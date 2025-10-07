Boom vagy buborék az AI? Erős vagy gyenge a forint? Profi befektetők beszéltek erről

Boom vagy bubble - tette fel a kérdést Vidovszky Áron, a Portfolio Investment Services üzletágvezetője a mesterséges intelligencia kapcsán. Harold James, a Princeton Egyetem professzora ugyanis a konferencián délelőtt arról beszélt, hogy egyelőre nem lehet eldönteni, hogy boom vagy bubble (buborék).
Boom és buborék is egyben az AI-forradalom - válaszolta Móró Tamás, a Concorde Értékpapír vezető stratégája.
Minden egyes boomnak van egy buborék oldala. Van buborék, vannak ilyen jelek, (...) de senki sem engedheti meg, hogy kimaradjon az AI-ból
- tette hozzá Móró Tamás.
Egyértelmű, hogy ez egy buborék - mondta Oszkó Péter, az O3 Partners alapítója, vezérigazgatója. Minden technológiai váltás elején nagyon drágák a fejlesztések, és aki áttöri a falakat, még az is elvérzik. Az elején borzasztó magas a beruházási igény, drága áttörni a falat, utána viszont már könnyű átgyalogolni a résen a többieknek - mondta Oszkó, példaként hozva az okostelefonokat, teljesen más az első generációs és a negyedik generációs okoseszközök beruházási költsége.
Móricz Dániel, a Hold Alapkezelő befektetési igazgatója szerint nagyon sok dolog rezonál arra, amit a 90-es évek végén az internet-buborék kapcsán láttunk. Úgy véli, hogy az AI a tőkepiacon egy buborékba hajló trendnek látszik. Ha egy terembe belép Kína, ott a profitok kisétálnak, igaz ez az elektromos autóktól a napelemeken keresztül az AI-ig, utalva a DeepSeek-pillanatra.
Oszkó Péter szerint nagy szívesség volt a DeepSeek az Egyesült Államoknak. Nem biztos, hogy a DeepSeek nélkül minden döntéshozó meggyőzhető lett volna, hogy még többet kell az AI-ra költeni. Ez megmutatta, hogy
Kína másolni is tud, de van benne eredetiség is, miközben az USA most még többet fektet be az AI-ba.
Vidovszky Áron az arany nagy menetelésére is felhívta a figyelmet, amire Oszkó Péter úgy reagált, hogy elkezdett gyengülni a dollár stabil tartalékszerepe, és elkezdett gyengülni. "Ott még nem tartunk, hogy a jegybankok bitcoint vegyenek, így mennek az arany felé" - tette hozzá. Oszkó Péter Donald Trump elnök politikájára vezeti vissza ezt a folyamatot.
Móró Tamás ezt azzal egészített ki, hogy sokan feltették maguknak azt a kérdést is, hogy Amerika tőlem is elveheti a devizatartalékot az oroszok után. Sok olyan folyamat van, ami az arany felé tereli a befektetőket, mondta.
De mi a helyzet Magyarországon? Vidovszky Áron a hazai befektetések alakulásáról és a forint árfolyamának alakulásáról kérdezte a befektetőket.
Móró Tamás kiemelte: a forint viszonylag erős devizának számít most.
Szerintem ennél erősebb hosszú távon már nem igazán lesz.
Hozzátette, az MNB elkötelezett a pozitív reálkamat és az inflációs várakozások letörése mellett. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a kormány nem olyan elkötelezett, hiszen az infláció fontos tényező szokott lenni egy választáson - utalt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter délelőtti szavaira, aki a Portfolio konferenciájának szünetében monetáris lazítást sürgetett, amelyre esésnek indult a forint.
Oszkó Péter szerint olyankor kell elkezdeni diverzifikált portfóliót építeni, amikor a forint erős. Lehet, hogy most van az a pillanat - vélekedett.
Ha a verbális beavatkozások még jobban kibillentik a forintot, akkor egy automatikus lavina indulhat el
- utalt az algoritmikus kereskedések hatására Oszkó.
Címlapkép forrása: Portfolio
A Budapest Economic Forum konferencián.
