Lezárult a Putyin-Orbán csúcstalálkozó - Jönnek a bejelentések

Véget ért a Kremlben tartott megbeszélés Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök közt, a két vezető rövid nyilatkozatokat tett az orosz médiának, de sajtótájékoztatót nem terveznek.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a TASZSZ tudósítása szerint elmondta:

Magyarország és Oroszország közt folyamatosan fejlődik a kapcsolat minden "jelenlegi nehézség" ellenére, Orbán Viktor hozzáállása pedig "pragmatikus."

Putyin elmondta: a kereskedelem Magyarország és Oroszország közt enyhén, de nőtt az elmúlt egy évben, 7%-os növekedés volt tapasztalható a szankciós környezet ellenére.

7%-os növekedés volt tapasztalható a szankciós környezet ellenére. Az energetikai együttműködés Magyarország és Oroszország közt "kiterjedt és szoros" , de "vannak problémák," melyről szükséges trágyalni.

, de "vannak problémák," melyről szükséges trágyalni. Orbán Viktor Ukrajnához való hozzáállása "kiegyensúlyozott" Putyin szerint, Oroszország pedig köszönetét fejezi ki azért, hogy Magyarország hajlandó helyt adni a háborút lezárni hivatott békecsúcsnak Budapesten.

Oroszország pedig köszönetét fejezi ki azért, hogy Magyarország hajlandó helyt adni a háborút lezárni hivatott békecsúcsnak Budapesten. Putyin arra is kitért, hogy Budapestet, mint helyszín, Donald Trump elnök ajánlotta.

Orbán Viktor miniszterelnök a RIA Novosztyi szerint az orosz-magyar kapcsolatok fejlesztéséről és a béketeremtés lehetőségéről beszélt.

Reméljük, hogy a küzelmúltban bejelentett békekezdeményezések végül békéhez fognak vezetni

- mondta Orbán Viktor.

Ez a 14. alkalom, hogy találkoztam önnel. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi történelmi pillanatban sokat tettünk azért, hogy fejlesszük az együttműködést népeink közt. Őszintén remélem, hogy ennél többet is tehetünk

- fogalmazott a magyar miniszterelnök.

Sajtótájékoztató nem lesz, később még jelenhetnek meg információk arról, hogy milyen konkrét megállapodások születtek Budapest és Moszkva közt - ha született ilyesmi.

Címlapkép forrása: Mikhail Svetlov/Getty Image via Getty Images / A címlapkép illusztráció, a fotó egy korábbi találkozóról készült.