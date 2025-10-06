Sorsdöntő ítélet érkezik Magyarországról, a forintot is megrángathatják

A múlt héten az amerikai kormányzati leállás nem vágta földön a piacokat, de azért péntek estére történt egy kis elbizonytalanosáds. A dollár tartotta magát a héten, a forint viszont szárnyalt. A héten nagy kérdés, hogy sikerül-e megegyezésre jutnia a republikánusoknak és a demokratáknak. Magyar oldalról pedig pénteken egy olyan döntés érkezik, ami rosszabb esetben ketté is törheti a forint idei fényes karrierjét.

Az előző hét legfontosabb eseménye az amerikai kormányzati leállás volt, mivel a demokraták és a republikánusok nem tudtak megegyezésre jutni az egészségügyi kiadásokkal kapcsolatos kérdéseket illetően. A kormányzati leállás hatására szerda óta a kormányzati szervek fontos gazdasági adatokat nem tesznek közzé, ezért ezalatt az idő alatt a befektetők vakon repülnek.

Mit gondolt Donald Trump amerikai elnök 2013-ban, Barack Obama elnöksége alatt a kormányzati leállásról? „Ha azt kérdezed, kit kell felelőssé tenni, az mindig a vezető. A problémák mindig felülről indulnak, és felülről is kell őket megoldani. Az elnök a vezető, neki kell összehoznia az embereket egy szobába. És ha leáll a kormány? Szerintem ez nagyon negatív jel az Egyesült Államok elnökére nézve.” Az elnöksége alatt ez a negyedik kormányzati leállás.

Ez viszont a befektetőket nem érdekli egyelőre, a részvényindexek emelkedtek, a dollár pedig nem gyengült és a kötvényhozamok sem emelkedtek a hír hatására.