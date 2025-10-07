Nem lesz olcsóbb az energia - Az energiatudatosság erősítésével azonban csökkenthetők a költségek

Az energiaszektor nagy trilemmája: lehet egyszerre zöld, stabil és olcsó? című panelbeszélgetés moderátora, Bán Zoltán, a Net Média (Portfolio Csoport) vezérigazgatója azzal a felvezetéssel indította a beszélgetést, hogy az energiaszektor szerepe az elmúlt években felértékelődött, az energia jelentősen megdrágult. Egyik kérdésében azt vetette fel, hogy lehet-e reménykedni abban, hogy az energia olcsóbbá válik.
Ezzel kapcsolatban Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója kiemelte:
a földgázmolekula vagy a villamos energia olcsóbbá válhat a mostani helyzethez képest, azonban a rendszerhasználati díjaknál ez valószínűleg nem fog megtörténni.
Egyben kiemelte: a fogyasztói tudatosságban akár vállalati szinten is sok tartalék van.
Vállalati ügyfeleink közül van olyan, aki a reggel 6-tól kezdődő műszakot eltolta, és most már 9-kor kezdi azt, mert energiaintenzív iparágban működik, és ha 9-től 16 óráig termel, a reggel 6-tól 14 óráig tartó időszak helyett, akkor olcsóbb áramot tud felvenni.
Úgy véli, ha ezek a tudatos megfontolások beépülnek a vállalatok, a háztartások életébe, akkor csökkenteni lehet nemzetgazdasági szinten a költségeket.
Egyben különlegesen nagy kihívásként jellemezte azt az uniós törekvést, amely az orosz gáz Európából való kitiltására vonatkozik.
Meg fogjuk tudni oldani Magyarország ellátását az orosztól eltérő más forrásból is. Kérdés az, hogy milyen felárral.
Ehhez hozzátette: ma Oroszország világpiaci áron adja a gázt a magyar határon, viszont az LNG-t a terminálban tudjuk megvenni világpiaci áron, amit aztán el kell hozni Magyarországra.
Ez nyilvánvalóan költséggel fog járni, és azt is jelenti, hogy Magyarország diszkontpiacból prémiumpiaccá válik, tehát valószínűleg a világpiaci ár fölött néhány euróval lesznek a magyar árak, ami egy versenyképességi kérdést fog jelenteni Magyarország számára.
Kiemelte: ezért küzd a magyar kormány, hogy minél később, vagy akár ne következzék be az orosz forrásról való leválás, mert ennél olcsóbban gázt beszerezni ma nem lehet Közép-Európában.
Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária Csoport vezérigazgató-helyettese az energiaárak jövőbeni alakulásáról szólva leszögezte: az infrastruktúra díjai növekedni fognak, de az áramdíjak költsége lehet akár nulla vagy negatív. Ebben az áramfogyasztás megfelelő időszakra való tolása, az energiatudatosság játszhat kiemelt szerepet. Kiemelte:
Európában az energia nem lesz olcsó, jelenleg az energiaárak Kínában az európainak a harmadát teszik ki.
"Nem gondolom, hogy ezt utol fogjuk tudni érni" - tette hozzá.
Kínában 30 atomerőmű épül most párhuzamosan. Ezzel nem fogunk tudni versenyezni.
Az USA-ban pedig az energiaár fele az európainak, köszönhetően annak, hogy az USA önellátó olajban, gázban exportőr.
Az E.ON Hungária Csoport vezérigazgató-helyettese szerint az energiaköltségek kezelésében az energiahatékonyságnak kell kiemelt szerepet kapnia. Egyben a hazai energiaszektorban rejlő lehetőségek kapcsán kiemelte, hogy
- a magyar épületállomány kétharmada nem szigetelt.
- Viszont a geotermiában rejlő potenciált ki kellene aknázni, ami szerinte kiváló lehetőséget teremt hőtermelésre, akár lakossági, akár ipari szegmensben.
- Egyben a "szélenergia is újraindulóban van itthon", jelezte.
- Továbbá a hazai földgázmezők további feltárásában kiaknázható lehetőségeket is kihangsúlyozta.
