ádám, aki azt is elárulta, hogy a folyamatokat gyorsítja a jövő héttől bevezetendő időpontfoglalás. Emellett a mesterséges intelligencie segítségét is alkalmazni fogják az idei évtől, hogy minél gyorsabban megtörténjenek a hitelbírálatok.
Szabados Richárd államtitkár kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, körülbelül 1 hónap lehet az új kamatozású hitelek tényleges kihelyezése.
Előzmények
Nem lennénk meglepve, ha az eseményen azok a kkv-kat segítő gazdaságpolitikai intézkedések lennének terítéken, amelyekről a héten tárgyalt a kormány Gazdasági Kabinete.
A miniszterelnök szombat reggeli Facebook-posztja alapján
jelentős bejelentésekre számíthatunk.
Szabados Richárd, az NGM kkv-kért felelős államtitkára a helyszínről bejelentkező videójában azt mondta, hogy rendkívüli sajtótájékoztató lesz a mai. Vállalkozásokat érintő változásokat, termékmódosításokat, főleg a Széchenyi Kártya programot illetően jelentenek be.
Adminisztrációcsökkentésről és egyszerűsítésekről is szó lesz, amik a vállalati adókat érintik - mondta az államtitkár a videóban.
Palóc André, az NGM szóvivője is hatalmas bejelentéseket vetített előre a helyszínen készített videójában.
A kabinetülés napján megemlítette Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a likviditási csomagot, a Demján Sándor Program folytatását, az 1+1 programot, valamint a Széchenyi Kártya program kamatcsökkentését, a tervezett adócsökkentést, a mesterséges intelligencia alkalmazását, végül az ipari tárolók telepítését.
Az sem kizárt, hogy a korábbi bérmegállapodásban foglaltakról is szó lesz. Ennek keretében eredetileg 13%-kal emelkedik jövőre a minimálbér.
Az eseményről élőben beszámolunk.
Cikkünket folyamatosan frissítjük!
Fókuszban a KKV-k - Finanszírozás a gyakorlatban
A Portfolio egyébként az elmúlt hetekben országjáráson vesz részt, a KAVOSZ-szal, a Demján Sándor Tőkeprogrammal és a Kereskedelmi és Iparkamarával közösen, melynek keretében mindenhová elvisszük a legfontosabb információkat, amelyek a kis és középvállalkozásokat foglalkoztatják. Az országjárást Székesfehérváron kezdtük szeptember közepén és Szolnokon fejezzük be október közepén.
Részletek és jelentkezés ide kattintva.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
Hírszerzési jelentés: titokban Oroszországot segíti a világ egyik legerősebb országa, Kárpátalja bombázásában is részt vettek
Azt mondják, bizonyítékok is vannak.
Példátlan megtorlás: Facebook-poszt miatt ítéltek halálra egy 56 éves férfit
Nagyon súlyos precedens.
Botrány a NATO élén: kiabált a főtitkár, komoly vita volt a szövetséges országgal
Áll a bál az orosz vadászgépek miatt.
Borzasztó károkat okoz a műanyagszennyezés, egyelőre azonban ez így is marad
Kudarcba fulladtak a globális egyezményről szóló genfi tárgyalások.
Katonai járművek lepik el a magyar utakat - Erre lehet számítani
Közölte a honvédelmi minisztérium az Adaptive Hussars menetrendjének következő lépését.
Történelmi fordulat Japánban: női vezető kerülhet az ország élére
Sikerült áttörni az üvegplafont.
Trump arcképe kerülhet a dollárra - Elképesztő tervvel állt elő a pénzügyminisztérium
Komoly jogi aggályokat vet fel a dolog.
Így szerezhetsz a lakáshiteleddel 20%-os adóvisszatérítést
Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások 2025-ben egyszeri, időszakos lehetőséget adnak arra, hogy a pénztárban felhalmozott összeg egy részét lakáscélra (hiteltörlesztésre vagy felúj
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Drága a forint vagy csak mi érezzük annak?
Sokan panaszkodnak az utóbbi időben, hogy Magyarország nagyon drága hellyé vált, külföldön a nyaralás alatt olcsóbb volt az élet. Az ilyen típusú észrevételek döntően szubjektív... The p
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Megmentették a magyar költségvetést, de mire lesz ez elég?
Egyszeri tételek javították a számokat.
Előttünk hever az aranyat érő termék, de kevesen hajolnak le érte
A terület eddig jobbára kiaknázatlan maradt, aminek egyik oka az összefogás hiánya.
Magyar piactól a világmárkákig: így hangolják újra a BDPST Konceptet
Márton Szabolcs márkafejlesztési és stratégiai igazgatót kérdeztük.