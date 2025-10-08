Egy asztalnál a legfőbb döntéshozók: így látják az energiaszektor legnagyobb kihívásait

Mátrai Károly, az MVM csoport vezérigazgatója szerint
a kiszámíthatatlanság az egyik legnagyobb kihívást jelenti a vállalatvezetőknek,
az árak várható alakulása nagy bizonytalanságot okoz - válaszolta az MVM Csoport vezérigazgatója arra a kérdésre, hogy hogyan hat a napi áringadozás a beruházások ütemezésére és pénzügyi modellezésére? Az üzleti világ kezeli a kockázatokat, de ez a költségekben, árakban is megjelenik, ami versenyképességi problémákat okozhat vállalati és nemzetgazdasági szinten is.
Pillár Éva, a METCE Magyarország villamosenergia-nagykereskedelem executive igazgatója szerint fontos, hogy
különbséget tegyünk az azonnali (spot) és határidős piaci árvolatilitás között.
Most az árvolatilitás leginkább a napon belüli árakban érződik, mivel a keresleti és kínálati csúcsok időben nem esnek egybe. Az árkilengéseket a fizikai korlátok okozzák, így a jövőben arra számítunk, hogy az energiatároló projektek tömeges indulásával ez - az órás árakban érzékelhető volatilitás - jelentősen csökkenni fog.
Jákli Gergely, Paks II. elnök-vezérigazgatója azt mondta, hogy nem minden SMR lesz alkalmas rá, hogy mindenhová telepítsék, és logisztikai nehézségek is felmerülhetnek a kis moduláris reaktorok esetében is.
Mindemellett európai értéklánc sincs a technológiához
- mutatott rá a szakember, aki szerint túlzott a nukleáris energia reneszánsza körüli optimizmus is. Európában két nagy atomerőmű épült az elmúlt két évtizedben, vagyis nincs valós benchmark piac az atomerőmű-építések piacán, ezért jöhet majd egy kijózanító pillanat az építő országokban is - vélte.
Králik Gábor, a MEKH energetikáért felelős elnökhelyettese terveket, azt a befektetőnek kell végiggondolnia, a Hivatal mindössze azt nézi meg, hogy a szereplő kellő tőkével rendelkezik-e a piacra lépéshez.
Egyébként a világon valószínűleg még nem épült olyan erőmű, ami az eredeti üzleti terve mentén térült meg, és ez így is lesz
- mondta. Szerinte az a szereplő magára vessen, aki kizárólag arbitrálás miatt épít erőművet.
Mátrai Károly: A vertikálisan integrált energiavállalatok válságállóbbak, méretgazdaságosabbak, ezért van akkora reneszánszuk napjainkban; az ilyen nagyvállalatok egyre inkább jönnek létre, nyernek teret. Az MVM vezérigazgatója szerint érdemes valamilyen
egészséges egyensúlyt tartani a hagyományos és megújuló források között is,
amint arra az áprilisi spanyolországi nagy áramszünet is rávilágított. Nem tolhatjuk túl a megújulókat - fogalmazott.
Králik Gábor szerint nincs olyan, hogy ideális technológia,
sokkal inkább az a kérdés, hogy az új szereplők együttműködő tagjai lesznek-e a villamosenergia- és földgázrendszernek,
illetve hogy őket hogyan illesztjük rendszerbe. A szakember úgy vélte, előbb-utóbb a visszwattos erőműveket is be kell majd vonni a rendszer szabályozásába.
Pillár Éva elmondása szerint vállalatuk, a ma már több mint 20 országban jelen lévő MET- Csoport is széleskörű rugalmassági megoldásokat alkalmaz.
Azonban az jelentősen eltér, hogy melyik országban pontosan mi az értéke a rugalmasságnak
- emelte ki.
Meglátása szerint még bőven van feladat és fejlődési lehetőség a rugalmassági eszközök terén, amelyeket Magyarországon három kategóriába sorolt: az akkreditálásra kötelezett naperőművek, a már szabályozásban jó néhány éve jelen levő gázmotorok – ennek már látható üzleti értéke is lehet, és az úgynevezett don’t touch eszközök - azok a termelési eszközök, amelyek ipari folyamatokat támogatnak.
Hozzátette, hogy a harmadik csoport eszközeinek bevonása még a jövő kérdése, mert ehhez egy olyan piaci szereplőre is szükség van, aki rendelkezik a megfelelő szakértelemmel és a szükséges tőkével ezen eszközök hatékony integrálásához. A szakember a nyitószegmens előadásaira visszautalva megerősítette, hogy
bár a gáz továbbra is része lesz az energiamixnek, de egyre kisebb jelentőséggel.
Az LNG feladata, hogy a jövőben teljeskörűen betöltse a vezetékes gáz eddigi szerepét.
Jákli Gergely a kilátások kapcsán elmondta, ha a 15-30 éves időtávon várhatóan belépő új zsinóráram-termelési kapacitást, illetve
a régióban elkezdődött sok atomerőmű-beruházást nézzük,
ez a jövőben várhatóan a zsinóráram-termelés növekedését, illetve az árvolatilitás csökkenését fogja eredményezni, a várható igénynövekedés mellett is. (A hagyományos atomerőművek 90% körüli kihasználtsággal vannak el legjobban, pénzügyi és technológiai szempontból is, a rugalmas működésre kevésbé alkalmasak.)
