  • Megjelenítés
Veszélyes anyagot találtak egy Magyarországon is kapható fokhagymakészítményben
Gazdaság

Veszélyes anyagot találtak egy Magyarországon is kapható fokhagymakészítményben

Portfolio
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint egy kínai eredetű fermentált fekete fokhagyma terméket hívnak vissza a forgalomból nem engedélyezett növényvédőszer-tartalom miatt. A holland importőrön keresztül Magyarországra is került a kifogásolt élelmiszerből - írta meg a hatóság.

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett jelzés alapján hatósági vizsgálat során tiltott növényvédőszer-maradványokat azonosítottak egy Kínából származó fokhagyma készítményben. A

problémás termékből Hollandián keresztül Magyarországra is szállítottak.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kapcsolatba lépett az érintett forgalmazóval, a Thaiturizmus Kft.-vel. A vállalkozás a hatósággal együttműködve azonnal megkezdte a szükséges intézkedéseket, és gondoskodott a kifogásolt tétel visszahívásáról. A hatóság folyamatosan ellenőrzi a cég által végrehajtott intézkedéseket, valamint nyomon követi a visszagyűjtött termékek megsemmisítését vagy elszállítását.

A visszahívott termék

  • a Golden Lion márkájú,
  • 100 grammos kiszerelésű
  • Fekete Fermentált Egész Fokhagyma,
  • amelynek minőségmegőrzési ideje 2027. március 31.,
  • lot száma pedig 20250446_011.
  • A terméket Kínában gyártották, és a holland Asian Food Group B.V. importálta Európába.

A hatóság kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásároltak és az még birtokukban van, ne fogyasszák el azt.

large_fokhagyma_1_e428dc40fd

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Energy Investment Forum 2025

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 9.

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Oil tanker-hajó-kikötő-olaj-szállítás-tenger-tengeri-szállítmányozás
Gazdaság
Annyira olcsó az orosz olaj, hogy a gigantikus gazdasági csapás sem állhatja útját
Pénzcentrum
Vége lehet a kánaánnak a hazai benzinkutakon: esélyes egy újabb adóemelésre Magyarországon?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility