Bedőlhet a legendás magyar járműgyártó cég, a kormány lép közbe

A Szabad Európa által megszerzett dokumentum szerint a Ganz-Mávag International Kft. (GMVI) vezetői levélben tájékoztatták üzleti partnereiket, hogy jelenleg nem képesek törleszteni a Dunakeszi Járműjavítóval kapcsolatos fennálló kötelezettségeiket.
A levélben a cég a kormány által elrendelt reorganizációs eljárásra és 90 napos moratóriumra hivatkozik.
A Ganz-Mavag International (GMVI) vezetése szeptember végén arról tájékoztatta partnereit, hogy a cég reorganizációs eljárást kezdeményezett, és a kormány 90 napos moratóriumot rendelt el a csőd- és felszámolási eljárásokra. A cél a dunakeszi járműgyár működésének fenntartása, amelyet a kormány külön rendeletben is kiemelt. A GMVI a folyamat idejére türelmet kér a beszállítóktól tartozásai rendezésére, a fizetési megállapodásokról november elején kezdődhetnek újra a tárgyalások.
A GMVI tulajdonosai a Magyar Vagon Befektetési Zrt. és a Tombor András érdekeltségébe tartozó CATO Investment Kft., utóbbi mögött Hernádi Zsolt Solva II. Magántőkealapja áll. A cég pénzügyi helyzete súlyosan romlott: a 2021-es 15,8 milliárd forintos nyereség után 2022-ben már 15 milliárd veszteséget könyvelt el, 2024-re pedig a negatív saját tőke 13,4 milliárd forintra nőtt.
A Dunakeszi Járműjavító 2023-ban 8,3 milliárdos veszteséget és 5 milliárdos negatív saját tőkét mutatott ki.
A bajok fő oka az egyiptomi vasúti tender, amelyet a GMVI az orosz Transmasholdinggal közösen nyert el 2020-ban. Az orosz partner a háború és a szankciók miatt kiszállt, így a teljes gyártás és finanszírozás a magyar félre maradt. A projekt veszteségessé vált, minden legyártott kocsin pénzt bukik a cég.
A dunakeszi gyár szeptember elején leállt, a 673 dolgozót ugyanakkor biztosították munkahelyük megőrzéséről.
A bedőlésről szóló hír azért is érdekes, mert tavaly még egy hatalmas felvásárlásra készült a cég. 2024 augusztusában a spanyol kormány nemzetbiztonsági és közrendvédelmi okokra hivatkozva megakadályozta, hogy a magyar Ganz–MÁVAG konzorcium 600 millió euróért felvásárolja a spanyol Talgo vasúti járműgyártót. Madrid attól tartott, hogy a magyar fél korábbi orosz üzleti kapcsolatai révén Moszkva hozzáférhetne a Talgo technológiájához, amely stratégiai jelentőségű lehet Ukrajna újjáépítésében.
A Ganz–MÁVAG akkori vezetője, Bacsa György politikai döntésnek nevezte a lépést, amely szerinte sérti az uniós tőkemozgás szabadságát, és jelezte: a konzorcium jogi úton támadhatja meg a spanyol határozatot.
A Szabad Európa szerint a kormány két augusztusi rendelettel próbálja elkerülni az összeomlást: az egyik a működés fenntartását és a bérek folyósítását garantálja, a másik 90 napos védelmet ad az eljárásokkal szemben.
A reorganizációs tervet november 5-ig kell elkészíteni, a Deloitte dolgozik rajta a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából.
A G7 szerint a gyár életben tartásához legalább 40 milliárd forintra van szükség, ami csak az idei működés és az adósságok fedezésére elegendő. A termelés újraindítása további tízmilliárdokat igényelne, mivel a beszállítók bizalmatlanok, és csak előre fizetés esetén szállítanának.
Iparági források szerint, ha a pénzügyi helyzet nem stabilizálódik, a kormány kénytelen lehet részlegesen vagy teljesen visszaállamosítani a cégcsoportot, ami uniós állami támogatási korlátokba ütközhet.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán
