Megint gyorsított a magyar áremelkedés – Tényleg ekkora a baj?

Az előző havi 4,3%-ról szeptemberben megint emelkedhetett az éves inflációs ráta Magyarországon – vélik a Portfolio által megkérdezett elemzők. Az év végéig ugyanakkor fokozatosan csökkenhet az áremelkedési ütem, akár a jegybanki célsávba is beférhet decemberben. Még ezzel együtt sem lesz egyszerű dolga az MNB-nek, hiszen az árrésstopok hatását is figyelembe kell vennie, amikor az esetleges kamatcsökkentést mérlegeli majd.

A mindent meghatározó döntés Merre tarthat a forint a következő hónapokban? Tartson velünk Signature-klubunkon előfizetőként, ha kíváncsi a devizapiaci kilátásokra!

Újra emelkedhetett az infláció

Októberben újra emelkedhetett a magyar inflációs ráta, az előző havi 4,3% után minimálisan magasabb adatot közölhet szerda reggel a KSH – vélik a Portfolio által megkérdezett elemzők. Utoljára májusban volt példa arra, hogy az év/év alapú árindex növekedjen az előző hónaphoz képest, vagyis négy hónap után törhet meg a negatív trend.

A felmérésben válaszoló tíz elemzőből senki nem vár a szeptemberinél alacsonyabb inflációs értéket, stagnálásra is mindössze ketten számítanak. Persze a megugrás valószínűleg nem lesz jelentős,

az előrejelzések mediánja 4,4%.

Elemzői felmérés az inflációs* prognózisokról (év/év, %) név intézmény 2025. aug. 2025. dec. 2026. dec. 2025. átlag 2026. átlag Árokszállási Z.–Balog-Béki M. MBH Bank 4,4 4,1 4,6 4,5 3,9 Becsey Zsolt Unicredit Bank 4,3 3,7 5,1 4,5 4,0 Koncz Péter Századvég Konjunktúrakutató 4,4 4,1 3,9 4,6 3,8 Németh Dávid K&H Bank 4,4 3,8 4,6 4,6 4,1 Nyeste Orsolya Erste Bank 4,5 3,8 4,5 4,6 4,0 Palócz Éva Kopint-Tárki 4,7 4,4 3,7 4,7 3,8 Regős Gábor Gránit Alapkezelő 4,7 4,0 5,5 4,6 4,5 Török Zoltán Raiffeisen Bank 4,3 4,0 5,5 4,5 4,3 Varga Zoltán Equilor 4,4 4,1 3,5 4,6 3,7 Virovácz Péter ING Bank 4,4 4,3 4,4 4,6 4,1 konszenzus (medián) 4,4 4,1 4,6 4,6 4,0 Forrás: Portfolio * fogyasztóiár-index

Az inflációs folyamatokat továbbra is ellentétes erők határozzák meg: egyrészt a forint árfolyamának tartós erősödése, valamint a kötelező és önkéntes árkorlátozó intézkedések csökkentik az inflációs nyomást a gazdaságban, másik oldalról viszont az emelkedő világpiaci élelmiszerárak és a magas háztartási energia infláció lassítja a dezinflációs folyamatokat – emelte ki Koncz Péter, a Századvég Konjunktúrakutató elemzője. Az infláció stabilizálódásához a jelentősen javuló lakossági és vállalati várakozások is hozzájárulnak. 2021. decembere óta nem vártak az emberek olyan alacsony inflációs értéket a következő évre vonatkozóan, mint a szeptember folyamán végzett felmérésünkben – tette hozzá.

Elsősorban a bázishatások miatt növekedhetett az infláció szeptemberben – emelte ki Regős Gábor. A Gránit Alapkezelő közgazdásza szerint a legnagyobb, 11%-os áremelkedés a háztartási energia területén következhetett be, ez az idei hidegebb időjárás eredménye. Szintén felfelé húzhatja az inflációt néhány élelmiszer drágulása. Itt szerepet játszhat az idei kedvezőtlen hazai időjárás, ami érdemben csökkentette a termésmennyiséget - amint az a második negyedéves adatokból is látszott – tette hozzá az elemző.

Az inflációt felfelé húzó tényezők között fontos még felsorolni a magasan ragadt inflációs várakozásokat, amelyek önbeteljesítő jóslatként húzzák felfelé az árakat

- mutatott rá Regős.

A fentiekkel szemben az importált infláció és az erősebb forintárfolyam az ellentétes irányba hathatnak, vagyis csökkenthetik az áremelkedési ütemet.

Kétségtelen, hogy mutatkozik némi aszimmetria az árfolyam változásának inflációba való begyűrűzésében, attól függően, hogy gyengülésről vagy erősödésről beszélünk.

