Gázzal fűt? Fontos üzenetet küldött az MVM

Megszólalt a magyarországi téli energiaellátásáról az MVM. Az energetikai cég, szerint a téli hónapokban is szavatolja a lakosság számára a biztonságos energiaellátást; a földgáztárolókban elegendő készlet áll rendelkezésre, és a társaság a tavaszi-nyári időszakban folyamatos hálózatfejlesztésekkel készült a szezonra - közölte az energetikai csoport csütörtökön az MTI-vel.

A földgázelosztó társaságok 2025-ben is ütemezett felújításokat és rekonstrukciós munkákat végeztek, több tíz kilométernyi vezetéket és nyomásszabályozó állomást korszerűsítve. A közterületeken futó elöregedett gázvezetékeket, valamint az ingatlanokhoz vezető leágazó szakaszokat is kicserélték.

Az áramhálózati fejlesztések részeként mintegy 150 kilométernyi nagyfeszültségű vezetéket újítottak fel vagy bővítettek, és több új alállomás is épült az ellátásbiztonság javítása érdekében.

A Mátra Energia Zrt. elvégezte az erőművek berendezéseinek átvizsgálását és karbantartását, megszervezte a készenléti rendszereket, és biztosította a szükséges tüzelőanyag-készletet. Emellett az alternatív energiaforrások üzemkészségére is felkészültek, külön figyelmet fordítva a vízellátó és fűtési rendszerek téli védelmére és az esetleges üzemzavarok gyors elhárítására.

A rezsicsökkentett gáz elszámolási rendszere a fogyasztási szokásokhoz igazodik, vagyis a kedvezményes mennyiségek nem egyenletesen, hanem a fűtési szezonhoz igazodva oszlanak el, így a téli hónapokban nagyobb támogatás jut a háztartásoknak.

Szeptember óta egy mesterséges intelligencia alapú ügyfélszolgálati eszköz, a Rezsiőr is segíti az ügyfeleket a rezsicsökkentés, valamint az áram- és gázszámlák értelmezésében, gyorsabb és pontosabb információt nyújtva a számlák tartalmáról és a kedvezmények működéséről.

