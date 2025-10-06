Sorsdöntő ítélet érkezik Magyarországról, a forintot is megrángathatják

Az előző hét legfontosabb eseménye az amerikai kormányzati leállás volt, mivel a demokraták és a republikánusok nem tudtak megegyezésre jutni az egészségügyi kiadásokkal kapcsolatos kérdéseket illetően. A kormányzati leállás hatására szerda óta a kormányzati szervek fontos gazdasági adatokat nem tesznek közzé, ezért ezalatt az idő alatt a befektetők vakon repülnek.
Mit gondolt Donald Trump amerikai elnök 2013-ban, Barack Obama elnöksége alatt a kormányzati leállásról? „Ha azt kérdezed, kit kell felelőssé tenni, az mindig a vezető. A problémák mindig felülről indulnak, és felülről is kell őket megoldani. Az elnök a vezető, neki kell összehoznia az embereket egy szobába. És ha leáll a kormány? Szerintem ez nagyon negatív jel az Egyesült Államok elnökére nézve.” Az elnöksége alatt ez a negyedik kormányzati leállás.
Ez viszont a befektetőket nem érdekli egyelőre, a részvényindexek emelkedtek, a dollár pedig nem gyengült és a kötvényhozamok sem emelkedtek a hír hatására.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés