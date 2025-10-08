Veszélyes anyagot találtak egy Magyarországon is kapható fokhagymakészítményben

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett jelzés alapján hatósági vizsgálat során tiltott növényvédőszer-maradványokat azonosítottak egy Kínából származó fokhagyma készítményben. A
problémás termékből Hollandián keresztül Magyarországra is szállítottak.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kapcsolatba lépett az érintett forgalmazóval, a Thaiturizmus Kft.-vel. A vállalkozás a hatósággal együttműködve azonnal megkezdte a szükséges intézkedéseket, és gondoskodott a kifogásolt tétel visszahívásáról. A hatóság folyamatosan ellenőrzi a cég által végrehajtott intézkedéseket, valamint nyomon követi a visszagyűjtött termékek megsemmisítését vagy elszállítását.
A visszahívott termék
- a Golden Lion márkájú,
- 100 grammos kiszerelésű
- Fekete Fermentált Egész Fokhagyma,
- amelynek minőségmegőrzési ideje 2027. március 31.,
- lot száma pedig 20250446_011.
- A terméket Kínában gyártották, és a holland Asian Food Group B.V. importálta Európába.
A hatóság kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásároltak és az még birtokukban van, ne fogyasszák el azt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
