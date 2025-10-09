Zöld hidrogén, biogáz és szén-dioxid-tárolás: robbanás előtt a zöldgázok piaca

Kovács Gábor, a Messer Hungarogáz hidrogén üzletág vezetője elmondta, hogy a szén-dioxiddal, hidrogénnel és a biogázzal ipari gázszolgáltatóként már találkozhattunk az elmúlt években, utóbbiról hangsúlyozta, hogy ez egy következő lépés, egy következő kapcsolódási pont lehet majd. A hidrogénnel kapcsolatban a vezető kiemelte, hogy idén már talán lesz olyan molekula, aminek úgymond lesz "papírja" is arról, hogy ő zöld hidrogén - elindult ez a folyamat és működik az elektrolizálás is, a technológia tehát érett szakaszban van.

A szabályozói, auditálói oldalon van azonban egy kisebb belassulás, de ha ez megoldódik, akkor az egy új piacot fog jelenteni:

onnantól kezdve lesz a tiszta, értéklánc-alapú gazdaság felépítve, amikor egy magyar energiaszabályozásból származó villamosenergiát zöld hidrogénre váltunk. Ezt követően a végfelhasználók (pl. buszos társaságok) tudják majd a termékükben érvényesíteni a zöld hidrogént.

Mayer Zoltán, a Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület titkára kiemelte, hogy a zöld hidrogén esetében jelenleg rendkívül komplex és összetett a szabályozás, a fókusz itt a megújuló alapú, nem biomasszából képződő zöld hidrogénen van. A hidrogén piacáról érdemes tudni, hogy bár magát a hidrogént a vegyiparban már évtizedek óta használják (elsősorban a finomítókban), és úgy nézett ki a történet, hogy a nagy hidrogénigénnyel bíró szereplők a gyáraikba telepítették a szükséges infrastruktúrát - ez most átalakulóban van, és ha valóban fontos szerepe lesz a zöldenergia-termelésben,

akkor hasonló piaca fog megjelenni a hidrogénnek, mint például amit a földgáz esetében láthatunk.

Ennek előfeltétele a szállító infrastruktúra, a szabályozás és a know-how.

Kovács Tamás, az ID Energy Group megújuló gáz munkabizottságának vezetője a biogázról elmondta, hogy jelenleg nagyon kevés a szaktudás a területen, mert rendkívül alacsony a projektek számossága.

De ez az egyetlen időjárásfüggetlen, tárolható, teljesen körforgásos és villamosenergiára és földgázra is alakítható megújulóenergia-forma.

Hozzátette a szakember, hogy a biogáz gázmotorokban hasznosítható, és jelenleg Magyarországon mindössze 59 működő biometán üzem van. A szabályozói környezet az elmúlt években rengeteg munkát tett abba az elmúlt években, hogy ez az energiaforma felkerüljön arra a polcra, ahová való.

Csapó András, a Danube Carbon Storage ügyvezető igazgatója rámutatott, hogy a panelbeszélgetésben résztvevő szakemberek célja közös: zöldíteni a piacot és a klímasemlegesség irányába menni, de Csapó vállalatának célja nem a gázkiváltás a zöld alternatívákkal, hanem a levegőtisztításra fókuszálnak, erre jó a a CCS (Carbon Capture and Storage) technológia, amely legfőképpen a különböző ipari folyamatok során keletkező nagy tisztaságú szén-dioxid megkötésére és eltárolására nyújthat költséghatékony megoldást. A szakember szerint

a szén-dioxid tárolás piaca egy robbanás előtti állapotban van

- a jogszabályok kezdenek kialakulni, de még nem sikerült átlépni azt a határt, amitől be tudna igazán indulni a történet. 5 év múlva sokkal nagyobb jelentősége lesz a területnek és nagyságrendekkel több vonatkozó projekt lesz Európában.

