„Az olcsó és ingyen pénz korszaka a mi életünkben már nem tér vissza" - Szemléletet kell váltaniuk a vállalkozásoknak

A Fejlődnének a magyar kisvállalatok, de honnan lesz erre pénz? című panelbeszélgetés moderátora, Palkó István, a Portfolio vezető elemzője a beszélgetés elején a napokban bejelentett 3%-os kkv-hitel kapcsán azt kérdezte Szabados Richárdtól, az NGM kis- és középvállalkozások fejlesztéséért felelős államtitkárától, hogy miért éppen a likviditási hitel terén csökkentették a kamatot, hiszen a beruházások nem mennek, és inkább beruházási hitelt kellene felvenniük a vállalkozásoknak.
Szabados Richárd erre válaszul kiemelte: "a Széchenyi Kártya termékeknél tavaly novemberben, illetve idén februárban két kamatcsökkentés történt, amit hívhatunk tesztnek is.
Megnéztük, igaz-e az a tézis, amit nagyon sok helyről hallottunk, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben a vállalkozásokat nem érdekli a kamatszint.
Ennek az lett az eredménye - folytatta -, hogy az év hasonló időszakához képest a darabszámban 17%-os, míg volumenben 19%-os növekedéssel reagáltak a cégek, emelte ki az államtitkár.
Vagyis kiderült, kamatérzékenyek a vállalkozások
- szögezte le.
Több mint egy éve a jegybanki alapkamat 6,5%-on van, ezért azt gondoljuk, a 3%-os kamat kellően vonzó tud lenni.
Palkó István válaszára pedig konkrétan azt szögezte le, hogy a likviditási típusú hitelekre azért került a fókusz, mert idén áttolódott a kereslet a folyószámla-hitel és forgóeszköz-hitel irányába, és amikor a támogatási programokat kiírták, akkor a forgóeszköz típusú hiteleket egyből elkapkodták. Továbbá az uniós társfinanszírozási programnál is a forgóeszköz-hitellábat sokkal hamarabb igényelték a vállalkozások. Egyen közölte az NGM várakozását:
nagyságrendileg ezeknél a termékeknél éves szinten 1200-1300 milliárd forint fordul meg új volumenben 12 hónap alatt. Ezzel a kamatcsökkentéssel 250-300 milliárdos pótlólagos új volumen tud bejönni.
A Demján Sándor Program különböző termékeire (pl. hitel- és tőkeprogram, vissza nem térítendő támogatás, garanciaprogram) vonatkozó vállalkozói érdeklődés kapcsán Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese elmondta: a pénzintézetük bevezetett egy AI alapú pénzügyi asszisztens szolgáltatást, amivel a vállalkozások eszközt kaptak arra, hogy saját profiljuknak megfelelően találják meg a Demján Sándor Program különböző elemeiből azokat, amelyek az ő igényeiknek a leginkább megfelelő.
Arra a kérdésre, hogy a bankok vállalnak-e elég kockázatot a kkv-k hitelezésében, Ginzer Ildikó elismerte, hogy a bankszektor akár kockázatvállalási hajlandóságban, akár kapacitásban, akár tőkében, likviditásban bírna ennél több hitelvolument biztosítani. De szerinte az elmúlt hónapok inkább arról szóltak, hogy a keresleti oldal hiányzott a beruházási hiteleknél ugyanúgy, mint a forgó finanszírozásnál. Az államilag támogatott hitelprogramok révén azonban már látszanak a hatások.
Berta Adrienn, az EXIM Magyarország vezérigazgatója utalt arra, hogy a napokban meghaladta az 500 milliárd forintot az EXIM Magyarország által a Demján Sándor Programban meghirdetett konstrukcióikra befogadott hitelkérelmek összege. A 600 milliárd forintra bővített keretösszeg eléréséig így már csak kevesebb mint 100 milliárd forint áll a cégek rendelkezésére a kedvező finanszírozási lehetőségekből.
Emiatt a konferencián a folyosón is sorra kapta a kérdést, hogy mikor lesz keretemelés. Ennek kapcsán Szabados Richárd elmondta: valószínűleg elkerülhetetlen, hogy keretemelés legyen.
