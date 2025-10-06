Egyetlen éjszaka alatt megbukott az a kormány, amelyik magával ránthatja egész Európát is

Franciaország kormányzati válsága hétfő reggel új szintre lépett: Sébastien Lecornu miniszterelnök, alig 24 órával új kabinetje bemutatása után, benyújtotta lemondását Emmanuel Macronnak, aki azt el is fogadta.
A döntés teljesen váratlanul érkezett, hiszen a kormány első tanácskozását még hétfő délutánra hirdették meg az Élysée-palotába.
Lecornu vasárnap este hosszas egyeztetések után tette közzé kormánya névsorát, amelyről azonnal kiderült, hogy nem hoz valódi politikai „törést” vagy megújulást.
A tizennyolc tagból tizenkettő már François Bayrou korábbi kormányában is szerepelt, és a legfontosabb posztok – belügy, oktatás, munkaügy, igazságügy – változatlan kezekben maradtak.
Az egyetlen feltűnő újdonság Roland Lescure pénzügyminiszteri kinevezése volt, míg a legnagyobb meglepetést Bruno Le Maire visszatérése okozta, aki ezúttal a hadügyi tárcát kapta meg, pontosabban kapta volna meg.
A döntés óriási belső ellenállást váltott ki. A jobbközép Köztársaságiak vezetője, Bruno Retailleau – akit belügyminiszterként megtartottak – hétfő reggelre válságtanácsot hívott össze, miután pártja több vezetője, köztük Xavier Bertrand, nyíltan a kormányból való kilépést sürgette – számolt be a Les Echos. A baloldali ellenzék sem késlekedett: a szocialisták és a radikális baloldal egyaránt bizalmatlansági indítványt ígértek, ha nem indul új parlamenti vita a 2023-as nyugdíjreformról.
A Nemzeti Tömörülés pedig azonnali bizalmatlansági szavazást követel, mondván, hogy a Lecornu-kabinet puszta folytatása a megbuktatott Bayrou-kormánynak. A miniszterelnök lemondásával gyakorlatilag újra kiindulópontra jutott Macron, miközben a kormányzati többség kérdése teljesen nyitott maradt – a politikai rendszer hónapok óta tartó bénultsága tehát tovább mélyült.
Ezzel most új fejezet nyílt a francia konstans politikai válságban: 2024 júniusában, az EP-választások után Emmanuel Macron feloszlatta a Nemzetgyűlést, miután a kormányzó centrista pártszövetsége súlyos vereséget szenvedett a Marine Le Pen-féle Nemzeti Tömörüléstől. Az előrehozott választások július elején teljes patthelyzetet eredményeztek: a baloldali Új Népi Front, a centrista Ensemble és az RN gyakorlatilag fej fej mellett végeztek. Mivel egyik erő sem tudott többséget szerezni, Franciaország belépett egy elhúzódó politikai válságba, aminek komoly gazdasági ára is lett: a francia kötvényhozamok történelmi csúcsra emelkedtek. Macron előbb technokrata jellegű átmeneti megoldásokkal próbálta fenntartani a kormányzóképességet, majd Michel Barnier kormányát nevezte ki, amely azonban hónapok alatt elvesztette a parlament támogatását.
2024 decemberében François Bayrou alakíthatott új kormányt, miután Macron centrista táborának nem sikerült stabil koalíciót létrehoznia. Bayrou kisebbségi kormánya 2025 januárjában ugyan megkapta a bizalmat, de a költségvetési tárgyalások, a nyugdíjrendszer reformja és a rendőri túlkapásokat követő tüntetések kezelése gyorsan aláásta a támogatását. A jobboldali és baloldali ellenzék egyaránt bizalmatlansági indítványokat nyújtott be, és szeptember elején a parlament végül megszavazta Bayrou menesztését.
