Németország meghátrált: váratlanul feladták a küzdelmet Brüsszellel szemben

A német kancellár látványosan visszavett a lendületből az uniós belső égésű motorok betiltásának ügyében: míg korábban a tilalom eltörlését sürgette, most már kivárna, és az autóipar igényeit, valamint az Európai Bizottság év végi felülvizsgálatát helyezné előtérbe. A döntést belső koalíciós viták is hátráltatják, miközben Berlin újabb milliárdokat különít el az elektromos autók vásárlásának ösztönzésére.

A kancellár korábbi álláspontjától eltérően

már nem sürgeti Brüsszelt a tilalom visszavonására, mivel koalíciós partnerei, az SPD-n belül is nézeteltérések vannak a kérdésben.

Merz elmondta, hogy a kormány először az autóipar igényeit szeretné felmérni, valamint megvárni az Európai Bizottság év végéig esedékes felülvizsgálatának eredményét.

Ezért, ahogy megállapodtunk, tegnap este nem jutottunk végleges értékelésre. Ehelyett párbeszédet kívánunk folytatni, hogy ezen keresztül jussunk el egy értékeléshez"

- nyilatkozta egy sajtótájékoztatón.

Az EU 2035-re 100%-os CO2-kibocsátás csökkentést írt elő az új autók és kisteherautók esetében, ami gyakorlatilag a belső égésű motorok végét jelenti az új járműveknél.

Az európai autógyártók, amelyeket súlyosan érint a kínai verseny és az amerikai vámok, azzal érvelnek, hogy a 2035-ös cél már nem megvalósítható, és olyan tényezők miatt kényszerülnek bírságokat fizetni, amelyekre nincs befolyásuk, mint például a töltőállomások hiánya.

Merz azt is bejelentette, hogy

a kormány további 3 milliárd eurót különített el az elektromos autók értékesítésének támogatására, támogatásokat kínálva a közepes és alacsonyabb jövedelmű vásárlóknak.

