Veszélyes anyagot találtak egy Magyarországon is kapható fokhagymakészítményben

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett jelzés alapján hatósági vizsgálat során tiltott növényvédőszer-maradványokat azonosítottak egy Kínából származó fokhagyma készítményben. A

problémás termékből Hollandián keresztül Magyarországra is szállítottak.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kapcsolatba lépett az érintett forgalmazóval, a Thaiturizmus Kft.-vel. A vállalkozás a hatósággal együttműködve azonnal megkezdte a szükséges intézkedéseket, és gondoskodott a kifogásolt tétel visszahívásáról. A hatóság folyamatosan ellenőrzi a cég által végrehajtott intézkedéseket, valamint nyomon követi a visszagyűjtött termékek megsemmisítését vagy elszállítását.

A visszahívott termék

a Golden Lion márkájú,

100 grammos kiszerelésű

Fekete Fermentált Egész Fokhagyma,

amelynek minőségmegőrzési ideje 2027. március 31.,

lot száma pedig 20250446_011.

A terméket Kínában gyártották, és a holland Asian Food Group B.V. importálta Európába.

A hatóság kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásároltak és az még birtokukban van, ne fogyasszák el azt.

