Banai: a forintárfolyam stabilitása a monetáris politika egyik legfontosabb tényezője

Mit lát a jegybank általában a gazdaságról? – ezzel a kérdéssel kezdte előadását Banai Ádám, monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős jegybanki ügyvezető igazgató.
A fejlett gazdaságokban – különösen az Egyesült Államokban és az eurózónában – Banai szerint fokozatos javulás látszik a növekedési előrejelzésekben, ugyanakkor a globális gazdaságpolitikai bizonytalanság tartósan magas.
Ezt az aranyár újabb rekordjai is tükrözik, ami a befektetők óvatosságát jelzi. A nemzetközi élelmiszerárak 19 hónapja tartó emelkedése szintén hozzájárul ahhoz, hogy a háztartások inflációs érzékelése ne tudjon érdemben javulni.
A hazai gazdaság helyzetét értékelve Banai hangsúlyozta, hogy az infláció továbbra is a 3 százalékos cél felett, a 2–4 százalékos toleranciasávon kívül tartózkodik. Az árkorlátozások ideiglenes hatása nélkül az infláció mintegy másfél százalékponttal magasabb lenne. A feldolgozóipari árakban már érzékelhető a forint erősödésének hatása:
elmondta, a beszerzési árak csökkenése lassan a fogyasztói árakban is megjelenhet. Az inflációs várakozások azonban továbbra is magasak, és csak lassan mérséklődnek, ami a jegybank számára kulcsfeladatot jelent a horgonyzásukban.
Banai kitért arra is, hogy a vállalati hitelezés stagnál, miközben a lakossági hitelezés dinamikusan nő, főként a lakáspiaci kereslet felfutása miatt. A lakásárak emelkedése az Otthon Start program bevezetésével tovább erősödhet, hacsak a kínálati oldal nem tud gyorsan reagálni. A beruházások visszafogottsága mögött szerinte nem finanszírozási korlát áll, hanem a piaci bizalom és árstabilitás hiánya: a vállalatok hosszabb távú beruházási döntéseihez kiszámítható környezetre van szükség.
A jegybank legfrissebb, szeptemberi inflációs jelentése szerint az MNB 2025-ben még csak 0,6 százalékos GDP-növekedést vár, de 2026–2027-re fokozatosan 3 százalék fölé gyorsulhat a bővülés.
Az infláció ugyanakkor csak 2027 elején érheti el tartósan a 3 százalékos célt.
A külső egyensúlyi pozíció többletes marad, ami az exportáló szektor stabilitását mutatja.
A prezentációja egyik legfontosabb része az árfolyamhatás és az árfolyamcsatorna működéséről szólt. Banai kiemelte, hogy a 2020-as években a forintárfolyam mozgásainak inflációra gyakorolt hatása a korábbi évtizedhez képest megduplázódott: míg a 2010-es években egy 1 százalékos tartós leértékelődés 0,15 százalékos árszintemelkedést okozott négy negyedév alatt, addig a mostani évtizedben ugyanez a hatás két negyedév alatt érvényesül.
Ez azt jelenti, hogy a devizaárfolyam sokkal gyorsabban és erőteljesebben gyűrűzik be a hazai árakba, ami a jegybank számára kiemelt indok az árfolyamstabilitás fenntartására.
Az MNB szerint a forintpiac stabilitása az elmúlt félévben érezhetően javult, amit az alapkamat-csökkentési ciklus mellett is sikerült megőrizni. Az euróval szembeni árfolyam 375–400 közötti sávban stabilizálódott, miközben a pénzpiaci kamatok mérséklődtek. Banai azt hangsúlyozta,
hogy ez a stabilitás nemcsak az inflációs cél elérésének alapfeltétele, hanem a gazdasági szereplők kiszámítható működéséhez is elengedhetetlen. A vállalatok és háztartások egyaránt a stabil forintkörnyezetben tudnak hosszabb távon tervezni, ami a beruházási és fogyasztási döntésekben is megjelenik.
Az árfolyamcsatorna erősödése miatt a jegybank monetáris politikájában az árfolyam-stabilizáció közvetett inflációs célként is értelmezhetővé vált. A forint árfolyamának tartós erősödése közvetlenül mérsékli az importált termékek és alapanyagok árait, így csökkenti az inflációs nyomást. A prezentációban bemutatott adatok szerint a feldolgozóipari termelői árak 2024 közepe óta 6–8 százalékos éves csökkenést mutattak, miközben az importárindex is hasonló mértékben mérséklődött. Banai szerint ez annak a fél éve tartó stabil árfolyamnak az eredménye, amely fokozatosan kezd beépülni az árakba.
