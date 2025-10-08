Mátrai Károly elmondta, mire van szükség, hogy leváljunk az orosz gázról

Függőséget cseréltünk

Az ötven éve üzemelő paksi atomerőmű példája is azt mutatja, hogy az energetikában hozott döntések akár 30-50 évre határozzák meg a jövőképet

- kezdte előadását Mátrai Károly, az MVM csoport vezérigazgatója. Ebben a tekintetben Európa nem jár az élen, hiszen

nincs kiszámítható jövőkép, amihez a tagországok tudnának igazodni,

mutat rá. Folyamatosan változnak a policy-k és a célok, egy ilyen környezetben szinte lehetetlen helyzetbe kerülnek a tagországok és a nagyvállalatok.

Mátrai ezt követően a REPowerEU magyar vonatkozásairól kezdett beszélni; ez az Európai Unió nagyszabású energiapolitikai programja, amelyet 2022-ben indítottak az orosz fosszilis energiahordozóktól való függetlenedés és az energiaátállás felgyorsítása érdekében. Az infrastuktúra azonban az EU-ban éppen az olcsó és kiszámítható orosz energiára épült fel, emlékeztet a vezető.

Előadásából kiderült, hogy

az Európai Bizottság májusban bemutatta az orosz energiaimport megszüntetésére vonatkozó ütemtervet,

az idei harmadik negyedévben pedig elvileg kidolgozásra kerülnek az orosz gáz és olaj fokozatos kivezetésére vonatkozó konkrét jogszabályok.

Ezt követően, 2025 végén várható az orosz gázimport fokozatos megszüntetése jön az új szerződésekkel és a meglévő spot szerződések segítségével,

majd 2027 végén elvileg teljesen leáll az EU-ba irányuló orosz gázimport.

A fenti intézkedéseknek betudhatóan

az európai gáz-és villanyárak háromszorosába kerülnek a kínai áraknak,

egy ilyen helyzetben nem lehet versenyezni.

A mostanában látott tendenciákat tárgyalva hangsúlyozta a vezető, hogy bár csökkent az orosz gáz részaránya, de lényeges diverzifikáció igazából nem történt, inkább csak az orosz függőséget amerikaira cseréltük. Ráadásul annak ellenére, hogy az EU célja az orosz energiától való függőség megszüntetése, az orosz LNG-import Európába 2024-ben 23%-kal nőtt.

Fókuszban a diverzifikáció

Az orosz földgáztól való függetlenedés egyik, ha nem a legfontosabb eszköze az LNG-ben, azaz a cseppfolyósított földgázban keresendő, és bár több izgalmas lehetőséget is kínál ez a rendszer (LNG-importkapacitás jelentős növelése), érdemes tisztában lenni a kockázatokkal is. Itt többek között az LNG-kapacitások kihasználatlanságát és az USA-tól való függőség kockázatát lehet kiemelni, hiszen az USA-ból származó LNG-import 2023-ban 43%-ra emelkedett - igaz, 2024-ben 29%-ra esett vissza.

Az EU-ba érkező alternatív importútvonalakról elmondta, hogy Európa az orosz gázfüggést bár elcserélte amerikai függésre, de a mi régiónk ennél hatékonyabban tudott diverzifikálni, hiszen számos egyéb forrásról érkezik volumen a mi piacunkra, pl. Azerbajdzsánból és Törökországból.

Magyarország kiemelkedő infrastruktúrával rendelkezik a gáz esetében, egyedül a szlovák vezeték hiányzik a szállítási mixből

- emeli ki a vezető.

És bár sok helyről tudunk gázt behozni, sok LNG terminál áll rendelkezésre, de ezek messze vannak Magyarországtól. Ami ezzel kapcsolatban fontos:

Az ideutaztatás komoly szállítási költségekkel jár, ezért ha teljesen le kell válni a csővezetékről és csak LNG ellátás lesz elérhető, akkor a régió egy prémium piaccá fog válni.

Kulcsszó: kiszámíthatóság

A román Neptun Deep gázmezőn folyó kutatás-fejlesztésen keresztül mutatott rá, hogy az EU-s szabályozás bizonytalansága nagyon kedvezőtlen helyzetet teremt: hiszen ha csak 2028-ban kell majd leválni az orosz energiáról, akkor nem lesz nagy probléma a leválás, de ha 2027-ben, akkor ez a román megoldás még nem lesz elérhető forrás, ami nagyon nehzés helyzetbe hozhatja hazánkat.

Zárásként hangsúlyozta:

Nem rángathatjuk ilyen sebességgel Európa iparát, nem lehet ilyen felelőtlen döntéseket hozni. Ami hiányzik, az a kiszámíthatóság. Ez minden vállalat alapja. Ha meglenne a kiszámíthatóság, akkor tudnánk, hogy hogyan fogunk leválni az orosz gázról.

Hozzátette:

El fogjuk tudni látni Magyarországot, egyetlen kérdés van, hogy milyen felárral.

A vezető az előadásában az MVM nemzetközi diverzifikációs portfóliójáról és a nem klasszikus finanszírozási tranzakcióiról is beszélt, de a magyarországi elektrifikációs trend kihívásai is terítékre kerültek.

Címlapkép forrása: Portfolio