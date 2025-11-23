  • Megjelenítés
Fordulat a béketervnél: Trump szerint ez még messze nem a végső ajánlat
Fordulat a béketervnél: Trump szerint ez még messze nem a végső ajánlat

Donald Trump a vasárnapi genfi tárgyalások előtt közölte, hogy az általa előterjesztett 28 pontos ukrajnai béketerv még messze nem a végső ajánlat - írja a Sky News.

A kiszivárgott információk szerint a terv több pontban egybeesik a Kreml évek óta ismételt követeléseivel. Trump külügyminisztere, Marco Rubio szerint a tervet az USA készítette, és orosz, illetve ukrán visszajelzések is bekerültek, annak ellenére, hogy több amerikai szenátor is határozottan azt állította, hogy a dokumentum valójában egy orosz kívánságlista.

Trump csütörtökig adott határidőt Ukrajnának, de utalt arra, hogy ez meghosszabbítható.

A G20-csúcs margóján európai és más nyugati vezetők kapkodva próbáltak reagálni Trump tervére, az Európai Unió pedig máris ellenjavaslatt készült:

A szombaton kiadott közös nyilatkozat szerint

a terv egyfajta kiindulópont lehet, de további munkát igényel, több pontja ugyanis Ukrajna számára elfogadhatatlan.

Volodimir Zelenszkij pénteken videóüzenetében hangsúlyozta: ukrán delegációja „tudja, hogyan kell megvédeni az ország érdekeit”, és mi szükséges ahhoz, hogy Oroszországot megakadályozzák egy újabb invázióban. Szerinte a valódi békének „biztonságon és igazságon” kell alapulnia.

Vasárnapra emiatt rendkívüli egyeztetést hívtak össze Genfbe, ahol a francia, brit és német nemzetbiztonsági vezetők (E3), valamint az EU, az USA és Ukrajna képviselői folytatnak tárgyalásokat.

Címlapkép forrása: Allison Robbert/For The Washington Post via Getty Images

