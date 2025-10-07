Megint gyorsított a magyar áremelkedés – Tényleg ekkora a baj?

Újra emelkedhetett az infláció
Októberben újra emelkedhetett a magyar inflációs ráta, az előző havi 4,3% után minimálisan magasabb adatot közölhet szerda reggel a KSH – vélik a Portfolio által megkérdezett elemzők. Utoljára májusban volt példa arra, hogy az év/év alapú árindex növekedjen az előző hónaphoz képest, vagyis négy hónap után törhet meg a negatív trend.
A felmérésben válaszoló tíz elemzőből senki nem vár a szeptemberinél alacsonyabb inflációs értéket, stagnálásra is mindössze ketten számítanak. Persze a megugrás valószínűleg nem lesz jelentős,
az előrejelzések mediánja 4,4%.
|Elemzői felmérés az inflációs* prognózisokról (év/év, %)
|név
|intézmény
|2025. aug.
|2025. dec.
|2026. dec.
|2025. átlag
|2026. átlag
|Árokszállási Z.–Balog-Béki M.
|MBH Bank
|4,4
|4,1
|4,6
|4,5
|3,9
|Becsey Zsolt
|Unicredit Bank
|4,3
|3,7
|5,1
|4,5
|4,0
|Koncz Péter
|Századvég Konjunktúrakutató
|4,4
|4,1
|3,9
|4,6
|3,8
|Németh Dávid
|K&H Bank
|4,4
|3,8
|4,6
|4,6
|4,1
|Nyeste Orsolya
|Erste Bank
|4,5
|3,8
|4,5
|4,6
|4,0
|Palócz Éva
|Kopint-Tárki
|4,7
|4,4
|3,7
|4,7
|3,8
|Regős Gábor
|Gránit Alapkezelő
|4,7
|4,0
|5,5
|4,6
|4,5
|Török Zoltán
|Raiffeisen Bank
|4,3
|4,0
|5,5
|4,5
|4,3
|Varga Zoltán
|Equilor
|4,4
|4,1
|3,5
|4,6
|3,7
|Virovácz Péter
|ING Bank
|4,4
|4,3
|4,4
|4,6
|4,1
|konszenzus (medián)
|4,4
|4,1
|4,6
|4,6
|4,0
|Forrás: Portfolio
|* fogyasztóiár-index
Az inflációs folyamatokat továbbra is ellentétes erők határozzák meg: egyrészt a forint árfolyamának tartós erősödése, valamint a kötelező és önkéntes árkorlátozó intézkedések csökkentik az inflációs nyomást a gazdaságban, másik oldalról viszont az emelkedő világpiaci élelmiszerárak és a magas háztartási energia infláció lassítja a dezinflációs folyamatokat – emelte ki Koncz Péter, a Századvég Konjunktúrakutató elemzője. Az infláció stabilizálódásához a jelentősen javuló lakossági és vállalati várakozások is hozzájárulnak. 2021. decembere óta nem vártak az emberek olyan alacsony inflációs értéket a következő évre vonatkozóan, mint a szeptember folyamán végzett felmérésünkben – tette hozzá.
Elsősorban a bázishatások miatt növekedhetett az infláció szeptemberben – emelte ki Regős Gábor. A Gránit Alapkezelő közgazdásza szerint a legnagyobb, 11%-os áremelkedés a háztartási energia területén következhetett be, ez az idei hidegebb időjárás eredménye. Szintén felfelé húzhatja az inflációt néhány élelmiszer drágulása. Itt szerepet játszhat az idei kedvezőtlen hazai időjárás, ami érdemben csökkentette a termésmennyiséget - amint az a második negyedéves adatokból is látszott – tette hozzá az elemző.
Az inflációt felfelé húzó tényezők között fontos még felsorolni a magasan ragadt inflációs várakozásokat, amelyek önbeteljesítő jóslatként húzzák felfelé az árakat
- mutatott rá Regős.
A fentiekkel szemben az importált infláció és az erősebb forintárfolyam az ellentétes irányba hathatnak, vagyis csökkenthetik az áremelkedési ütemet.
Kétségtelen, hogy mutatkozik némi aszimmetria az árfolyam változásának inflációba való begyűrűzésében, attól függően, hogy gyengülésről vagy erősödésről beszélünk.
A gyengülő forint gyorsabban és nagyobb árváltozásokat indukál, míg az erősödő forint lassabban és valamivel tompítottabban jelenik meg az inflációban
- tette hozzá a fentiekhez Virovácz Péter.
Ugyanakkor az ING Bank elemzője szerint a tartós forinterősödés már elkezdhette éreztetni a hatását akár az importált élelmiszerek, akár a ruházati cikkek, de legfőképpen a tartós fogyasztási cikkek esetében.
Az egyes kategóriákat tekintve szeptemberben az élelmiszerek és a tartós fogyasztási cikkek esetében nem számolunk jelentősebb árváltozással havi alapon, ami korrigálhatja az üzemanyagárak szeptemberi 0,4%-os havi emelkedését – emelték ki az MBH Bank szakértői.
Egyelőre még nem támogató a bázishatás, de az év vége felé az lesz, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy a viszonylag mérsékelt havi átárazások esetén az infláció decemberre a célsávba kerüljön – vetítette előre Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője.
