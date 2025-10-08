  • Megjelenítés
Ez ám a jó hír: mégsem gyorsult az áremelkedés Magyarországon!

Szeptemberben 4,3%-kal emelkedtek a fogyasztói árak Magyarországon – közölte szerda reggel a KSH. Így az infláció megegyezett az augusztusival, miközben az elemzők nagy többsége kis gyorsulásra számított. A jegybank még így sem gondolkodhat kamatcsökkentésen, hiszen a drágulási ütem meghaladja a célt.

Az augusztusival megegyező, 4,3%-os ütemben emelkedtek a fogyasztói árak Magyarországon szeptemberben, ami azért jó hír, mert

a szakértők nagyon nagy többsége ennél magasabb értékre számított.

A Portfolio elemzői konszenzusa 4,4%-os adatot vetített előre, a becslések 4,3-4,7 százalék között szóródtak. A maginfláció sem változott augusztushoz képest, továbbra is 3,9 százalék volt éves alapon.

Az egyes termékcsoportokat nézve jó hír az élelmiszerárak mérséklődő emelkedése, az augusztusi 5,4% után szeptemberben 4,7%-os volt az infláció, ami tavaly október óta a legalacsonyabb érték. Az éttermi szolgáltatásokat leszámítva ennél is kedvezőbb, 3%-os drágulásról számolt be a KSH. A legnagyobb mértékben továbbra is a háztartási energia drágult, de a 10,6%-os éves áremelkedés is elmaradt az előző havi 11%-tól. (A gázár statisztikai elszámolásának sajátosságairól itt írtunk.) Havi alapon a ruházkodási cikkek 1,5%-os áremelkedése volt kimagasló, de abban jelentős volt eddig is a szezonalitás.

Áralakulás (2025. szept., százalék)
  havi vált. éves vált.
Élelmiszerek -0,2 4,7
Szeszes ital, dohány 0,0 7,1
Ruházkodás 1,5 2,4
Tartós fogy. cikk 0,2 2,5
Háztart. energia -0,1 10,6
Egyéb cikk, üzemanyag 0,3 0,6
Szolgáltatások -0,4 5,9
Fogyasztói árindex 0,0 4,3
Maginfláció 0,0 3,9
Nyugdíjas infláció -0,1 4,3
Forrás: KSH, Portfolio    

A statisztikai hivatal kimutatása szerint az élelmiszereken belül a csokoládé, kakaó 19,2, a tojás 18,2, a kávé 17,6, az édesipari lisztesáru 13,1, a gyümölcs-, zöldséglé 11,9, a büféáruk 9,5, az idényáras élelmiszerek 9,2 (ezen belül a friss hazai és déligyümölcsöké 19,6), az étolaj, valamint a házon kívüli étkezés 8,4-8,4%-kal drágultak. A termékcsoporton belül a margarin ára 29, a liszté 12, a tejtermékeké 8,4, a cukoré 8,2, a párizsi, kolbászé 7,7, a tejé 7,4, a sertéshúsé 4,5%-kal mérséklődött.

A szolgáltatások 5,9%-kal drágultak, ezen belül az üdülési szolgáltatások 12,9, a járműjavítás és -karbantartás, valamint a testápolási szolgáltatások 9,5‑9,5, a lakásjavítás és -karbantartás 9,4, a lakbér 9,3, a sport, múzeumi belépők 8,8, az egészségügyi szolgáltatások 8,6%-kal. A tartós fogyasztási cikkek ára 2,5%-kal emelkedett, ezen belül az ékszerek 20,7, a szobabútorok 5,1, a fűtő- és főzőberendezések 4,1, az új személygépkocsik 1,8%-kal többe kerültek. A járműüzemanyagok ára 0,3%-kal mérséklődött, a gyógyszer, gyógyáruk 4,4%-kal drágultak.

A mai adat egyben azt is jelenti, hogy

az infláció továbbra is a jegybanki célsáv (3 plusz-mínusz 1 százalék) felett van.

Ennek alapján az MNB továbbra sem fog kamatot csökkenteni, hiába sürgette a Portfolio keddi konferenciáján Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a lazítást. A jelenlegi várakozások szerint legkorábban az év utolsó hónapjaiban csökkenhet 4 százalék alá az infláció, majd 2026 elején akár 3% alatti értékeket is láthatunk. Akkor lehet először realitása a kamatcsökkentésnek, bár nem szabad elfelejteni, hogy jelenleg az árkorlátozó intézkedések mintegy 1,5 százalékponttal mérséklik az inflációt,azokat azonban előbb-utóbb ki kell vezetni. Az elemzők most arra számítanak, hogy nagyjából a jövő év közepéig maradhatnak érvényben ezek az intézkedések, utána jöhet egy átmeneti ugrás az inflációban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