A gyengülő forint gyorsabban és nagyobb árváltozásokat indukál, míg az erősödő forint lassabban és valamivel tompítottabban jelenik meg az inflációban

- tette hozzá a fentiekhez Virovácz Péter.

Ugyanakkor az ING Bank elemzője szerint a tartós forinterősödés már elkezdhette éreztetni a hatását akár az importált élelmiszerek, akár a ruházati cikkek, de legfőképpen a tartós fogyasztási cikkek esetében.

Az egyes kategóriákat tekintve szeptemberben az élelmiszerek és a tartós fogyasztási cikkek esetében nem számolunk jelentősebb árváltozással havi alapon, ami korrigálhatja az üzemanyagárak szeptemberi 0,4%-os havi emelkedését – emelték ki az MBH Bank szakértői.

Egyelőre még nem támogató a bázishatás, de az év vége felé az lesz, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy a viszonylag mérsékelt havi átárazások esetén az infláció decemberre a célsávba kerüljön – vetítette előre Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője.

Meddig emelkedhet az infláció?

Az év hátralévő részében először emelkedő inflációs rátával számolunk, ami az év végére ismét fékeződhet kissé, de ez az amplitúdó nagyban függ majd az árrésstop intézkedések sorsától – hangsúlyozta Virovácz Péter. Amennyiben az intézkedések meghosszabbításra kerülnek (legalább három hónappal), úgy a jövő év elején akár 3 százalék alatti inflációs rátákat is láthatunk átmenetileg. Azonban mindez nem jelenti a lappangó árnyomás eltűnését – tette hozzá az ING elemzője. Szerinte az árakat érintő beavatkozások megszüntetése után gyors és akár erőteljes visszaigazodás, sőt túllövés is lehet az árszínvonalban.

2025-ben 4,5%-os átlagos inflációs rátával számolunk, 2026-ra pedig 3,9%-os inflációs rátát várunk. Az árrésstop intézkedések tartósabban velünk maradhatnak, és 2026-ban szűnhetnek csak meg várakozásunk szerint. Fontos lenne látni, hogy a lakosság inflációs várakozása a következő hónapokban fokozatosan csökkenjen, mivel az jelenleg még mindig magas – hangsúlyozták az MBH Bank elemzői.

Messze még az MNB a kamatcsökkentéstől

Vagyis várhatóan a szeptemberi infláció is meghaladja majd a jegybanki célsávot (3 plusz mínusz 1 százalékpont). Ráadásul mindezt úgy „sikerült elérni”, hogy a kormány által bevezetett árrésstopok mintegy 1,5 százalékponttal csökkentik az áremelkedési ütemet. Vagyis amikor majd az MNB a célsáv elérésekor mérlegeli a kamatcsökkentés lehetőségét, akkor

számolnia kell azzal is, hogy az intézkedések kivezetésével várhatóan megugrik majd a drágulási ütem.

Bár a jövő év elején vélhetően a jegybanki célsávban tartózkodik majd az infláció, az árrésstop jövő év közepe felé várható kivezetése okoz majd egy inflációs ugrást – emelte ki Regős Gábor. A Gránit Alapkezelő szakembere szerint számolnia kell a jegybanknak a választásokhoz kapcsolódó kiadások inflációnövelő hatásával, még ha ez nem is lesz nagy, de a növekvő kereslet pár tized százalékpontot biztosan eredményez.

Az intézkedések körüli bizonytalanság, a jövő évben várható dinamikus béremelkedés és a kormányzati intézkedések potenciális keresletélénkítő hatása együtt a Magyar Nemzeti Bankot kivárásra, az óvatos monetáris politika folytatására ösztönözheti.

Lényegében idén változatlan, de akár a jövő év jelentős részében is változatlan alapkamattal számolhatunk

- vetítette előre Virovácz Péter.

Ha a maginflációs momentum megmarad a 2-3%-os szint körül akár a lazításon is elkezdhetne gondolkozni a jegybank, azonban a kommunikációja alapján ehhez a lakossági inflációs várakozásokban is markáns esést kellene látni – véli Becsey Zsolt. Az Unicredit Bank elemzője szerint kamatvágásra tér inkább akkor nyílhat, ha az előretekintő amerikai kamatpálya lejjebb tolódik, ezzel még szélesebbre nyitva az ajtó a feltörekvő piaci kamatvágások előtt. Ha így is történne, még akkor is érvelhet úgy a jegybank, hogy túl sok az inflációs kockázat a jövő évet tekintve ahhoz, hogy biztonsággal tudjon vágni az idei évben vagy a jövő év elején.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images