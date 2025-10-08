Hatalmas energiatámogatási pályázatok indultak Magyarországon – megszólalt az államtitkár

A Jedlik Ányos Energetikai Program megindításával 2025 fontos év lesz a magyar energetikában. Az államtitkár előadása elején arról beszélt, hogy az elkövetkező húsz-huszonöt percben a program aktualitásait kívánja bemutatni, amelyet Magyarország eddigi legnagyobb energetikai korszerűsítési csomagjának nevezett, több mint 450 milliárd forintos összértékkel. Hangsúlyozta, hogy
a cél egy olyan támogatási struktúra létrehozása volt, amely azokban a szegmensekben kínál új lehetőségeket, ahol eddig kevesebb fejlesztés történt, de amelyek kulcsszerepet játszhatnak az ország energiafüggetlenségének megerősítésében.
Az államtitkár kiemelte: a kormány célja, hogy csökkentse Magyarország kitettségét, növelje a helyben előállított energia arányát, és hatékonyabbá tegye az energiafelhasználást. A Jedlik Ányos Energetikai Program ezekre a célokra épül, miközben a korábbi intézkedéseket – mint a rezsivédelem, a Napenergia Plusz Program, az e-autó és e-töltő program, az energetikai otthonfelújítási támogatás és a nagyipari méretű akkumulátoros beruházások ösztönzése – kiegészíti. Steiner megjegyezte, hogy
ez utóbbi hatására már 2026 nyarára körülbelül 450 megawattnyi új akkumulátorkapacitás csatlakozik a magyar hálózathoz, ami a paksi atomerőmű termelésével összemérhető mennyiség.
Az államtitkár a magyar napelemes fejlesztések gyors ütemét is példátlannak nevezte: elmondása szerint Magyarországon már több mint 8000 megawattnyi napelemes termelőkapacitás működik, ami háromszorosa az ország csúcsterhelésének. Hozzátette, hogy bár ez komoly eredmény, a napenergia csak az idő 16 százalékában használható teljes kihasználtsággal, ezért kulcsfontosságú az energiatárolás fejlesztése. Ezt szolgálják a lakossági és ipari méretű tárolókat támogató programok, amelyek célja, hogy a megtermelt energiát akkor is fel lehessen használni, amikor nem süt a nap.
Steiner felidézte, hogy a kormány nemrégiben tette közzé társadalmi egyeztetésre a szélerőművek telepítésének könnyítéséről szóló szabályozási csomagot is, amelyet a parlament elé kívánnak terjeszteni. Hangsúlyozta, hogy a Jedlik Ányos Program több tucat alprogramból áll, amelyek közül több már ismert, vagy társadalmi véleményezésen átesett. A pályázatok egy része nyílt rendszerben elérhető, mások célzott, meghívásos alapon valósulnak meg, például a villamosenergia-hálózat fejlesztését és az egészségügyi intézmények energiahatékonyságát célzó projektek.
Az államtitkár határozottan visszautasította azt a feltételezést, hogy Magyarország ne jutna hozzá uniós forrásokhoz.
Mint mondta, a Jedlik Ányos Program jelentős része uniós pénzből – elsősorban a Modernizációs Alapból és a kvótabevételekből – finanszírozott, kiegészítve hazai forrásokkal. Ez tette lehetővé a több mint 450 milliárd forintos összkeretet, amely szerinte minden idők legnagyobb magyar energetikai modernizációs programja.
Részletesen ismertette a távhőre vonatkozó két új alprogramot, amelyeket a szektor elhanyagoltsága indokolt. Felidézte, hogy több mint 600 ezer háztartás használ távfűtést Magyarországon, és a rendszer az ipar számára is kulcsfontosságú. Az elmúlt évtizedekben azonban nem indult hasonló léptékű korszerűsítési program.
Az első alprogram a távhő energiahatékonysági fejlesztését szolgálja, 45 milliárd forintos keretösszeggel és akár 25 évre szóló, 100%-os vissza nem térítendő támogatással.
Ennek célja a veszteségek csökkentése, a hőközpontok korszerűsítése és a megújuló energiatermelők integrálása. Már az első pályázati körben 43 milliárd forintnyi igény érkezett, ezért a kormány Brüsszellel egyeztet a keret növeléséről.
A második, 51 milliárdos távhőtermelési alprogram a földgázfüggőség csökkentését célozza. Steiner elmondta, hogy a magyar távhőrendszerek átlagosan 70 százalékban földgázalapúak, ezért a cél a megújuló energiaforrások, például a biomassza vagy a geotermikus energia bevonása.
A távhőtermelők számára nyitott pályázatra eddig több mint 53 milliárd forintnyi igény érkezett, és több szakaszban folytatódik.
Az energetikai kutatás-fejlesztési alprogramról szólva Steiner arról beszélt, hogy a 13 milliárd forintos keretből olyan innovatív megoldásokat támogatnak, amelyek a megújuló gázok, a maradékhő-hasznosítás, a geotermikus visszasajtolás és a lignit anyagában történő hasznosítása terén kínálnak új lehetőségeket. Az igényelhető támogatás 100–600 millió forint között mozog, legfeljebb 70%-os támogatási intenzitással. A pályázatot augusztus végén hirdették meg, és október 21-ig lehet beadni.
