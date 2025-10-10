Itt az S&P döntése Magyarországról!

Megúszta Magyarország, hogy a befektetésre nem ajánlott (bóvli) kategóriába kerüljön miután a Standard & Poor’s pénteken helyben hagyta az eddigi BBB mínusz besorolást negatív kilátás mellett. Ezzel továbbra is egy lépésre vagyunk a bóvlitól, legkorábban jövő tavasszal vizsgálódhatnak újra.

A hitelminősítő külön értékelést sem publikált Magyarországról, csak jelezte, hogy nem változtatott a besoroláson és a kilátáson. Utoljára áprilisban tettek közzé részletes elemzést, amikor a kilátást negatívra rontották. Akkor 2025-re 1,5%-os, 2026-ra pedig 2,5%-os GDP-növekedést becsültek, melyek közül az idei már kifejezetten optimista, a jövő évi viszont kicsit talán pesszimista jelen állás szerint. Akkor elsősorban a költségvetési és külső kockázatokkal indokolták a negatív lépést, úgy becsülték, hogy a deficit idén a GDP 4,5%-a, 2026-ban pedig 4%-a lehet. Az elemzői várakozások alapján az idei előrejelzés reális lehet, jövőre a választások miatt néhány szakember emelkedő hiánnyal számol. A kormány idén 4-4,5%-os, 2026-ban pedig 3,7%-os deficitet céloz meg.

A következő hónapokban jönnek még izgalmak,

hiszen november 28-án a Moody's, majd egy héttel később, december 5-én a Fitch Ratings is ítéletet mond Magyarországról.

A Moody's Baa2 és a Fitch BBB besorolása eggyel jobb, mint az S&P esetében, ráadásul utóbbi cégnél a kilátásunk is stabil. Bár egyiknél sem mondhatjuk, hogy esélyes lenne egy negatív lépés, de nagyobb a valószínűsége, mint a mai döntés során. A Moody's esetében a negatív kilátásról egy leminősítés lenne a következő lépés, míg a Fitchnél a kilátás rontása is elképzelhető. Vagyis

egyik cégnél sem fenyeget a bóvli kategória.

Előzetesen a szakértők is az S&P esetében adtak a legkisebb esélyt a leminősítésnek, mivel a bóvli kategória határán vélhetően erősebb érvek kellenek a hitelminősítőnek, hogy meglépje a leminősítést. Ugyan a magyar költségvetés helyzete továbbra sem rózsás, de ezzel nem lógunk ki az európai sorból, a GDP-arányos adósságráta idén várhatóan kismértékben emelkedik, de ez kevés ahhoz, hogy befektetésre nem ajánlott kategóriába kerüljünk.

A 2026-os felülvizsgálati dátumok egyelőre nem ismertek, decemberben teszik közzé, de fél év múlva várható a következő értékelés az S&P-től. Akkor viszont a parlamenti választások idején megint nem valószínű, hogy a bóvliba sorolnának, ha csak nem romlik jelentősen a gazdaság kilátása vagy nem jön valamilyen külső sokk. Alapesetben valószínűleg megvárják a választások eredményét, majd 2026 őszén lehet gondolkodni azon, hogy leminősítés vagy a kilátás javítása legyen a következő lépés.

Töretlen a bizalom Magyarország iránt, ezt a hitelminősítők értékelése mellett a kötvénykibocsátások is rendre visszaigazolják

- írta a döntés után közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Hozzátették, hogy az idei devizakötvény-aukciók kiemelkedően eredményesnek bizonyultak, az ÁKK három devizában – euróban, dollárban és kínai renminbiben – is többszörös túljegyzés mellett hajtott végre kibocsátásokat.

Magyarország pénzügyei rendezettek, a kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, miközben változatlanul elkötelezett a költségvetés stabilitásának megőrzése, a szigorú fiskális fegyelem fenntartása, valamint az államadósság és a költségvetési hiány csökkentése mellett - emelte ki a minisztérium. Ennek érdekében a kormány négy szabályt tart szem előtt:

A hiánynak évről évre csökkennie kell. Az államadósságnak fenntartható pályán kell maradnia. Nem szabad visszakerülni a túlzottdeficit-eljárás alá. Az elsődleges egyenlegnek pedig nullaközeli szinten kell maradnia.

