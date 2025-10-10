Lesújtó elemzés jött: sokkal nagyobb a baj Kínában, mint eddig gondoltuk?

Nyolc százalékkal eshet vissza az újépítésű lakások értékesítése Kínában, ami jóval nagyobb az eddig várt 3%-os csökkenésnél – olvasható az S&P friss elemzésében. A hitelminősítő szerint a kínai kormánynak további támogatást kell nyújtania, hogy helyreállítsa a lakásvásárlók bizalmát.

Zsinórban az ötödik évben szűkülhet a kínai lakáspiac, és egyelőre nem látszik, hogy fordulna a tendencia – olvasható az S&P Global Markets friss elemzésében. A hitelminősítő szerint tavalyhoz képest 8%-kal, 8800-9000 milliárd jüanra eshet vissza az újépítésű lakások értékesítése.

Májusban még 3%-os visszaesést vártak

a piacon, azóta a vámháború és a gazdasági bizonytalanságok tovább rontották a képet. A romló kilátások oka főleg az, hogy a lakásvásárlók bizalma továbbra is törékeny, ezért a kínai kormányzatnak az eddigi ösztönzőket fenn kell tartania.

Kína tavaly szeptemberben határozta el, hogy igyekszik megállítani az ingatlanpiac esését, egyelőre azonban nincs sok sikerük ebben. A hitelkamatok tavalyi 60 bázispontos esése mellett idén már csak 10 bázispontos csökkenés volt, vagyis láthatóan a vártnál komolyabb erőfeszítések kellenek a fordulathoz. Az elemzők szerint először a legnagyobb városokban kellene megfordítani a negatív kereslet trendet, hogy fellélegezhessen a piac.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

