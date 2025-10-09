Zöld hidrogén, biogáz és szén-dioxid-tárolás: robbanás előtt a zöldgázok piaca

Kovács Gábor, a Messer Hungarogáz hidrogén üzletág vezetője elmondta, hogy a szén-dioxiddal, hidrogénnel és a biogázzal ipari gázszolgáltatóként már találkozhattunk az elmúlt években, utóbbiról hangsúlyozta, hogy ez egy következő lépés, egy következő kapcsolódási pont lehet majd. A hidrogénnel kapcsolatban a vezető kiemelte, hogy idén már talán lesz olyan molekula, aminek úgymond lesz "papírja" is arról, hogy ő zöld hidrogén - elindult ez a folyamat és működik az elektrolizálás is, a technológia tehát érett szakaszban van.
A szabályozói, auditálói oldalon van azonban egy kisebb belassulás, de ha ez megoldódik, akkor az egy új piacot fog jelenteni:
onnantól kezdve lesz a tiszta, értéklánc-alapú gazdaság felépítve, amikor egy magyar energiaszabályozásból származó villamosenergiát zöld hidrogénre váltunk. Ezt követően a végfelhasználók (pl. buszos társaságok) tudják majd a termékükben érvényesíteni a zöld hidrogént.
Mayer Zoltán, a Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület titkára kiemelte, hogy a zöld hidrogén esetében jelenleg rendkívül komplex és összetett a szabályozás, a fókusz itt a megújuló alapú, nem biomasszából képződő zöld hidrogénen van. A hidrogén piacáról érdemes tudni, hogy bár magát a hidrogént a vegyiparban már évtizedek óta használják (elsősorban a finomítókban), és úgy nézett ki a történet, hogy a nagy hidrogénigénnyel bíró szereplők a gyáraikba telepítették a szükséges infrastruktúrát - ez most átalakulóban van, és ha valóban fontos szerepe lesz a zöldenergia-termelésben,
akkor hasonló piaca fog megjelenni a hidrogénnek, mint például amit a földgáz esetében láthatunk.
Ennek előfeltétele a szállító infrastruktúra, a szabályozás és a know-how.
Kovács Tamás, az ID Energy Group megújuló gáz munkabizottságának vezetője a biogázról elmondta, hogy jelenleg nagyon kevés a szaktudás a területen, mert rendkívül alacsony a projektek számossága.
De ez az egyetlen időjárásfüggetlen, tárolható, teljesen körforgásos és villamosenergiára és földgázra is alakítható megújulóenergia-forma.
Hozzátette a szakember, hogy a biogáz gázmotorokban hasznosítható, és jelenleg Magyarországon mindössze 59 működő biometán üzem van. A szabályozói környezet az elmúlt években rengeteg munkát tett abba az elmúlt években, hogy ez az energiaforma felkerüljön arra a polcra, ahová való.
Csapó András, a Danube Carbon Storage ügyvezető igazgatója rámutatott, hogy a panelbeszélgetésben résztvevő szakemberek célja közös: zöldíteni a piacot és a klímasemlegesség irányába menni, de Csapó vállalatának célja nem a gázkiváltás a zöld alternatívákkal, hanem a levegőtisztításra fókuszálnak, erre jó a a CCS (Carbon Capture and Storage) technológia, amely legfőképpen a különböző ipari folyamatok során keletkező nagy tisztaságú szén-dioxid megkötésére és eltárolására nyújthat költséghatékony megoldást. A szakember szerint
a szén-dioxid tárolás piaca egy robbanás előtti állapotban van
- a jogszabályok kezdenek kialakulni, de még nem sikerült átlépni azt a határt, amitől be tudna igazán indulni a történet. 5 év múlva sokkal nagyobb jelentősége lesz a területnek és nagyságrendekkel több vonatkozó projekt lesz Európában.
Címlapkép forrása: Portfolio
Kulcsfontosságú üzem kapott lángra Oroszországban: a gyanú szerint elsöprő támadás állhat a háttérben
Felvételek is terjednek a közösségi platformokon.
Az évtized legnagyobb bankvásárlására készül az HSBC
Hongkongban mostanában nem láttak ilyet.
17 gyerek halálát okozta egy gyógyszer, letartóztatták a gyártó tulajdonosát
Dietilén-glikolból a megengedett határérték 500-szorosát tartalmazta.
Zelenszkij az ellenoffenzíva sikereit sorolja – De Putyin elmondta, szerinte miért nincs oka reménykedni Kijevnek
Moszkvánál van a kezdeményezés?
Túl erősre sikerült a forint légvédelme? Miért baj, ha mindenki a magyar deviza mellett áll?
Sok vagy kevés 2,2 százalék?
Több ezer repülőjárat késik az Egyesült Államokban, és még nincs vége a fennakadásoknak
Nem sikerült véget vetni a kormányzati leállásnak.
Itt az amerikai kormányzati leállás újabb brutális következménye
Több tízezer embert kell szabadságra küldeni.
Így segít a nyugdíjbiztosítás abban, hogy ne kelljen a nyugdíjad miatt aggódni
A nyugdíjas kor a jól megérdemelt pihenés ideje, ahol tudunk magunkkal és a családunkkal annyi időt tölteni, amennyit csak szeretnénk. Ehhez elengedhetetlen az anyagi biztonság, amit öngondoskod
Jelentős EPR díjemelés októbertől!
2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé
Babra megy a játék - nagyhatalmi játszmák az árupiacon
Sok áldozata van az Amerika és Kína közti kereskedelmi háborúnak, az egyik legnagyobb a szójapiac. A geopolitikai játszmák nemcsak a megszokott kereskedelmi vonalakat rúgták fel,... The post Bab
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja építeni a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatot, és ezzel... The post
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.
Október 17-én indul a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastsorozatának második évada
A témák között mesterséges intelligencia, online játék, kriptós befektetési csalások.
Váratlanul megszólalt a kamatról Nagy Márton, gyengült is a forint
A Budapest Economic Forum 2025 konferenciáról jelentkezik a keddi Portfolio Checklist.