Mátrai Károly rámutatott, Magyarország jól összekapcsolt ország a szomszédaival a villamosenergia- és földgáz-infrastruktúra tekintetében is.
Az elmúlt években ugyanakkor a környező országok áteresztő képességével volt baj, ami korlátozta a hálózati kapacitást
- mondta.
A szükséges fejlesztések elmaradása kapcsán úgy fogalmazott, Európa a szolidaritás teljes hiányát mutatja, ami a régiós fejlesztéseket is megnehezíti. Elmondása szerint a nemzeti TSO-k (rendszerirányítók) együttműködése is kulcskérdés, az interkonnektorok, határmetsző kapacitások létrehozása pedig nagy előrelépés volt az elmúlt évtizedekben, és ez lehetővé teheti az orosz gázról való leválást is
A PPA-k szerepét érintő kérdésre Pillár Éva úgy válaszolt,
a hosszú távú árambeszerzési megállapodások előtt nagy jövő állhat, és ügyféloldalról is egyre fokozódik az érdeklődés,
de jelenleg még csak a fogyasztási igényeknek mindössze 2%-át fedik le ezek. Egy PPA megkötése 10-15 éves elköteleződést jelent, és nagyon nehéz ilyen távon előre látni a gazdasági és üzleti folyamatokat, azonban egyre több felhasználó gondolkodik az energiagazdálkodását tekintve komplex megoldásokban és abban, hogy az energiabeszerzése legalább egy részét hosszú távon stabil, kiszámítható forrással fedje le.
Válaszában Mátrai Károly is arra hívta fel a figyelmet, hogy
a bizonytalanságok mellett 10 éves fix árú villamosenergia-ellátásra szerződni nagyon nehéz,
ezért igény ugyan lesz a konstrukcióra, az MVM vezér nem számít kétszámjegyű százalékos piaci részesedés elérésére a PPA-k részéről. Ugyanakkor változnak a körülmények, a hosszú távú szerződések hol népszerűbbek, hol nem - mutatott rá.
Jákli Gergely elmondása szerint az épülő Sizewell C atomerőmű is PPA-jellegű konstrukció keretében valósul meg. A digitalizáció ugyanakkor a nukleáris iparban kevésbé volt hangsúlyos az elmúlt években, részben a piac gyengesége miatt is,
de a digitalizáció a dokumentációtól a beruházás kontrollálásán át a gyors reagálásig számos területen elengedhetetlen ebben az iparágban is.
E téren ugyanakkor jogszabályi kötöttségek is hatnak, például a Paks II. beruházás körzetében drónok nem repülhetnek, nem szkennelhetik az építkezés alakulását.
Címlapkép forrása: Portfolio
Vallottak a profik a tőzsdei buborékról
Fontos kérdésre adtak választ a Goldman Sachs elemzői.
Váratlan fordulat Oroszországban
Szó sincs globális problémáról.
Lélegzetelállító felvételek: a Mars mellett száguldott el a Naprendszert átszelő csillagközi üstökös
Az objektum hamarosan megközelíti a Földet.
Rejtélyes behatoló tartja rettegésben a kontinenst, Európa pedig csak tehetetlenül néz
Mit tudunk a titokzatos drónészlelésekről?
Megérkezett az időjárás-előrejelzés: ez vár Magyarországra a hét második felében
Több front is érkezik a napokban.
Felpattant az OTP, ralizott a Rába
Jó napot zárt a magyar tőzsde.
Olyan energetikai forradalom indul Magyarországon, ami évtizedekre meghatározza a jövőnket
Izgalmas piaci körképet és energetikai helyzetjelentést adtak a Portfolio Energy Investment Forum 2025 konferencia zárópaneljében.
Államtitkár: közel 300 település kap támogatást
500 millió forintot oszt szét a kormány.
Így segít a nyugdíjbiztosítás abban, hogy ne kelljen a nyugdíjad miatt aggódni
A nyugdíjas kor a jól megérdemelt pihenés ideje, ahol tudunk magunkkal és a családunkkal annyi időt tölteni, amennyit csak szeretnénk. Ehhez elengedhetetlen az anyagi biztonság, amit öngondoskod
Babra megy a játék - nagyhatalmi játszmák az árupiacon
Sok áldozata van az Amerika és Kína közti kereskedelmi háborúnak, az egyik legnagyobb a szójapiac. A geopolitikai játszmák nemcsak a megszokott kereskedelmi vonalakat rúgták fel,... The post Bab
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja építeni a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatot, és ezzel... The post
Jelentős EPR díjemelés októbertől!
2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.
Október 17-én indul a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastsorozatának második évada
A témák között mesterséges intelligencia, online játék, kriptós befektetési csalások.
Váratlanul megszólalt a kamatról Nagy Márton, gyengült is a forint
A Budapest Economic Forum 2025 konferenciáról jelentkezik a keddi Portfolio Checklist.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!