Az elmúlt három hét egy új kormány megalakításáról szólt, szeptemberben Sébastien Lecornu honvédelmi minisztert nevezte ki Macron miniszterelnökké, hogy fiatalabb, pragmatikusabb arculattal próbálja stabilizálni a helyzetet. Lecornu október 5-én, vagyis vasárnap este mutatta be kormányát, amelyben a legtöbb kulcstárca – például a pénzügy, külügy és belügy – centrista kézben maradt, de a kabinet továbbra is kisebbségi pozícióban volt. A szocialisták és a mérsékelt jobboldal nélkül Lecornu aligha tudta volna elfogadtatni a 2026-os költségvetést, így a francia politikai élet 2025 őszén is a folyamatos kompromisszumkeresésről, rövid életű kormányokról és az elhúzódó parlamenti bénultságról szólt.
Lecornu távozásával most három lehetséges forgatókönyv áll Macron előtt.
- Az első, hogy megpróbál egy új, átmeneti kormányt kinevezni, valószínűleg valamelyik mérsékelt jobboldali vagy MoDem-politikus vezetésével, és ismét a parlamenti többség nélküli, „technokrata” üzemmódot választja. Ez a megoldás elnyújtaná a válságot, de lehetővé tenné a költségvetés elfogadását és a pénzpiacok megnyugtatását – legalább ideiglenesen.
- A második lehetőség a Köztársaságiakkal való formális szakítás: ha Bruno Retailleau ténylegesen kilépteti pártját a kormányból, Macron akár kénytelen lehet újabb előrehozott választásokat kiírni, vállalva, hogy a Le Pen-féle RN ezúttal már kormányképes erőként jelenjen meg.
- A harmadik, egyre gyakrabban emlegetett opció egy széles, „nemzeti egységkormány” létrehozása lenne, amelybe mérsékelt szocialisták és zöldek is bekerülhetnének. Ennek azonban kevés realitása van, mivel sem a baloldal, sem a jobboldal nem hajlandó közvetlenül együttműködni Macronnal, akinek legitimitása a 2024-es választások óta gyakorlatilag megroppant.
Az ország ezzel újabb politikai vákuumba került: a kormányzás folytathatatlan, de a rendszer még nem omlott össze. A következő napokban kiderül, hogy Macron tovább halogatja-e az elkerülhetetlent, vagy új választásokkal próbálja visszaszerezni az irányítást egy teljesen széttöredezett Franciaország felett.
Már kezdi a gazdasági árat is megfizetni Franciaország: a helyi részvények és kötvények árfolyama zuhant, az euró pedig gyengült hétfőn. A párizsi CAC 40 index 1,5%-kal esett, ezzel Európa legrosszabbul teljesítő tőzsdeindexe lett.
A bankrészvények különösen nagy nyomás alá kerültek: a BNP Paribas, a Societe Generale és a Credit Agricole árfolyama 4-5%-kal csökkent.
Az euró árfolyama 0,7%-kal gyengült a dollárral szemben, 1,1665 dollárig süllyedt.
A francia kötvények is nyomás alá kerültek, a 10 éves állampapírok hozama 7,4 bázisponttal 3,585%-ra emelkedett. Ennek következtében a francia és a tripla-A minősítésű német államkötvények közötti hozamkülönbözet 86,58 bázispontra nőtt, ami az idei év januárja óta a legmagasabb érték. Ez a különbözet 2012-ben 90 bázispontos csúcsot ért el tavaly novemberben.
A mostani válság viszont nem lokalizálódik csak Franciaországra: az eurózóna második legnagyobb gazdaságában ugyan a makrohelyzet messze nem fest drámai képet – ahogy arról nemrég részletesen írtunk –, a politikai bizonytalanság okozta bénultság átgyűrűző hatása kihathat az egész valutaövezet gazdaságára.
A magas költségvetési hiány és államadósság egyelőre főleg francia jellegzetesség, de a hadi és versenyképességjavító kiadások növekedése miatt az EU-ban sok helyen jelentkezhetnek hasonló problémák. Ráadásul úgy, hogy érdekszövetségből alakult kormányok sorának kell majd a fiskális politikai kihívásokkal megbirkóznia.
A mostani kötvényhozam-emelkedés egyik nagygazdaságnak – Németországnak, Spanyolországnak vagy éppen a korábban a mostanihoz hasonló kormányzóképtelenségről híres Olaszország – sem teremt egyszerű helyzeteket, így a mostani párizsi dráma átgyűrűző hatásaira is figyelni kell a következő hetekben, hónapokban.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Alain Jocard