Meddig emelkedhet az infláció?
Az év hátralévő részében először emelkedő inflációs rátával számolunk, ami az év végére ismét fékeződhet kissé, de ez az amplitúdó nagyban függ majd az árrésstop intézkedések sorsától – hangsúlyozta Virovácz Péter. Amennyiben az intézkedések meghosszabbításra kerülnek (legalább három hónappal), úgy a jövő év elején akár 3 százalék alatti inflációs rátákat is láthatunk átmenetileg. Azonban mindez nem jelenti a lappangó árnyomás eltűnését – tette hozzá az ING elemzője. Szerinte az árakat érintő beavatkozások megszüntetése után gyors és akár erőteljes visszaigazodás, sőt túllövés is lehet az árszínvonalban.
2025-ben 4,5%-os átlagos inflációs rátával számolunk, 2026-ra pedig 3,9%-os inflációs rátát várunk. Az árrésstop intézkedések tartósabban velünk maradhatnak, és 2026-ban szűnhetnek csak meg várakozásunk szerint. Fontos lenne látni, hogy a lakosság inflációs várakozása a következő hónapokban fokozatosan csökkenjen, mivel az jelenleg még mindig magas – hangsúlyozták az MBH Bank elemzői.
Messze még az MNB a kamatcsökkentéstől
Vagyis várhatóan a szeptemberi infláció is meghaladja majd a jegybanki célsávot (3 plusz mínusz 1 százalékpont). Ráadásul mindezt úgy „sikerült elérni”, hogy a kormány által bevezetett árrésstopok mintegy 1,5 százalékponttal csökkentik az áremelkedési ütemet. Vagyis amikor majd az MNB a célsáv elérésekor mérlegeli a kamatcsökkentés lehetőségét, akkor
számolnia kell azzal is, hogy az intézkedések kivezetésével várhatóan megugrik majd a drágulási ütem.
Bár a jövő év elején vélhetően a jegybanki célsávban tartózkodik majd az infláció, az árrésstop jövő év közepe felé várható kivezetése okoz majd egy inflációs ugrást – emelte ki Regős Gábor. A Gránit Alapkezelő szakembere szerint számolnia kell a jegybanknak a választásokhoz kapcsolódó kiadások inflációnövelő hatásával, még ha ez nem is lesz nagy, de a növekvő kereslet pár tized százalékpontot biztosan eredményez.
Az intézkedések körüli bizonytalanság, a jövő évben várható dinamikus béremelkedés és a kormányzati intézkedések potenciális keresletélénkítő hatása együtt a Magyar Nemzeti Bankot kivárásra, az óvatos monetáris politika folytatására ösztönözheti.
Lényegében idén változatlan, de akár a jövő év jelentős részében is változatlan alapkamattal számolhatunk
- vetítette előre Virovácz Péter.
Ha a maginflációs momentum megmarad a 2-3%-os szint körül akár a lazításon is elkezdhetne gondolkozni a jegybank, azonban a kommunikációja alapján ehhez a lakossági inflációs várakozásokban is markáns esést kellene látni – véli Becsey Zsolt. Az Unicredit Bank elemzője szerint kamatvágásra tér inkább akkor nyílhat, ha az előretekintő amerikai kamatpálya lejjebb tolódik, ezzel még szélesebbre nyitva az ajtó a feltörekvő piaci kamatvágások előtt. Ha így is történne, még akkor is érvelhet úgy a jegybank, hogy túl sok az inflációs kockázat a jövő évet tekintve ahhoz, hogy biztonsággal tudjon vágni az idei évben vagy a jövő év elején.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megszólalt a Airbus és a Boeing, hogy mikor jöhet az új generációs repülőgép
Már vizsgálnak új technológiákat.
Trump gázai tervéről egyeztetett Putyin és Netanjahu
Telefonon beszéltek.
Elkaszálja népszerű modelljét a Kia
Vége a gyártásnak.
Fontos üzenetet küldött az EKB elnöke
Mi lesz a zárolt orosz vagyonnal?
Nem áldozott még le a moziknak: rég nem látott bevétel a pénztáraknál
Örülhet a filmszakma.
Trump-adminisztráció: tömeges elbocsátások jöhetnek
Újra szavaznak.
Itt a bejelentés: Trump eltolt egy vámot
Egy hónappal későbbre tolódott.
Gyanúsan sok légiirányító jelent beteget az Egyesült Államokban
Amióta tart a kormányzati leállás.
Pontosítják az Otthon Start egyes feltételeit
A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta az Otthon Start eges feltételeit módosító kormányrendelet tervezetét. Az első hónap tapasztalatai alapján beérkezett javaslatok, észrevételeket
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Hónapokig tartó bizonytalanságot hozhat az elsöprő választási győzelem Csehországban
Csehország választott.
Mit várhat egy vállalkozás a bankjától 2025-ben? Hogy lehetnek sokkal egyszerűbbek a pénzügyei?
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA vezetőjét kérdeztük.
Enélkül aligha lehet sikeres egy építőipari cég
Vendégünk volt Papp Gábor, a Stratos Magasépítő vezérigazgatója.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!