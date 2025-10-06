Meglepő döntést hoztak az olajhatalmak, máris reagál a piac

A Brent nyersolaj határidős jegyzése 1,4 százalékkal 65,4 dollárra emelkedett hordónként,

míg az amerikai WTI nyersolaj ára 1,5 százalékkal 61,7 dollárra nőtt, miután az OPEC+ a vártnál szerényebb termelésnövelést jelentett be a hétvégén.

Az OPEC+, amely az Olajexportáló Országok Szervezetét, Oroszországot és néhány kisebb termelőt tömörít, vasárnap bejelentette, hogy novembertől napi 137 000 hordóval növeli a kitermelést, ami megegyezik az októberi szerény havi növekedéssel. A döntés hátterében a túlkínálattal kapcsolatos aggodalmak állnak.

A találkozó előtt források szerint Oroszország a napi 137 000 hordós termelésnövelés mellett érvelt, hogy elkerülje az árak további lenyomását, míg Szaúd-Arábia ennek kétszeresét, háromszorosát vagy akár négyszeresét is preferálta volna a piaci részesedés gyorsabb visszaszerzése érdekében.

"Az OPEC+ döntése, hogy novemberben újabb napi 137 000 hordóval növeli a termelést, kezelhető lehet az Oroszország és Irán elleni szigorodó amerikai és európai szankciók miatt növekvő ellátási zavarok fényében" - írták az ANZ elemzői hétfői jegyzetükben.

Eközben Ukrajna fokozta az orosz energetikai létesítmények elleni támadásait, célba véve a Kirishi finomítót,

amely Oroszország egyik legnagyobb finomítója, évi több mint 20 millió tonnás feldolgozási kapacitással" - tették hozzá az elemzők.

A G7-országok pénzügyminiszterei a múlt héten bejelentették, hogy lépéseket tesznek az Oroszországra nehezedő nyomás fokozására, célba véve azokat, akik továbbra is növelik az orosz olajvásárlásokat vagy segítik a szankciók kijátszását, az orosz bevételek elvágása érdekében.

Az elemzők összességében úgy vélik, hogy

a negyedik negyedév gyenge keresleti fundamentumai korlátozzák a közeljövőbeli áremelkedést az olajpiacon.

"Friss pozitív katalizátorok hiányában és a keresleti kilátások növekvő bizonytalansága mellett az olajárak valószínűleg nyomottak maradnak, annak ellenére, hogy az OPEC+ a vártnál kisebb termelésnövelést hajtott végre" - mondta Priyanka Sachdeva, a Phillip Nova vezető piacelemzője.

A valóság az, hogy a piac fokozatosan a túlkínálat felé mozdul el, mivel a szezonális kereslet várhatóan csökken a téli időszakban, és a makrogazdasági adatok sem kínálnak jelentős felfelé mutató impulzust

- tette hozzá.

A globális finomítói karbantartási szezon, amely többnyire ebben a hónapban kezdődik, várhatóan nyomást gyakorol a keresletre.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock