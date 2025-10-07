  • Megjelenítés
Nagy Márton szerint a feltételek adottak, eljöhetett az ideje a jegybanki kamatcsökkentésnek
Gazdaság

Nagy Márton szerint a feltételek adottak, eljöhetett az ideje a jegybanki kamatcsökkentésnek

Portfolio
Orbán Viktor miniszterelnököt hétfőn kérdezték a magyar alapkamatról, amivel kapcsolatban óvatosan ugyan, de úgy fogalmazott, hogy már most is magasabban van a kamat, mint lehetne. Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert a Budapest Economic Forum szünetében kérdeztük a kamatszintről, ami kapcsán három fontos üzenetet szögezett le.
A mindent meghatározó döntés
A hazai és nemzetközi monetáris politika kilátásairól is szó lesz a következő befektetői klubunkon. Már lehet regisztrálni!
Információ és jelentkezés

A miniszterelnök egy tegnapi podcastinterjújában többek között azt is mondta, hogy miniszterelnökként nem szabad kommentálnia a jegybanki dolgokat, de megemlítette, hogy szerinte az egekben van a kamat, és szerinte a kamatcsökkentés sokkal lassabban fog történni, mint ahogy a kormány szeretné, mert Varga Mihály MNB-elnök óvatos.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Portfolio konferenciáján érdeklődésünkre leszögezte, a miniszterelnökhöz hasonlóan, hogy a Magyar Nemzeti Bank független intézmény. Mindemellett kifejtette aktuális álláspontját a kamatokról. "Nem arról van szó, hogy a pozitív magyar reálkamatnak el kellene tűnni, ennek fent kell maradnia, viszont

túl magas a magyar reálkamat

- jegyezte meg.

Alacsonyabb reálkamat esetén is el lehet érni véleményünk szerint az inflációs célt, az árfolyam stabilitása is fennmaradhat, valamint az ország finanszírozása is stabil marad – fogalmazta meg második fontos üzenetét Nagy Márton, aki arról is beszélt, hogy ilyen magas kamatszintnél magas a carry, vagyis a kamatkülönbözetből származó hozam, amit a külföldieknek fizetünk. Emiatt magas a carry trade, amiben a külföldiek ülnek, és ez forró pénz – magyarázta Nagy Márton.

Azt is hozzátette, hogy ha ezeket a kamatokat átszámoljuk dollárba, akkor a környező országokhoz képest Magyarország fizeti a legtöbbet. Megítélése szerint az alacsonyabb reálkamat nincs negatív hatással az ország finanszírozására sem.

Arra a kérdésünkre, hogy mikor indulhatna meg a kormány álláspontja szerint egy kamatcsökkentés Magyarországon, Nagy Márton úgy fogalmazott, hogy nem véletlenül most kezdett el a miniszterelnök ebben a témában nyilatkozni.

A külső és belső környezet egyaránt indokolhatja a kamatcsökkentés megindítását – tette hozzá. Ennek kapcsán megemlítette a nemzetgazdasági miniszter az amerikai Fed kamatcsökkentését és az Európai Központi Bank hasonló lépését. Egy olyan környezet kezd kialakulni külföldön, amikor a nagy jegybankok jelentős kockázatokat látnak a gazdasági növekedésre nézve - mondta.

Nyilatkozata végén még egyszer leszögezte:

nem arról van szó, hogy eltűnjön a pozitív reálkamat, hanem hogy az csökkenthető, és az alacsonyabb szinten is fenntartható.

A mindent meghatározó döntés
A hazai és nemzetközi monetáris politika kilátásairól is szó lesz a következő befektetői klubunkon. Már lehet regisztrálni!
Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: Berecz Valter, Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
rendőrség-gödöllő-vezetés-eltiltás-jogosítvány
Gazdaság
Soha nem volt jogosítványa a magyar férfinak, mégis rendszeresen vezetett - Csúnya lebukás lett a vége
Pénzcentrum
Így hálózta be titokban az előfizetőket a Yettel: működik a láthatatlan AI-trükk
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility