Fokozni kellene a tempót az EU energetikai szabályozásában

A dekarboniozáció a hosszú távú cél, de Európa stratégiai autonómiájáról is szó van az energetika területén, miközben fenntartható, megfizethető energia kell.
Az európai megújulókapacitás-bővülés lenyűgöző, az elmúlt évben több mint 90 GW új kapaciotás létesült, de még mindig töredéke az szükségesnek. Ezzel, illetve a fosszilis termelés hanyatlásával a rugalmasság kulcsfontosságú lett, a hálózati szűk keresztmetszetek meghatározóak. Az árvolatilitás továbbra is magas, a hálózati torlódások továbbra is megvannak.
Az LNG vált az EU legfontosabb kiegyenlítő forrásává; az LNG segített leválni az orosz gázról, a tárolás is segített, és hidrogénes projektek is bővülnek, bár még korai szakaszukba vannak. Ugyanakkor az LNG miatt az európai gázszektor kitett a globális gázpiaci volatilitásnak.
A globális kilátások biztatóak: a megújuló energia vált a legnagyobb forrássá, első alkalommal elhagyva a szenet. Az IEA felmérése szerint nő a globális energiaigény, azon belül is különösen a villamos energia iránti igény, és Európában is hasonló a helyzet. Ez egyre nagyobb nyomást helyez az infrastruktúrára, ami a villanyautók, hőszivattyúk terjedésével is tovább nő.
A technológia gyorsan fejlődik, de az infrastruktúrának és a szabályozásnak még gyorsabban kellene. Fontosak a reformok, de csak annyira tudnak hatékonyak lenni, amennyire megvalósulnak. Ugyanakkor az európai szabályozási keret komplex, átfogó. A felülvizsgált megújuló energia irányelv, az EU cselekvési terve a megfizethető energiáért az innovatív energiatermelő technológiákért, a hálózati akcióterv az infrastruktúra fejlesztéséért megfelelő alapot jelent.
A finanszírozásban is új modellekre van szükség, de keresik a megoldásokat az Európai Beruházási Banknál is. Az Európai Bizottság idei támogatási kerete lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy az energiaintenzív iparágakat támogassák a dekarbonizációban. A kiszámítható költségstruktúrák bizalmat keltenek a befektetőkben.
Az energetikai szabályozóknak fontos szerepük van: nem passzív a szerepük, hanem a piaci keretek kialakításáért felelnek, hogy tükrözzék a piaci fundamentumokat, ne legyenek manipulatívak. Lényeges, hogy megerősítsük a piacmonitorozást, adatgyűjtést is. Az energiaregulátorok szerepe kulcsfontosságú a beruházások vonzása, a megfizethetőség és az innováció közötti egyensúly biztosításában. Az ösztönző alapú, proaktív modelleknek a szabályozásban is fel kell váltaniuk a korábbi költség-haszon elemzéseket. De az ösztönző alapú szabályozások továbbra is a tőkebefektetéseket helyezik előtérbe, ahelyett, hogy a hatékonyságot és az innovációt helyeznék a fókuszba.
A rugalmasságnak minden területen meg kell jelennie, az árakban is. A hálózati csatlakozási bizonytalanságok elbizonytalanítják a piacot, ezért kiszámíthatóságra, egységes szabályokra van szükség. A rugalmasság különösen releváns az elosztói rendszer szintjén, a pályázatok szerepe kiemelt, amelyek megnyitják az utat az aggregátorok és egyéb rugalmassági szolgáltatók előtt.
Az akkumulátorok átalakítják a helyzetet, egyre több ország áll rá az energiatároló kapacitás bővítésére, de ehhez a szabályozásnak is tökéletesednie kell, pontos szabályokat szabva.
A jelenlegi uniós keret a hálózatokra vonatkozóan robusztus és megfelelő, de a végrehajtásra figyelni kell. Továbbá, egyetlen ország sem tud egyedül dekarbonizációt elérni, a regionális együttműködés elengedhetetlen az infrastrukturális fejlesztések terén is.
Magyarországot földrajzi helyzete potencionális regionális központtá teszi a villamosenergia- és hidrogén-rendszer tekintetében. A stratégiák és megvalósításuk szerepe azonban meghatározó - hangsúlyozta.
Az európai hálózatok a zöldátállás alapját jelentik, az ebbe való befektetés a jövőbe való befektetés; a szabályozást fel kell gyorsítani; az együttműködés a legnagyobb erőnk - sorolt a fő üzeneteket. A vízió egyértelmű: egy ellenálló, megfizethető, fenntartható energiarendszer kell, de a szokásos üzletmenet már nem elégséges, új megközelítés, intelligens szabályozás, szektorokon átívelő együttműködésre van szükség.
Címlapkép forrása: Yelantsevv via Getty Images
