Nagy Márton szerint a feltételek adottak, eljöhetett az ideje a jegybanki kamatcsökkentésnek

A mindent meghatározó döntés A hazai és nemzetközi monetáris politika kilátásairól is szó lesz a következő befektetői klubunkon. Már lehet regisztrálni!

A miniszterelnök egy tegnapi podcastinterjújában többek között azt is mondta, hogy miniszterelnökként nem szabad kommentálnia a jegybanki dolgokat, de megemlítette, hogy szerinte az egekben van a kamat, és szerinte a kamatcsökkentés sokkal lassabban fog történni, mint ahogy a kormány szeretné, mert Varga Mihály MNB-elnök óvatos.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Portfolio konferenciáján érdeklődésünkre leszögezte, a miniszterelnökhöz hasonlóan, hogy a Magyar Nemzeti Bank független intézmény. Mindemellett kifejtette aktuális álláspontját a kamatokról. "Nem arról van szó, hogy a pozitív magyar reálkamatnak el kellene tűnni, ennek fent kell maradnia, viszont

túl magas a magyar reálkamat

- jegyezte meg.

Alacsonyabb reálkamat esetén is el lehet érni véleményünk szerint az inflációs célt, az árfolyam stabilitása is fennmaradhat, valamint az ország finanszírozása is stabil marad – fogalmazta meg második fontos üzenetét Nagy Márton, aki arról is beszélt, hogy ilyen magas kamatszintnél magas a carry, vagyis a kamatkülönbözetből származó hozam, amit a külföldieknek fizetünk. Emiatt magas a carry trade, amiben a külföldiek ülnek, és ez forró pénz – magyarázta Nagy Márton.

Azt is hozzátette, hogy ha ezeket a kamatokat átszámoljuk dollárba, akkor a környező országokhoz képest Magyarország fizeti a legtöbbet. Megítélése szerint az alacsonyabb reálkamat nincs negatív hatással az ország finanszírozására sem.

Arra a kérdésünkre, hogy mikor indulhatna meg a kormány álláspontja szerint egy kamatcsökkentés Magyarországon, Nagy Márton úgy fogalmazott, hogy nem véletlenül most kezdett el a miniszterelnök ebben a témában nyilatkozni.

A külső és belső környezet egyaránt indokolhatja a kamatcsökkentés megindítását – tette hozzá. Ennek kapcsán megemlítette a nemzetgazdasági miniszter az amerikai Fed kamatcsökkentését és az Európai Központi Bank hasonló lépését. Egy olyan környezet kezd kialakulni külföldön, amikor a nagy jegybankok jelentős kockázatokat látnak a gazdasági növekedésre nézve - mondta.

Nyilatkozata végén még egyszer leszögezte:

nem arról van szó, hogy eltűnjön a pozitív reálkamat, hanem hogy az csökkenthető, és az alacsonyabb szinten is fenntartható.

Címlapkép forrása: Berecz Valter, Portfolio