Megjött Orbán Viktor óriási bejelentése: új kedvezményes hitelt ad a kormány

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke közös sajtótájékoztatót tart Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével. Az eseményről élőben tudósítunk a helyszínről. A kormányfő bejelentette, hogy a kkv-k számára fix 3%-os hitelt nyújt a kormány a Széchenyi Kártya Programon keresztül. A miniszterelnök szavaiból az is kiderült, hogy a vállalati adócsökkentésről még nem döntött a kormány, ennek kidolgozása még folyamatban van. A Portfolio kérdésére Orbán Viktor elárulta az új gazdaságpolitikai lépés jövőre 60 milliárd forintos extra kiadással jár az állami kasszából.

Ez az új bejelentés

Orbán Viktor azzal kezdte, hogy beérett a kormány és kamara együttműködésének első gyümölcse.

A készülődő megállapodással a kormány elégedett, erről még háttérbeszélgetésen tájékoztatják a sajtó képviselőit - derült ki a miniszterlnök szavaiból.

Az európai gazdaságról csak rossz híreket lehet hallani. Ebben arról írnak többek között, hogy romlik Európa versenyképessége - folytatta Orbán Viktor, aki idézte a Draghi jelentést, ami súlyos megállapításokat tett.

Az energiaárak az egekben vannak, közben Ukrajnának adná az EU a pénzeket. Sündisznós testtartásos gazdaságpolitika jellemzi az EU-t - értékelte.

Ezzel szemben szerinte a magyar kamarai és kormányzati megállapodás aktív gazdaságpolitikáról szól.

Négy fontos területet említett a kormányfő:

saját otthon teremtéséhez adott 3%-os hitel

a vállalkozásokat megsegítő hitelek,

családokat érintő adócsökkentés a növekedés érdekében,

lesznek majd a vállalkozásokat érintő adócsökkentések, amelyek érzékelhetők lesznek, foglalkoztatáshoz kapcsolódóan

Most a 2. pontról beszélnek, a hitelhez való hozzájutásról egyeztettek. A kamata fix, felvétele gyors és egyszerű és eljuttatása a vállalkozásokhoz a kitaposott ösvényen keresztül megy.

Magyarországon október 6-ától kezdődően lesz egy magyar kkv-k számára elérhető 150 millió forintos felső határral, 3%-os kamatozású fix hitel, amit a Széchenyi Kártya programon keresztül juttatunk el a vállalkozásokhoz

- ismertette a lényegi bejelentést. A miniszterelnök szavaiból az is kiderült, hogy a vállalati adócsökkentésről még nem döntött a kormány, ennek kidolgozása még folyamatban van.

A héten tartott NGM-háttérbeszélgetésen már szóba került, hogy az esetleges vállalati adócsökkentést a kormány novemberben jelentheti be.

Orbán Viktor a Portfolio kérdésére kifejtette: jövőre a kormány kamattámogatás címén a Kavosz felé 320 milliárd forintot fizet ki, ebben benne van

az új intézkedés extra 60 milliárd forintos kamattámogatása.

Azt is kifejtette a kormányfő, hogy az idei, jelenleg 1%-os GDP-növekedési várakozását nem módosítja a kormány, a jövő évit vizsgálják, de erről nincs döntés. A cél, hogy a 3,1%-os növekedési cél ne módosuljon, ezt a szintet megtartja a kormány - fűzte hozzá.

Eddig is 3%-os kamattal voltak elérhetők a Széchenyi Kártya beruházási hitelei. A mostani bejelentés csak az eddig 4,5% kamatozású likviditási és forgóeszközhiteleknél hoz könnyítést a feltételeknek megfelelő vállalkozások számára. Hitelpiaci szempontból mérsékelt lehet ennek a hatása, hiszen eddig sem ezek, hanem a beruházási hitelek hiányoztak a piacról, mert nem volt rájuk elégséges kereslet az alacsony beruházási hajlandóság miatt.

Az előzetes jelzésekkel és várakozásokkal ellentétben ma végül nem jelentettek be semmilyen vállalati adócsökkentést. Mivel ez az intézkedés valószínűleg a munkáltatói járulék mérséklését jelenti (és így összefügg a bértárgyalásokkal), valószínűleg még legalább egy hónapot várni kell a döntésre.



Nagy Elek kamarai elnök azt mondta, hogy a vállalkozásoknak kiszámítható környezetre van szüksége, és a kormánnyal kötött megállapodás ezt segíti elő. Emlékeztetett arra, hogy a kamara folyamatos kapcsolatban van a különböző minisztériumokkal. Ezek között említette azt az intézkedést, ami egy AI alapú jogszabálykeresésre ad lehetőséget a cégeknek. Olcsó energiát célzó programokon és innovációs programokon dolgoznak együtt az érintett tárcákkal - ismertette.

Nagy Elek többször is hivatkozott Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterre, akivel aktív kapcsolatot ápolnak és minden intézkedés részleteit közösen dolgozzák ki. A tárcavezető egyébként nincs jelen a mai, alapvetően gazdasággal, vállalkozásokkal összefüggő bejelentéseken.

