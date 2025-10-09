  • Megjelenítés
Különösen zord időjárás érkezik hétvégére: egy dolognak azonban mindenki örülhet
Különösen zord időjárás érkezik hétvégére: egy dolognak azonban mindenki örülhet

Esernyőre nem lesz szükségünk a következő napokban, azonban egy északkeleti ciklon és egy északnyugati anticiklon miatt hidegebb levegő érkezik Magyarországra, a hőérzetet pedig az élénkebb szél tovább ronthatja - írta meg a Weather on Maps friss Facebook-bejegyzésében.

A meteorológusok beszámolója szerint

a két hatalmas légköri képződmény, egy északkeleti ciklon és egy északnyugati anticiklon úgy dolgozik majd össze, hogy hozzánk tartós északias áramlással hidegebb, de továbbra is száraz levegő érkezik.

A szakemberek szerint hiába jön közvetve az óceán felől a levegő, a nedvesség az alsó légkörben koncentrálódik, így várhatóan a hegységek csapadékfelfogó, esőárnyékoló hatása fog érvényesülni. A Kárpátok északi vonulatain még lehet eső és havazás is, de

a Felvidék zöme és Magyarország már szinte teljesen szárazon marad a következő 7 napban.

A Weather on Maps által publikált térkép alapján látható, hogy csapadék leginkább a Földközi-tenger térségében, Észak-Európában, és Magyarországtól keletre várható.

csapadék-előrejelzés-weather-on-maps
Hét napos csapadékösszeg Európában. Kép forrása: Weather on Maps

A csapadék mellett a másik fontos hatása a jelenlegi légköri állapotnak, hogy több fokkal csökken majd a nappali felmelegedés, az élénkebb szél miatt pedig még kellemetlenebbnek érezzük majd az időt.

A 10-15 fok közötti jellemző csúcsértékek így inkább 10 fok alattinak tűnnek majd.

Jelentősebb változás csak az október 20-i héten várható, amikor már inkább a nyugatias, délnyugatias áramlás válik meghatározóvá - természetesen ebben az időtávból kifolyólag még van bizonytalanság.