Az előadásában külön hangsúlyt kapott a lakossági devizamegtakarítások kérdése. Az MNB adatai szerint az elmúlt negyedévekben a háztartások pénzügyi eszközein belül a devizaeszközök aránya emelkedett, miközben a forintmegtakarítások növekedése mérséklődött.
A devizamegtakarítások részaránya 2025 első félévében megközelítette a 40 százalékot, ami több mint 10 százalékpontos emelkedést jelent két év alatt
– emelte ki a jegybanki vezető.
Banai ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy hozamalapon ez a döntés nem bizonyult kifizetődőnek: aki forintban tartotta megtakarításait, minden eszközosztályban jobban járt.
Az MNB számításai szerint a hazai forintos állampapírok 2024-ben 7 százalékos, a forintos befektetési alapok 8,3 százalékos, míg a forintos részvények több mint 40 százalékos hozamot biztosítottak.
Ezzel szemben a devizaeszközök 1,5–2 százalékos hozamot hoztak, ami azt mutatja, hogy a stabil árfolyamkörnyezetben a devizában tartott vagyon értéke nem tudott érdemben felülteljesíteni – tette hozzá Banai Ádám.
A jegybanki értékelés szerint a forintmegtakarítások relatív előnye a stabil árfolyam és a pozitív reálkamat-politika eredménye. Banai szerint ez a kettős hatás – a stabilitás és a reálhozam – az, ami segít a pénzügyi stabilitás fenntartásában és az inflációs várakozások horgonyzásában.
Hangsúlyozta, hogy a forint erősödése és kiszámíthatósága ugyanakkor nemcsak a megtakarítások, hanem a fogyasztói árak alakulása szempontjából is kulcsfontosságú, hiszen az importált infláció csatornáján keresztül közvetlenül hat az árakra.
Banai Ádám azt is kiemelte, hogy az MNB továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát folytat, fenntartva a szigorú kondíciókat, amíg az inflációs cél elérése tartósan biztosítottá nem válik. A monetáris tanács szerint az inflációs kockázatok továbbra is felfelé mutatnak, ezért a pozitív reálkamat fenntartása és a pénzügyi stabilitás megőrzése kulcsfontosságú. A jegybank elsődleges célja, hogy 2027-re fenntartható módon térjen vissza az infláció a 3 százalékos célhoz, miközben a gazdasági növekedés fokozatosan helyreáll egy kiegyensúlyozott szerkezetben.
Miközben Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kedden már arról beszélt, hogy „eljöhetett az ideje” az újabb jegybanki kamatcsökkentésnek, Banai Ádám jegybanki ügyvezető igazgató előadása ennek éppen az ellenkezőjét hangsúlyozta. A Magyar Nemzeti Bank vezetője szerint a monetáris politika fő feladata továbbra is a stabilitás megőrzése, mert a forint árfolyamának mozgása az elmúlt években kétszer olyan gyorsan gyűrűzik be az inflációba, mint korábban. Ezért – fogalmazott – az árfolyam-stabilitás gyakorlatilag a jegybanki inflációs cél egyik közvetett eszközévé vált, és a pénzügyi szigor fenntartása nélkül a korábban elért eredmények is gyorsan elveszhetnek.
Banai ezzel gyakorlatilag megerősítette az MNB óvatos álláspontját a kamatpolitikával kapcsolatban, szemben a kormányzati oldal növekedésélénkítő szándékaival. Hangsúlyozta, hogy a stabil forint, a pozitív reálkamat és a kiszámítható jegybanki irány a pénzügyi bizalom alapjai – ezek nélkül nemcsak az infláció csökkenése, hanem a megtakarítások és a beruházások fenntartható szerkezete is veszélybe kerülne. Kapcsolódó cikkünk 2025. 10. 07. Nagy Márton szerint a feltételek adottak, eljöhetett az ideje a jegybanki kamatcsökkentésnek
Banai Ádám a Portfolio Budapest Economic Forum 2025 konferencián tartott előadását azzal zárta, hogy a Magyar Nemzeti Bank a következő hónapokban egy új, részletes megtakarítási jelentéssel is jelentkezik. Ebben – mint mondta – sokkal alaposabban elemzik majd a háztartások megtakarításainak szerkezetét és teljesítményét, ezért azt előre is ajánlotta a közönség figyelmébe.