Ez az új folyószámlahitel nem kevés pénzt hagy a vállalkozók zsebében. A 4,5%-ról 3%-ra csökken a kamat, amivel megtakarítást érnek el a cégek. Ez kézzel fogható eredmény - húzta alá Nagy Elek, aki arról is beszélt, hogy a részleteket a sajtótájékoztató után Balog Ádám, MKIK alelnök és Szabados Richárd kkv-államtitkár ismerteti.

A részletek

Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kkv-államtitkára egy háttérbeszélgetésen ismertette a bejelentés részleteit. Konkrétan 7 termékről van szó, amit érint az alacsonyabb, fix kamat.

Likviditási célú hitelekről van szó (itt a felvezető maximum a 250 millió forint): a kamat itt jelenleg 4,5%-os, itt tehát az intézkedés hatására a megtakarítás 1,5 százalékpont. Hétfőtől már ezen a kamatszinten ketyegnek a kedvezményes hitelek.

Beruzázási célú hiteleknél (itt a felvezető maximum 500 millió forint): 3%-os vállalkozási csomag része.

Amikor az állam kamatot csökkent, és a kamatkülönbözetet az állam fizeti ki. A jelenlegi előrejelzések alapján 260 milliárd forintról szólnak (kamatcsökkentés nélkül), az idei évre vonatkozóan. Idén már 170 milliárd forint kiment ezen a jogcímen - folytatta az államtitkár.

Növelni szeretnénk ezt jövőre, a kamatcsökentés hatásával plusz 60 milliárd forintos kamattámogatás megy ki a költségvetésből 2026-ban, ezzel lesz a teljes kiadás 320 milliárd forint - tette hozzá.

Mivel az új konstrukció hétfőtől elérhető lesz, ezért feszített lesz a tempó az igénylőhelyeknél - ismerte el az államtitkár.

A gazdasági hatásról is beszélt Szabados Richárd. Szerinte az alacsonyabb kamat extra hitelkeresletet tud generálni. A korábbi, Széchenyi Kártya Program hiteleinek kamatcsökkentései azt mutatják, hogy jelentkezett hitelkereslet növekedés.

5500 plusz szerződéssel, 250 milliárd forintnyi teljesen új hitelösszeggel számolnak önmagában a kamatcsökkentésnek köszönhetően - fejtette ki Szabados Richárd. Érzékeltette: körülbelül 1200 milliárd forintnyi új hitelvolumen van minden évben a Széchenyi Kártya Programon keresztül.

Balog Ádám, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke ismertette a Széchenyi Kártya hitelek részleteit, összegeit, kategóriára bontva. A vállalkozások elsősorban a kamarai fiókokban és bankokban tájékozódnak, kevesen tájékozódnak online. Óriási jelentősége van a kamarai és VOSZ-hálózatnak - mondta. Közben az ügyfeleik gyorsítást várnak el az online csatornák és digitális ügyintézés tekintetében, de közben a személyes tanácsadásra is vágynak.

A kkv-k körében a KAVOSZ-termékek ismerete 88%-os - ismertette Balog Ádám, aki azt is elárulta, hogy a folyamatokat gyorsítja a jövő héttől bevezetendő időpontfoglalás. Emellett a mesterséges intelligencie segítségét is alkalmazni fogják az idei évtől, hogy minél gyorsabban megtörténjenek a hitelbírálatok.

Szabados Richárd államtitkár kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, körülbelül 1 hónap lehet az új kamatozású hitelek tényleges kihelyezése.

Előzmények

Nem lennénk meglepve, ha az eseményen azok a kkv-kat segítő gazdaságpolitikai intézkedések lennének terítéken, amelyekről a héten tárgyalt a kormány Gazdasági Kabinete.

A miniszterelnök szombat reggeli Facebook-posztja alapján

jelentős bejelentésekre számíthatunk.

Szabados Richárd, az NGM kkv-kért felelős államtitkára a helyszínről bejelentkező videójában azt mondta, hogy rendkívüli sajtótájékoztató lesz a mai. Vállalkozásokat érintő változásokat, termékmódosításokat, főleg a Széchenyi Kártya programot illetően jelentenek be.

Adminisztrációcsökkentésről és egyszerűsítésekről is szó lesz, amik a vállalati adókat érintik - mondta az államtitkár a videóban.

Palóc André, az NGM szóvivője is hatalmas bejelentéseket vetített előre a helyszínen készített videójában.

A kabinetülés napján megemlítette Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a likviditási csomagot, a Demján Sándor Program folytatását, az 1+1 programot, valamint a Széchenyi Kártya program kamatcsökkentését, a tervezett adócsökkentést, a mesterséges intelligencia alkalmazását, végül az ipari tárolók telepítését.

Az sem kizárt, hogy a korábbi bérmegállapodásban foglaltakról is szó lesz. Ennek keretében eredetileg 13%-kal emelkedik jövőre a minimálbér.

Az eseményről élőben beszámolunk.

Cikkünket folyamatosan frissítjük!