A biogáz- és biometántermelés támogatására indított 40 milliárd forintos programról szólva elmondta, hogy az célzottan a kisebb és közepes üzemeket is segíti, hiszen külön keretet biztosít számukra. A program a biogáz-előállítás teljes folyamatát támogatja a nyersanyagkezeléstől a fermentorokig. A cél, hogy a biometánt be lehessen táplálni a hazai gázhálózatba, ezzel is csökkentve az importfüggőséget.
A program legalább évi 177 millió köbméter új biogáztermelő kapacitás létrehozását irányozza elő.
Az államtitkár bejelentette, hogy a közeljövőben két új vállalati pályázatot is meghirdetnek: az egyik a vállalatok épületeinek és gyártási folyamatai energiahatékonysági korszerűsítését célozza legalább 30%-os megtakarítással, a másik pedig az energiatárolás telepítését ösztönzi, főként akkumulátorok és hőtárolók formájában. Ezekben a konstrukciókban az energiatároló lesz a kötelező elem, a cél pedig az, hogy a vállalatok minél több zöld energiát helyben termeljenek és fogyasszanak el.
A tárca október végére tervezi a pályázatok meghirdetését, a vállalati energiatárolási program 50 milliárd forintos kerettel indul.
Steiner hozzátette, hogy a hálózatfejlesztés is kiemelt cél, hiszen a több mint 8000 megawattnyi napelemes kapacitás a rendszer rugalmasságát is próbára teszi. Már lezárás előtt áll egy 150 milliárd forintos villamosenergia-hálózatfejlesztési program, amelyet két ütemben kívánnak végrehajtani a következő időszakban. Ezen kívül egy egészségügyi energiahatékonysági program is indul, amelyben állami tulajdonú intézmények legalább 30%-os energia-megtakarítást kell, hogy elérjenek.
Külön kitért a geotermikus energia hasznosítására is, amelyet a kormány az egyik legnagyobb kitörési pontnak tart. Felidézte, hogy Magyarország geotermikus adottságai kiválóak, de a bonyolult engedélyezési rendszer évekig hátráltatta a beruházásokat. Az új szabályozás szerint 150 méternél mélyebb kutak esetében egyablakos engedélyezési eljárás lép életbe, a 2000 méter feletti fúrásokra pedig megszűnik a kötelező koncesszió.
Ennek hatására az évi néhány engedélykérelem helyett most több mint 120 fut be évente.
A kormány ennek támogatására három új pályázatot is tervez: az egyik a fúrási kockázatok csökkentésére irányul, amely a sikertelen fúrások költségeinek 50%-át téríti meg; a másik a meglévő geotermikus kutak villamosenergia-termelésbe való bekapcsolását támogatná; a harmadik pedig egy kamatmentes beruházási hitelprogram, amely a felszíni létesítmények és akár a fúrások finanszírozását is segítené.
Az előadást Steiner azzal zárta, hogy a tárca célja a gyors megvalósítás: szeretnék, ha a támogatási programok minél előbb konkrét projektekké válnának. Mint fogalmazott, a Jedlik Ányos Energetikai Program nemcsak zöld átmenet, hanem a magyar energiafüggetlenség és innováció motorja is, amelynek eredményei már néhány éven belül láthatóak lesznek a hazai energiarendszerben.
Címlapkép forrása: Portfolio
Itt a világ legfiatalabb self made dollármilliárdosa
Amikor a tőzsde találkozik a szerencsével.
Itt a lengyel jegybank meglepő húzása!
Kamatot vágtak.
Kopint-Tárki: satuféket nyom a magyar gazdaság
Jövőre jön egy kis fellendülés.
Ez aztán a fontos hír Magyarországnak! - Friss jelzés jött a német gazdaságról
Optimistább lett a berlini kormány.
Raiffeisen-vezér: Nem adjuk fel az orosz leánybank eladását
Johann Strobl szerint még nem értek a lehetséges vevők listájának a végére.
Beintett Amerikának a hatalmas sziget, és ez nagyon jó hír az EU-nak
Grönland kormányfője az Európai Parlamentben szólalt fel.
Az EKR volt az egyik leghatékonyabb energetikai szakpolitika Magyarországon - De mi lesz a jövőben?
Fókuszban a lakossági energiamegtakarítás.
Így segít a nyugdíjbiztosítás abban, hogy ne kelljen a nyugdíjad miatt aggódni
A nyugdíjas kor a jól megérdemelt pihenés ideje, ahol tudunk magunkkal és a családunkkal annyi időt tölteni, amennyit csak szeretnénk. Ehhez elengedhetetlen az anyagi biztonság, amit öngondoskod
Babra megy a játék - nagyhatalmi játszmák az árupiacon
Sok áldozata van az Amerika és Kína közti kereskedelmi háborúnak, az egyik legnagyobb a szójapiac. A geopolitikai játszmák nemcsak a megszokott kereskedelmi vonalakat rúgták fel,... The post Bab
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja építeni a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatot, és ezzel... The post
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Jelentős EPR díjemelés októbertől!
2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Október 17-én indul a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastsorozatának második évada
A témák között mesterséges intelligencia, online játék, kriptós befektetési csalások.
Váratlanul megszólalt a kamatról Nagy Márton, gyengült is a forint
A Budapest Economic Forum 2025 konferenciáról jelentkezik a keddi Portfolio Checklist.
Eljött a pragmatikus fejlesztések kora a logisztikai ingatlanpiacon
A sikerképlet egyre bonyolultabb.