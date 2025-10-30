  • Megjelenítés
Egyre népszerűbbek a gép- és bútoraukciók – Ezek az előnyei
Egyre népszerűbbek a gép- és bútoraukciók – Ezek az előnyei

Amikor aukciókról esik szó, a legtöbb embernek elsősorban műtárgyak jutnak eszébe. Pedig egyre nagyobb kereslet mutatkozik a mezőgazdasági gépek, termelőeszközök és irodabútorok árverésen történő értékesítése iránt is. Az ilyen típusú aukciók számos előnyt kínálnak a hagyományos csatornákkal szemben, ezért nem véletlen, hogy egyre több vállalkozás választja ezt az utat, különösen akkor, amikor például gépcserén gondolkodik. Kocsis Csabával, az aukciókat szervező Intergavel Kft. ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

A podcast az Intergavel Kft. támogatásával jelenik meg.

