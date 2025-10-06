Bármelyik pillanatban megjelenhet az 50 milliárd forintos energetikai pályázat - energiatárolás és megújulók a fókuszban

A még tervezeti szakaszban lévő pályázat összesen 50 milliárd forintos keretösszeggel indulna, amelyből 25 milliárd forint kizárólag mikro-, kis- és középvállalkozások számára lenne elkülönítve.

A konstrukció keretében a cégek elsősorban

villamos vagy hőenergia tárolására alkalmas energiatároló rendszerekre igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást.

Ehhez kapcsolódóan lehetőség nyílik saját felhasználású megújulóenergia-termelő kapacitás (például napelem, hőszivattyú, szélerőmű) bővítésére is.

A támogatható költségek közé tartozik többek között:

energiatároló egységek és azok vezérléséhez szükséges szoftverek és hardverek beszerzése,

mérési és irányítástechnikai rendszerek kiépítése,

építési és tervezési költségek,

projektmenedzsment és műszaki ellenőri feladatok.

A megújuló termelő kapacitásokra fordítható támogatás az összköltség legfeljebb 30 százaléka lehet, míg a teljes támogatás maximális mértéke mikro- és kisvállalatok esetén 50%, középvállalatoknál 40%, nagyvállalatoknál 30%. A pályázható összeg minimum 10 millió, maximum 1 milliárd forint lehet projektenként.

Kik pályázhatnak? A felhívás egyaránt nyitott kkv-k és nagyvállalatok előtt is, amennyiben rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel és megfelelnek a környezetvédelmi és államháztartási előírásoknak. Konzorciumi formában történő pályázat nem lehetséges, csak önállóan pályázhatnak a cégek.

Mikor indulhat?

Eredetileg 2025 augusztusi megjelenéssel számolt a kormányzat. Bár ez az időpont már elmúlt, de az elmúlt hetek hivatalos megnyilvánulásai alapján a felhívás bármelyik pillanatban élesedhet - legutóbb Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes posztolt erről a Facebookon:

A fórum remek lehetőséget kínál arra, hogy a résztvevők első kézből kapjanak információt a kormányzat, a szabályozó hatóságok és a vezető energetikai vállalatok képviselőitől a hamarosan megjelenő új pályázati konstrukciókról. Emellett valós piaci példákon keresztül mutatják be, hogyan lehet az energiatárolás és a helyben termelt megújuló energia integrálása versenyképes megoldás a hazai vállalatok számára.

