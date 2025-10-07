Ötéves mélyponton a cégvezetők növekedésbe vetett bizalma - Kijött a KPMG új globális felmérése

Rózsai Rezső azzal kezdte előadását, hogy a tavalyi felmérés bemutatásakor is azt emelte ki, hogy egy olyan időszakban élünk, amikor a környezeti, technológiai, gazdasági és geopolitikai kockázatok egyszerre vannak jelen, és ráadásul ezek önmagukban is jelentős krízisek. Miután ezek összekapcsolódnak, egymásra épülnek, így hatásuk sokkal erősebb, mint külön-külön önmagukban.
Ezt a helyzetet neveztük polikrízisnek, majd annak állandósuló voltára való tekintettel permakrízisnek. Ezt a fogalmat már nehéz lenne még fokozni, úgyhogy új fogalmat nem kell megtanulnunk idén
- mondta a nemzetközi könyvvizsgáló, adó- és üzleti tanácsadó vállalat hazai cégének vezérigazgatója.
Ez a helyzet pedig egy olyan vállalati modellt, víziót, stratégiát, sőt vállalati kultúrát követel meg, amely képes gyorsan reagálni a kihívásokra. Ez pedig a reziliencia egy teljesen új és átfogó szintjét igényli az egyes vállalatoktól - tette hozzá.
Az idei felmérés fő konklúziója, hogy a bizonytalanság közepette való eligazodás képessége és sebessége lesz a sikernek a záloga, de sokszor akár a túlélésé magáé.
Hozzátette: a cégvezetőknek már nem elégséges reagálni a változásokra, proaktívan alakítaniuk kell a jövőt. A reziliencia nem csupán a túlélés stratégiája, hanem a fejlődés és az új lehetőségek egyértelmű motorja is.
A KPMG felmérése idén augusztusban és szeptemberben 1350 vezérigazgatót kérdezett meg a világ 11 legnagyobb gazdaságában 12 szektorban. A felmérésben a 3 éves üzleti kilátásokra voltak kíváncsiak.
Kiemelte:
a világgazdaság növekedésébe vetett bizalom 68%-on áll jelenleg a cégvezetők körében. Ez ötéves mélypontot jelent.
Tavalyhoz képest 4 százalékpontos csökkenés történt. A KPMG 2015 óta készíti ezt a felmérést (a mostani a 11. kiadvány), ez a mutató 2015-ben még 93% volt.
A vezérigazgatók
- 79%-a továbbra is bizakodó saját cégével kapcsolatban,
- 89%-a tervez fúziót vagy felvásárlást,
- 61%-a 2,5% feletti éves nyereségnövekedést prognosztizál.
A legnagyobb kihívást a geopolitikai bizonytalanságok ellenére a technológiai átalakulás jelenti, amit a mesterséges intelligencia rohamos térnyerése alakít folyamatosan.
A cégvezetők által a következő három évre vonatkozóan megjelölt 5 legjelentősebb, növekedést érintő kihívás közül négy közvetlenül a technológiai átalakulás témaköréhez kapcsolódik.
- Első helyre került a kibertámadások kockázata,
- aztán a munkaerő kínálata, felkészültsége a kulcskérdés, hiszen az AI miatt nem csupán új készségekre lesz szükség, hanem egy új látásmódra, új megközelítésre dolgozói szinten.
- Harmadrészt az AI-rendszerek és -folyamatok bevezetése, integrációja merül fel kihívásként, miután ez messze nem egy technológiai, hanem egy átfogó szervezeti transzformációs kérdés lesz.
- Negyedik kockázatként az emelkedő költségeket és az inflációs nyomást nevezték meg.
- Ötödikként pedig maga a technológiai infrastruktúra költsége merül fel, amely nagyon jelentős és egyre exponenciálisan növekedő költségterhet jelent a vállalkozások számára, és egyelőre még nem feltétlenül látszik ezek rövidtávú megtérülése.
Mindamellett a cégvezetők a mesterséges intelligenciát erőteljes növekedési motornak tekintik.
A vezérigazgatók
- 71%-a véli úgy, hogy a mesterséges intelligencia a legfontosabb befektetési prioritás,
- 83%-a a céges büdzsé több mint 10%-át tervezi AI-ra fordítani,
- 86%-a szerint 3 éven belül várhatóan megtérülnek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos befektetések.
A cégvezetők ugyanakkor felismerték, hogy megfelelő képzett szakemberek nélkül az AI nem fogja beváltani a hozzá fűzött reményeket. A cégvezetők közel háromnegyedig úgy látja, hogy az AI-hoz kapcsolódó szaktudásért folytatott verseny akár a növekedés korlátja is lehet.
Címlapkép forrása: Portfolio
