Mi vár ránk, ha hirtelen eltűnik 15 milliárd köbméter földgáz?

Az orosz leválásról - Mikor jön a változás, milyen hatása lesz?

Ferencz I. Szabolcs, a Földgázszállító Zrt. elnök-vezérigazgatója emlékeztetett, hogy az orosz gázt 2028 január 1-től kell kivezetni, ráadásul van egy olyan parlamenti indítvány, ami ezt egy évvel még előbbre hozná, várhatóan október végén derül majd ki, hogy melyik változat lesz a releváns. Ezt követően új világra kell készülni: az infrastruktúra tekintetében létrehoztuk a United States of Landlocked Countries kifejezést (kb: Tengerparttal nem rendelkező országok Egyesült Államai); a régiónkon kívül ide tartozik Ukrajna, Románia és Bulgária is (ugyanis nincs LNG-hozzáférésük közvetlenül), ezen országok gázfogyasztása együttesen kb. 65 milliárd köbméter. Ha a térséget összeadjuk, akkor látjuk, hogy ha a 65 milliárd köbméterből kiesik 15 milliárd, és még optimista módon a román gázmezőről (Neptun Deep) jön be 8 milliárd köbméter, akkor is hiányozni fog 7 milliárd mennyiség. Ezt bár lehet elvileg LNG-ből pótolni, de Kelet-Európa jelenleg rosszul áll LNG-ellátottságból, itt nemhogy kapacitás-kihasználatlanságra kell számítani, hanem ide egyelőre többletmennyiség nem is tud bejönni.

Ha tehát eltűnik a 15 milliárd köbméter, akkor az országok egymás elől fognak igyekezni megszerezni a szükséges mennyiségeket, aminek tartós áremelő hatása lehet és ez tartós hátrányt fog okozni a nemzetgazdaságoknak.

Fritsch László, az MVM CEEnergy Zrt. kereskedelmi vezérigazgató-helyettese rámutatott, hogy még nem tudni pontosan, hogy hogyan és milyen időkerettel fog megvalósulni az orosz gázról való leállás, és hogy mindez milyen lehetőségeket és nehezítő tényezőket fog majd jelenteni. Azt mindenesetre tudni, hogy a leválás után prémiumpiac leszünk, az árak emelkedni fognak.

Az áramlások tekintetében a szűk keresztmetszet Szerbia lesz,

ugyanis innen csak akkor jut tovább a gáz a régióba a Török Áramlaton keresztül, ha használni lehet az egyelőre oroszok által használt csővezetéket (kb. 3 milliárd köbméter). Meg kell várni tehát, hogy mi lesz a Gazprom reakciója majd a kialakult helyzetre.

Garai Dániel, a CEEGEX vezérigazgatója rámutatott, hogy várhatóan teljesen átrendeződik a jelenleg ártérkép Európában a leválást követően - ez pedig megnyithat új kereskedési lehetőségeket -, de ez az optimista forgatókönyv. Ha kiesik ekkora volumen az orosz leválás miatt, akkor a kínálat eltűnése miatt és az alternatívák drága behozatala miatt is emelkedni fognak az árak, hiába globálisan inkább gázár-csökkenésre lehet számítani a jövőben - ez jelentős versenyképességi hátrány lesz a régiónak.

Ráadásul mindez a villamosenergia-szektort is érzékenyen érinti

(mivel szorosan kapcsolódik a két terület), és ha ezen a piacon is kiárazódik a magyar piac a régióról, annak is rendkívül kedvezőtlen következményei lehetnek.

Grébecz Károly, a MEKH főosztályvezetője (Földgáz-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály) szerint a román irány egy fontos lehetőség, illetve a horvát és a lengyel irányból is vannak lehetőségek.

Sokat dolgozott Magyarország azon, hogy átjáróház legyen. És már majdnem az

- fogalmaz. Fontos még, hogy

ha a 7-8 milliárd köbméteres régiós hiány megjelenik, az fel fogja értékelni a hazai termelést,

akár a geotermia is nagyobb fókuszt kaphat. Ezek mellett az is ki kell emelni, hogy a kínálati oldal jelentős változásai mellett a fogyasztói (keresleti) oldal is jelentősen átalakul.

Kriston Ákos, a Magyar Földgáztároló vezérigazgatója rámutat, hogy jelenleg 65 százalékos töltöttség van a tárolóikban, ennek ismeretében

idén még a legszélsőségesebb időjárás esetén sem lesz probléma az ellátásban.

Az orosz leválás már egy másik téma, a források kiesése nem a legnagyobb prioritás a tárolók szempontjából - igaz, egy ellátáshiányos helyzetben rövid távon felértékelődik a tárolók szerepe, de nem valószínű, hogy ilyen helyzet alakulna ki.

Torda Balázs, az Opus Tigáz vezérigazgatója szerint hogy lesz-e gáz, az részben technikai, részben pedig kereskedelmi kérdés, végső soron az a fókusz, hogy mennyiért juttatjuk el az ügyfelekhez az energiát.

Sokkal izgalmasabb téma ennél, hogy vajon 20 év múlva még egyáltalán fontos lesz-e a földgáz az energia-infrastruktúrában, vagy nem.

"Ha egyszer feladjuk a gázhálózatot, akkor az utolsó időszakot hogyan vészeljük át?" - tette fel a költői kérdést.

Miről volt még szó?

A fentieken felül szó volt még a fogyasztói szokások és a kereslet alakulásáról az ipari szegmensben és a lakosság felől is: itt például elhangzott, hogy míg a lakosságnál várható egy lassú csökkenés, aközben

Európa szerte nem tudni, hogy mi lesz az iparban.

Ezen felül a hibrid rendszerek terjedéséről is volt szó, ezzel kapcsolatban például a biometánt emelték ki a szakemberek: bár nem lesz paradigmaváltó a hazai ellátásban, de fontos kiegészítője a hazai termelésnek.

Fontosabb üzenetek még, a teljesség igénye nélkül:

A megújulók integrálása már megkezdődött a villamosenergia-piacra, érdemes lehet ettől a szektortól tanulni a gázpiacon is, emelte ki az egyik szakember.

"Flexibility is king" - a gyorsan és jelentősen változó igényekre való kompetens reagálás kulcsfontosságú a mostani gázpiacon. Minden többletrugalmasságra szükség van a rendszerben.

A rövid távú szerződések a gyakoribbak a gázpiacon, a magas volatilitás és bizonytalanság miatt. Az elkövetkező időszakban sem lesznek jellemzőek a hosszú távú szerződések.

Címlapkép forrása: Portfolio