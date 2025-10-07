Ötéves mélyponton a cégvezetők növekedésbe vetett bizalma - Kijött a KPMG új globális felmérése

Rózsai Rezső azzal kezdte előadását, hogy a tavalyi felmérés bemutatásakor is azt emelte ki, hogy egy olyan időszakban élünk, amikor a környezeti, technológiai, gazdasági és geopolitikai kockázatok egyszerre vannak jelen, és ráadásul ezek önmagukban is jelentős krízisek. Miután ezek összekapcsolódnak, egymásra épülnek, így hatásuk sokkal erősebb, mint külön-külön önmagukban.

Ezt a helyzetet neveztük polikrízisnek, majd annak állandósuló voltára való tekintettel permakrízisnek. Ezt a fogalmat már nehéz lenne még fokozni, úgyhogy új fogalmat nem kell megtanulnunk idén

- mondta a nemzetközi könyvvizsgáló, adó- és üzleti tanácsadó vállalat hazai cégének vezérigazgatója.

Ez a helyzet pedig egy olyan vállalati modellt, víziót, stratégiát, sőt vállalati kultúrát követel meg, amely képes gyorsan reagálni a kihívásokra. Ez pedig a reziliencia egy teljesen új és átfogó szintjét igényli az egyes vállalatoktól - tette hozzá.

Az idei felmérés fő konklúziója, hogy a bizonytalanság közepette való eligazodás képessége és sebessége lesz a sikernek a záloga, de sokszor akár a túlélésé magáé.

Hozzátette: a cégvezetőknek már nem elégséges reagálni a változásokra, proaktívan alakítaniuk kell a jövőt. A reziliencia nem csupán a túlélés stratégiája, hanem a fejlődés és az új lehetőségek egyértelmű motorja is.

A KPMG felmérése idén augusztusban és szeptemberben 1350 vezérigazgatót kérdezett meg a világ 11 legnagyobb gazdaságában 12 szektorban. A felmérésben a 3 éves üzleti kilátásokra voltak kíváncsiak.

Kiemelte:

a világgazdaság növekedésébe vetett bizalom 68%-on áll jelenleg a cégvezetők körében. Ez ötéves mélypontot jelent.

Tavalyhoz képest 4 százalékpontos csökkenés történt. A KPMG 2015 óta készíti ezt a felmérést (a mostani a 11. kiadvány), ez a mutató 2015-ben még 93% volt.

A vezérigazgatók

79%-a továbbra is bizakodó saját cégével kapcsolatban,

89%-a tervez fúziót vagy felvásárlást,

61%-a 2,5% feletti éves nyereségnövekedést prognosztizál.

A legnagyobb kihívást a geopolitikai bizonytalanságok ellenére a technológiai átalakulás jelenti, amit a mesterséges intelligencia rohamos térnyerése alakít folyamatosan.

A cégvezetők által a következő három évre vonatkozóan megjelölt 5 legjelentősebb, növekedést érintő kihívás közül négy közvetlenül a technológiai átalakulás témaköréhez kapcsolódik.

Első helyre került a kibertámadások kockázata ,

, aztán a munkaerő kínálata, felkészültsége a kulcskérdés, hiszen az AI miatt nem csupán új készségekre lesz szükség, hanem egy új látásmódra, új megközelítésre dolgozói szinten.

a kulcskérdés, hiszen az AI miatt nem csupán új készségekre lesz szükség, hanem egy új látásmódra, új megközelítésre dolgozói szinten. Harmadrészt az AI-rendszerek és -folyamatok bevezetése , integrációja merül fel kihívásként, miután ez messze nem egy technológiai, hanem egy átfogó szervezeti transzformációs kérdés lesz.

, integrációja merül fel kihívásként, miután ez messze nem egy technológiai, hanem egy átfogó szervezeti transzformációs kérdés lesz. Negyedik kockázatként az emelkedő költségeket és az inflációs nyomást nevezték meg.

nevezték meg. Ötödikként pedig maga a technológiai infrastruktúra költsége merül fel, amely nagyon jelentős és egyre exponenciálisan növekedő költségterhet jelent a vállalkozások számára, és egyelőre még nem feltétlenül látszik ezek rövidtávú megtérülése.

Mindamellett a cégvezetők a mesterséges intelligenciát erőteljes növekedési motornak tekintik.

A vezérigazgatók

71%-a véli úgy, hogy a mesterséges intelligencia a legfontosabb befektetési prioritás,

83%-a a céges büdzsé több mint 10%-át tervezi AI-ra fordítani,

86%-a szerint 3 éven belül várhatóan megtérülnek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos befektetések.

A cégvezetők ugyanakkor felismerték, hogy megfelelő képzett szakemberek nélkül az AI nem fogja beváltani a hozzá fűzött reményeket. A cégvezetők közel háromnegyedig úgy látja, hogy az AI-hoz kapcsolódó szaktudásért folytatott verseny akár a növekedés korlátja is lehet.

