Megszólalt a Fed erős embere az újabb kamatcsökkentésről

Michael Barr, a Fed kormányzója óvatosságra intett a további kamatcsökkentésekkel kapcsolatban, miközben az inflációs kockázatokat hangsúlyozta, emellett a munkaerőpiac sebezhetőségét is elismerte.

Az amerikai jegybank kormányzója, Michael Barr csütörtöki beszédében óvatosságra intett a további kamatcsökkentésekkel kapcsolatban. A Minnesotai Gazdasági Klubban tartott előadásában - amely az első monetáris politikáról szóló beszéde június óta - elsősorban az inflációs kockázatokra helyezte a hangsúlyt,

miközben elismerte a "nagyjából kiegyensúlyozott" munkaerőpiac potenciális sebezhetőségeit is.

Barr szerint a Fed havi monetáris politikai bizottságának (FOMC) óvatosan kell eljárnia a monetáris politika módosításakor, hogy további adatokat gyűjthessenek, frissíthessék előrejelzéseiket, és jobban felmérhessék a kockázatok egyensúlyát.

A kormányzó támogatta a Fed múlt havi 0,25 százalékpontos kamatcsökkentését, de beszédében főként arra összpontosított, hogy a Trump-adminisztráció vámjai milyen inflációs kockázatokat jelentenek.

Ez arra utal, hogy nem feltétlenül támogatja a pénzpiacok által jelenleg várt további kamatcsökkentési sorozatot.

Barr előrejelzése szerint a Fed fő inflációs mutatója, a maginfláció az év végére 3% fölé emelkedhet, és megjegyezte, hogy a jegybanki tisztviselők nem számítanak arra, hogy a headline infláció 2027 vége előtt visszatérne a 2%-os célhoz.

A magas infláció után, amit az amerikaiak elszenvedtek, további két év hosszú idő lenne a célunkhoz való visszatérésre, és ez a lehetőség befolyásolja a megfelelő monetáris politikára vonatkozó megítélésemet

- mondta.

A kormányzó szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy a vámokból eredő magasabb inflációt figyelmen kívül lehetne hagyni. Megjegyezte, hogy a vállalatok profit-normalizálási tervei fokozatos, de hosszabb felfelé ívelő inflációs pályát eredményezhetnek, ami meggyőzheti a fogyasztókat arról, hogy a magasabb infláció tartós jelenség lesz.

Barr elismerte, hogy a gyengülő munkaerőpiac enyhítheti ezeket a kockázatokat, de nehéz megállapítani - különösen a jelenlegi kormányzati leállás miatt hiányzó hivatalos adatok nélkül - hogy mennyire csökkent a munkaerő iránti kereslet.

Ha fokozott kockázatokat látunk a munkaerőpiacon, akkor gyorsabban kell lépnünk a monetáris politika lazítása érdekében. Az FOMC képes, és véleményem szerint hajlandó is határozottan cselekedni a gazdaság stabilizálása érdekében, ha szükséges

- zárta gondolatait a Fed kormányzója.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock