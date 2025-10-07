  • Megjelenítés
Ötéves mélyponton a cégvezetők növekedésbe vetett bizalma - Kijött a KPMG új globális felmérése
Ötéves mélyponton a cégvezetők növekedésbe vetett bizalma - Kijött a KPMG új globális felmérése

A világgazdaság növekedésébe vetett bizalom 68%-on áll a KPMG friss globális felmérése által megkérdezett cégvezetők körében, ami ötéves mélypontot jelent - mondta Rózsai Rezső, a KPMG Magyarország vezérigazgatója a Portfolio Budapest Economic Forum 2025 konferencián, ahol a KPMG 2025 CEO Outlook felmérés eredményeit ismertette. Kiemelte: a cégvezetők számára a legnagyobb kihívást a geopolitikai bizonytalanságok ellenére a technológiai átalakulás jelenti, amit a mesterséges intelligencia rohamos térnyerése folyamatosan alakít.

Rózsai Rezső azzal kezdte előadását, hogy a tavalyi felmérés bemutatásakor is azt emelte ki, hogy egy olyan időszakban élünk, amikor a környezeti, technológiai, gazdasági és geopolitikai kockázatok egyszerre vannak jelen, és ráadásul ezek önmagukban is jelentős krízisek. Miután ezek összekapcsolódnak, egymásra épülnek, így hatásuk sokkal erősebb, mint külön-külön önmagukban.

Ezt a helyzetet neveztük polikrízisnek, majd annak állandósuló voltára való tekintettel permakrízisnek. Ezt a fogalmat már nehéz lenne még fokozni, úgyhogy új fogalmat nem kell megtanulnunk idén

- mondta a nemzetközi könyvvizsgáló, adó- és üzleti tanácsadó vállalat hazai cégének vezérigazgatója.

Ez a helyzet pedig egy olyan vállalati modellt, víziót, stratégiát, sőt vállalati kultúrát követel meg, amely képes gyorsan reagálni a kihívásokra. Ez pedig a reziliencia egy teljesen új és átfogó szintjét igényli az egyes vállalatoktól - tette hozzá.

Az idei felmérés fő konklúziója, hogy a bizonytalanság közepette való eligazodás képessége és sebessége lesz a sikernek a záloga, de sokszor akár a túlélésé magáé.

Hozzátette: a cégvezetőknek már nem elégséges reagálni a változásokra, proaktívan alakítaniuk kell a jövőt. A reziliencia nem csupán a túlélés stratégiája, hanem a fejlődés és az új lehetőségek egyértelmű motorja is.

VAL_05052
Rózsai Rezső (Fotó: Portfolio)

A KPMG felmérése idén augusztusban és szeptemberben 1350 vezérigazgatót kérdezett meg a világ 11 legnagyobb gazdaságában 12 szektorban. A felmérésben a 3 éves üzleti kilátásokra voltak kíváncsiak.

Kiemelte:

a világgazdaság növekedésébe vetett bizalom 68%-on áll jelenleg a cégvezetők körében. Ez ötéves mélypontot jelent.

Tavalyhoz képest 4 százalékpontos csökkenés történt. A KPMG 2015 óta készíti ezt a felmérést (a mostani a 11. kiadvány), ez a mutató 2015-ben még 93% volt.

A vezérigazgatók

  • 79%-a továbbra is bizakodó saját cégével kapcsolatban,
  • 89%-a tervez fúziót vagy felvásárlást,
  • 61%-a 2,5% feletti éves nyereségnövekedést prognosztizál.
graf1
Forrás: KPMG

A legnagyobb kihívást a geopolitikai bizonytalanságok ellenére a technológiai átalakulás jelenti, amit a mesterséges intelligencia rohamos térnyerése alakít folyamatosan.

A cégvezetők által a következő három évre vonatkozóan megjelölt 5 legjelentősebb, növekedést érintő kihívás közül négy közvetlenül a technológiai átalakulás témaköréhez kapcsolódik.

  • Első helyre került a kibertámadások kockázata,
  • aztán a munkaerő kínálata, felkészültsége a kulcskérdés, hiszen az AI miatt nem csupán új készségekre lesz szükség, hanem egy új látásmódra, új megközelítésre dolgozói szinten.
  • Harmadrészt az AI-rendszerek és -folyamatok bevezetése, integrációja merül fel kihívásként, miután ez messze nem egy technológiai, hanem egy átfogó szervezeti transzformációs kérdés lesz.
  • Negyedik kockázatként az emelkedő költségeket és az inflációs nyomást nevezték meg.
  • Ötödikként pedig maga a technológiai infrastruktúra költsége merül fel, amely nagyon jelentős és egyre exponenciálisan növekedő költségterhet jelent a vállalkozások számára, és egyelőre még nem feltétlenül látszik ezek rövidtávú megtérülése.
graf2
Forrás: KPMG

Mindamellett a cégvezetők a mesterséges intelligenciát erőteljes növekedési motornak tekintik.

A vezérigazgatók

  • 71%-a véli úgy, hogy a mesterséges intelligencia a legfontosabb befektetési prioritás,
  • 83%-a a céges büdzsé több mint 10%-át tervezi AI-ra fordítani,
  • 86%-a szerint 3 éven belül várhatóan megtérülnek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos befektetések.

A cégvezetők ugyanakkor felismerték, hogy megfelelő képzett szakemberek nélkül az AI nem fogja beváltani a hozzá fűzött reményeket. A cégvezetők közel háromnegyedig úgy látja, hogy az AI-hoz kapcsolódó szaktudásért folytatott verseny akár a növekedés korlátja is lehet.

Címlapkép forrása: Portfolio