Bánfi Zoltán, az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgatója a Demján Sándor Program tőkeprogramjáról szólva kiemelte:
azt szeretnénk elérni a tőkeprogrammal, hogy a vállalkozói gondolkodás, attitűd megváltozzon.
Kiemelte: az lenne kívánatos, ha a vállalkozások tudatosítanák azt, hogy a finanszírozáson belül a hitelági finanszírozás mellett létezik egy szintén nagyon fontos rész, a tőkeági finanszírozás, aminek a szerepe és súlya Magyarországon és Közép-Kelet-Európában meglehetősen alacsony.
Egyben leszögezte:
vége az olcsó és ingyen pénz korszakának, ami pár évvel ezelőttig volt jellemző, és ez a mi életünkben nem tér vissza már.
Emiatt szerinte a vállalkozásoknak úgy kell felvenniük idegen forrást, olyan beruházásra, olyan fejlesztésre kell azt fordítaniuk, ami igazából alkalmassá teszi azt, hogy a vállalkozás bővülésén, növelésén túl vissza tudja ezt a forrást fizetni.
Szabó István Attila, a Garantiqa elnök-vezérigazgatója az általuk kezelt garanciaportfolió nagysága kapcsán elmondta: az idei év picit álmosan indult, de
mostanra már 2650-2660 milliárdos élő garanciaportfólióval rendelkeznek, ami nagyságrendileg 3400 milliárd forintos kkv-hitelállományt támogat.
Ezt összevetve az MNB által riportolt, nagyjából 7200 milliárdos kkv-hitelállománnyal, akkor az közel 50%-os penetrációt jelent. A Garantiqa vezére kihangsúlyozta: azért van helye egy ekkora penetrációnak, mert a magyar kkv-hitelellátottság az uniós átlag nagyjából felét teszi ki.
Szabó István Attila egyben elmondta: idén is meg fogják haladni az ezermilliárdos kibocsátott új garanciaállományt. Kérdés, a mostani kamatcsökkentés mennyire tolja meg az év utolsó hónapjait. "Biztos, hogy ezer milliárd felett leszünk, kérdés, hogy 40-50 milliárddal, vagy akár 100-150 milliárddal."
Címlapkép forrása: Portfolio
Boom vagy buborék az AI? Erős vagy gyenge a forint? Profi befektetők beszéltek erről
A Budapest Economic Forum konferencián.
Megszólalt a legendás befektető: olyan, mintha az 1970-es évek elején lennénk
És ezért érdemes sok aranyat tartani.
Jobbról-balról rángatják Ursula von der Leyent, de a valódi csatát saját pártjával kell megvívnia
Manfred Weber a színjátékok végét szeretné.
Dzsabarov: ha ez tényleg megtörténik, észre sem vesszük, és már ki is robbant a világháború
Az orosz szenátor a Tomahawk rakétáról osztotta meg gondolatait.
Mélyül a válság: ez így nem mehet tovább Európa erős országában - Már az elnök emberei szerint is ideje félreállni
Már Emmanuel Macron szövetségesei szerint is új választások kellenek.
Ezt a jelentési szezont nem teszik ki az ablakba az európai vállalatok
Most kiderül, hogy hatott a vámháború.
Történelmi rekord: ennyit költenek el a magyar gazdaság felpörgetésére
A Magyar Fejlesztési Bank főszereplő lesz a konjunktúra támogatásában.
Bárki bármit mond, a fizetés a legfontosabb
A Budapest Economic Forum konferencián beszéltek erről a szakértők.
Személyi kölcsön: Hol kaphatod meg a legjobb feltételekkel 2025 őszén?
A bérek egyre magasabbak, ami egyre biztonságosabb hitelfelvételt tesz lehetővé. Milyen a személyi kölcsönök piaca ma? Hol és hogyan kaphatsz a legkedvezőbb feltételekkel szabadon felhasználha
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja építeni a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatot, és ezzel... The post
Jelentős EPR díjemelés októbertől!
2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
Eljött a pragmatikus fejlesztések kora a logisztikai ingatlanpiacon
A sikerképlet egyre bonyolultabb.
Hónapokig tartó bizonytalanságot hozhat az elsöprő választási győzelem Csehországban
Csehország választott.
Mit várhat egy vállalkozás a bankjától 2025-ben? Hogy lehetnek sokkal egyszerűbbek a pénzügyei?
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA vezetőjét kérdeztük.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!