Záró gondolataiban hangsúlyozta, hogy az MNB továbbra is alapvető fontosságúnak tartja a szigorú monetáris kondíciók fenntartását, hiszen az elmúlt időszak piaci és gazdasági fejleményei visszaigazolták ennek az iránynak a helyességét. A jegybank az árstabilitás mellett azonban más területeken is aktív politikai lépéseket tett, különösen a bankrendszeri szabályozásban és versenyképesség erősítésében.
Banai bejelentette, hogy a Magyar Nemzeti Bank elindította a minősített vállalati hitelprogramot, amely a minősített termékcsalád negyedik eleme a lakáshitel-, személyi hitel- és lakásbiztosítási konstrukciók után. A cél az, hogy a tőkeerős, likviditásban bővelkedő bankszektorban erősödjön a verseny és nőjön a hitelezési aktivitás. Mint mondta,
a magyar bankrendszer jelenleg pénzügyi kapacitás szempontjából nincs korlátok között, ezért a jegybank olyan eszközöket kíván biztosítani, amelyek ösztönzik a hitelintézeteket a gazdaság finanszírozásának bővítésére.
Az ügyvezető igazgató arra is kitért, hogy az MNB az utóbbi hónapokban több makroprudenciális eszközt is módosított, hogy alkalmazkodjon a lakáspiacon tapasztalt jelentős áremelkedéshez. Ennek részeként változtattak az adósságfék szabályokon és a jelzáloghitel-finanszírozásra vonatkozó előírásokon, valamint a kockázati tőkepufferekre vonatkozó előírásokon is. Ezek a lépések – mint fogalmazott – azt a célt szolgálják, hogy a bankrendszer a mostani élénkülő hitelezési időszakban megfelelő mennyiségű tőkével és forrással rendelkezzen, hogy ki tudja szolgálni a háztartások megnövekedett hiteligényét.
Az előadását azzal a gondolattal zárta, hogy a monetáris stabilitás, a fegyelmezett jegybanki politika és a versenyképes bankrendszer együttese biztosíthatja a magyar gazdaság fenntartható növekedési pályáját a következő években.
Címlapkép forrása: Portfolio
Befektetők, figyelem: óriási kísérlet indul Japánban
Régi módszer, új köntösben.
Kongatja a vészharangot Kijev - Olyan csapás érte őket, amit nehéz lesz kijavítani
Jön a tél, jönnek az orosz rakéták is.
Brutális célár érkezett az OTP-re!
Hatalmas potenciál van még a részvényben.
Totális hátraarcot vett az EU tagjelöltje: Putyin markába csapott a kormány, lángba borultak az utcák
Grúzia egyre határozottabban távolodik a Nyugattól.
Magyarország a második helyre kerülhet egy gazdasági világranglistán, ha ezt meglépjük
A kínaival szemben is versenyképessé válhat a magyar gyártás, ha ide fektetnek be.
Tízből hat pénzügyi vezető csökkentett költségeket tavaly, de még többen fejlesztenének
A PwC mérte fel a CFO-k tevékenységét.
Megvan, ki nyerte a fizikai Nobel-díjat
Három ember munkája is megkapta a rangos elismerést.
Megkezdődött az offenzíva, amitől az ukránok tartottak? - Két település elfoglalását is bejelentette Moszkva
Rég nem számoltak már be előretörésről a régióban.
Személyi kölcsön: Hol kaphatod meg a legjobb feltételekkel 2025 őszén?
A bérek egyre magasabbak, ami egyre biztonságosabb hitelfelvételt tesz lehetővé. Milyen a személyi kölcsönök piaca ma? Hol és hogyan kaphatsz a legkedvezőbb feltételekkel szabadon felhasználha
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja építeni a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatot, és ezzel... The post
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Jelentős EPR díjemelés októbertől!
2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Hónapokig tartó bizonytalanságot hozhat az elsöprő választási győzelem Csehországban
Csehország választott.
Mit várhat egy vállalkozás a bankjától 2025-ben? Hogy lehetnek sokkal egyszerűbbek a pénzügyei?
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA vezetőjét kérdeztük.
Enélkül aligha lehet sikeres egy építőipari cég
Vendégünk volt Papp Gábor, a Stratos Magasépítő vezérigazgatója.