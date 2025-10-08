Teljesen beborulhat az orosz gázexport, meghiúsult Putyin nagy terve

Az orosz–kínai tárgyalások a Szibéria Ereje–2 gázvezeték ügyében zsákutcába jutottak, mivel a felek nem tudtak megállapodni sem az árban, sem a beruházás ütemezésében. A projekt legkorábban 2031-ben indulhat el, és csak a következő évtized közepére érheti el teljes kapacitását. A kínai piac ugyanakkor messze nem képes pótolni az európai exportkiesést: az oda irányuló orosz gázszállítások ma csupán az egykori uniós volumen ötödét teszik ki.

A Szibéria Ereje–2 gázvezeték körüli orosz–kínai tárgyalások szeptemberben nem vezettek konkrét megállapodáshoz, sőt zsákutcába kerültek – számolt be a TRT hírügynökség.

Bár Moszkva „jogilag kötelező erejűnek” nevezte az egyeztetéseket, a felek nem tudtak megegyezni a gáz áráról, a beruházási feltételekről és a szállítási ütemezésről sem.

Az eredeti tervek szerint a vezeték évente 50 milliárd köbméter gázt szállított volna Kínába, de a tárgyalások elakadtak az árképzés és a finanszírozás részletein.

A Reuters forrásai szerint akkor sem indulhat meg a projekt hamar, ha 2026-ban sikerül egyezségre jutni:

az építkezés legalább öt évig tart majd, és újabb öt év kell a teljes kapacitás eléréséhez.

Ez azt jelenti, hogy a Szibéria Ereje–2 legkorábban 2031-ben kezdheti meg a működését, és 2034–2035 előtt nem érheti el a tervezett szállítási mennyiséget. A Gazprom így még legalább egy évtizedre marad a jelenlegi exportstruktúrára utalva.

Jelenleg az orosz gázszállítások Kína felé az első Szibéria Ereje vezetéken keresztül zajlanak, amely 2019 óta működik. A Gazprom ezen keresztül évi 38 milliárd köbméter gázt exportál, 2027-től pedig a távol-keleti útvonalon további 12 milliárd köbméter érkezhet majd évente.

A kínai piac azonban továbbra is jóval kisebb bevételt biztosít, mint korábban az európai.

Az orosz Gazdaságfejlesztési Minisztérium adatai szerint 2025-ben az orosz gáz ára Kína felé ezer köbméterenként 248 dollár lesz, ami 38 százalékkal alacsonyabb a nem FÁK-országokba irányuló átlagárnál. Ez a különbség jövőre is fennmarad: 2026-ban az ár 240 dollárra csökken, miközben Európában 402 dollár marad. Az exportátirányítás így nem pótolja a kiesett uniós piacot:

a Kínába irányuló szállítások csak az egykori európai volumen ötödét teszik ki, miután az orosz gázexport az EU-ba tizenkettedére esett vissza a háború kezdete óta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images