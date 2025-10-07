Nagy Márton szerint a feltételek adottak, eljöhetett az ideje a jegybanki kamatcsökkentésnek

A miniszterelnök egy tegnapi podcastinterjújában többek között azt is mondta, hogy miniszterelnökként nem szabad kommentálnia a jegybanki dolgokat, de megemlítette, hogy szerinte az egekben van a kamat, és szerinte a kamatcsökkentés sokkal lassabban fog történni, mint ahogy a kormány szeretné, mert Varga Mihály MNB-elnök óvatos.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Portfolio konferenciáján érdeklődésünkre leszögezte, a miniszterelnökhöz hasonlóan, hogy a Magyar Nemzeti Bank független intézmény. Mindemellett kifejtette aktuális álláspontját a kamatokról. "Nem arról van szó, hogy a pozitív magyar reálkamatnak el kellene tűnni, ennek fent kell maradnia, viszont
túl magas a magyar reálkamat
- jegyezte meg.
Alacsonyabb reálkamat esetén is el lehet érni véleményünk szerint az inflációs célt, az árfolyam stabilitása is fennmaradhat, valamint az ország finanszírozása is stabil marad – fogalmazta meg második fontos üzenetét Nagy Márton, aki arról is beszélt, hogy ilyen magas kamatszintnél magas a carry, vagyis a kamatkülönbözetből származó hozam, amit a külföldieknek fizetünk. Emiatt magas a carry trade, amiben a külföldiek ülnek, és ez forró pénz – magyarázta Nagy Márton.
Azt is hozzátette, hogy ha ezeket a kamatokat átszámoljuk dollárba, akkor a környező országokhoz képest Magyarország fizeti a legtöbbet. Megítélése szerint az alacsonyabb reálkamat nincs negatív hatással az ország finanszírozására sem.
Arra a kérdésünkre, hogy mikor indulhatna meg a kormány álláspontja szerint egy kamatcsökkentés Magyarországon, Nagy Márton úgy fogalmazott, hogy nem véletlenül most kezdett el a miniszterelnök ebben a témában nyilatkozni.
A külső és belső környezet egyaránt indokolhatja a kamatcsökkentés megindítását – tette hozzá. Ennek kapcsán megemlítette a nemzetgazdasági miniszter az amerikai Fed kamatcsökkentését és az Európai Központi Bank hasonló lépését. Egy olyan környezet kezd kialakulni külföldön, amikor a nagy jegybankok jelentős kockázatokat látnak a gazdasági növekedésre nézve - mondta.
Nyilatkozata végén még egyszer leszögezte:
nem arról van szó, hogy eltűnjön a pozitív reálkamat, hanem hogy az csökkenthető, és az alacsonyabb szinten is fenntartható.
Címlapkép forrása: Berecz Valter, Portfolio
