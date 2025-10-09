Gázzal fűt? Fontos üzenetet küldött az MVM

Az MVM szerint a téli hónapokra is biztosított a magyar háztartások energiaellátása, mivel a földgáztárolókban elegendő készlet áll rendelkezésre, és a társaság a nyári időszakban elvégezte a szükséges hálózatfejlesztéseket.
A földgázelosztó társaságok 2025-ben is ütemezett felújításokat és rekonstrukciós munkákat végeztek, több tíz kilométernyi vezetéket és nyomásszabályozó állomást korszerűsítve. A közterületeken futó elöregedett gázvezetékeket, valamint az ingatlanokhoz vezető leágazó szakaszokat is kicserélték.
Az áramhálózati fejlesztések részeként mintegy 150 kilométernyi nagyfeszültségű vezetéket újítottak fel vagy bővítettek, és több új alállomás is épült az ellátásbiztonság javítása érdekében.
A Mátra Energia Zrt. elvégezte az erőművek berendezéseinek átvizsgálását és karbantartását, megszervezte a készenléti rendszereket, és biztosította a szükséges tüzelőanyag-készletet. Emellett az alternatív energiaforrások üzemkészségére is felkészültek, külön figyelmet fordítva a vízellátó és fűtési rendszerek téli védelmére és az esetleges üzemzavarok gyors elhárítására.
A rezsicsökkentett gáz elszámolási rendszere a fogyasztási szokásokhoz igazodik, vagyis a kedvezményes mennyiségek nem egyenletesen, hanem a fűtési szezonhoz igazodva oszlanak el, így a téli hónapokban nagyobb támogatás jut a háztartásoknak.
Szeptember óta egy mesterséges intelligencia alapú ügyfélszolgálati eszköz, a Rezsiőr is segíti az ügyfeleket a rezsicsökkentés, valamint az áram- és gázszámlák értelmezésében, gyorsabb és pontosabb információt nyújtva a számlák tartalmáról és a kedvezmények működéséről.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Akkumulátor-telepítési boomra kell számítani Magyarországon
A naperőmű-forradalom is tartogat tanulságokat.
Megérkeztek a 3-4 millió forintos fizetések Magyarországra
Vezetői szinten.
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Nagy veszélyre figyelmzetet a legnagyobb amerikai bank vezére
Megnőttek a kockázatok.
Felemás kezdés a magyar tőzsdén
Vegyes képet mutatnak a blue chipek.
Újabb szikra pattant ki a lőporos hordóban: újjáélesztik a rettegett birodalmat?
Aleksandar Vučić szerb elnök szerint Törökország veszélyes játékot játszik.
Zöld hidrogén, biogáz és szén-dioxid-tárolás: robbanás előtt a zöldgázok piaca
Nagy izgalmak a jövő energiainfrastruktúrájában.
AI factory nélkül ne várjunk áttörést: ezért maradhatnak le a magyar cégek
Németh Mihályt, a H1 Systems Kft. ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
Zsiday Viktor a Tisza Párt vagyonadóról szóló terveiről
A Tisza Párt behozta a közbeszédbe a vagyonadót, ezért érdemes lehet végiggondolni, hogy kell-e ilyen típusú adó nekünk? A többihez hasonlóan ez az adó is... The post Zsiday Viktor a Tisza P
Így segít a nyugdíjbiztosítás abban, hogy ne kelljen a nyugdíjad miatt aggódni
A nyugdíjas kor a jól megérdemelt pihenés ideje, ahol tudunk magunkkal és a családunkkal annyi időt tölteni, amennyit csak szeretnénk. Ehhez elengedhetetlen az anyagi biztonság, amit öngondoskod
Babra megy a játék - nagyhatalmi játszmák az árupiacon
Sok áldozata van az Amerika és Kína közti kereskedelmi háborúnak, az egyik legnagyobb a szójapiac. A geopolitikai játszmák nemcsak a megszokott kereskedelmi vonalakat rúgták fel,... The post Bab
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Jelentős EPR díjemelés októbertől!
2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja építeni a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatot, és ezzel... The post
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.
Október 17-én indul a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastsorozatának második évada
A témák között mesterséges intelligencia, online játék, kriptós befektetési csalások.
Váratlanul megszólalt a kamatról Nagy Márton, gyengült is a forint
A Budapest Economic Forum 2025 konferenciáról jelentkezik a keddi Portfolio Checklist.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!