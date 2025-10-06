Befejezték az építkezést: új autópálya köti össze Magyarországot Horvátországgal

Október 6-án befejeződött az 5C jelű autópálya építése Horvátországban, miután átadták az utolsó, öt kilométeres szakaszt. A Pélmonostortól a magyar-horvát határig tartó útszakaszon kedd reggeltől indulhat meg a forgalom.
A fejlesztés nemzetközi jelentőségűvé emeli a magyar oldalon tavaly átadott Bóly-Ivándárda közötti M6-os autópálya-szakaszt,
mivel a két ország gyorsforgalmi útjai most már összekapcsolódnak a határnál.
Az 5C autópálya Eszéken és Diakováron keresztül biztosít gyorsforgalmi összeköttetést Bosznia-Hercegovinával. Emellett a bosnyák határ közelében keresztezi az E70-es közlekedési folyosót is, amely négysávos útként köti össze Zágrábot és Belgrádot.
