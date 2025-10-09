  • Megjelenítés
Gázzal fűt? Fontos üzenetet küldött az MVM
Gazdaság

Gázzal fűt? Fontos üzenetet küldött az MVM

Portfolio
Megszólalt a magyarországi téli energiaellátásáról az MVM. Az energetikai cég, szerint a téli hónapokban is szavatolja a lakosság számára a biztonságos energiaellátást; a földgáztárolókban elegendő készlet áll rendelkezésre, és a társaság a tavaszi-nyári időszakban folyamatos hálózatfejlesztésekkel készült a szezonra - közölte az energetikai csoport csütörtökön az MTI-vel.

Az MVM szerint a téli hónapokra is biztosított a magyar háztartások energiaellátása, mivel a földgáztárolókban elegendő készlet áll rendelkezésre, és a társaság a nyári időszakban elvégezte a szükséges hálózatfejlesztéseket.

A földgázelosztó társaságok 2025-ben is ütemezett felújításokat és rekonstrukciós munkákat végeztek, több tíz kilométernyi vezetéket és nyomásszabályozó állomást korszerűsítve. A közterületeken futó elöregedett gázvezetékeket, valamint az ingatlanokhoz vezető leágazó szakaszokat is kicserélték.

Az áramhálózati fejlesztések részeként mintegy 150 kilométernyi nagyfeszültségű vezetéket újítottak fel vagy bővítettek, és több új alállomás is épült az ellátásbiztonság javítása érdekében.

A Mátra Energia Zrt. elvégezte az erőművek berendezéseinek átvizsgálását és karbantartását, megszervezte a készenléti rendszereket, és biztosította a szükséges tüzelőanyag-készletet. Emellett az alternatív energiaforrások üzemkészségére is felkészültek, külön figyelmet fordítva a vízellátó és fűtési rendszerek téli védelmére és az esetleges üzemzavarok gyors elhárítására.

A rezsicsökkentett gáz elszámolási rendszere a fogyasztási szokásokhoz igazodik, vagyis a kedvezményes mennyiségek nem egyenletesen, hanem a fűtési szezonhoz igazodva oszlanak el, így a téli hónapokban nagyobb támogatás jut a háztartásoknak.

Szeptember óta egy mesterséges intelligencia alapú ügyfélszolgálati eszköz, a Rezsiőr is segíti az ügyfeleket a rezsicsökkentés, valamint az áram- és gázszámlák értelmezésében, gyorsabb és pontosabb információt nyújtva a számlák tartalmáról és a kedvezmények működéséről.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

PR cikk

Konferencia ajánló

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 9.

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
1-egesz-7-milliard-forintos_beruhazassal-fejleszti-uzlethalozatat-a-spar-1
Gazdaság
Megújult több Spar-üzlet – Itt vannak a nyitvatartási idők
Pénzcentrum
Itt a lista: ilyen új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt Dél-Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility