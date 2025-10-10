Mutatjuk, mit tett az árrésstop a magyarok kedvenc vasárnapi húsaival

Bár a kormányzati árrésstop mérsékelte a baromfihúsok árát, bizonyos termékek drágultak az elmúlt hónapokban. A csirkemellfilé különösen látványos áremelkedésen ment keresztül ugyanakkor az elmúlt hetekben visszafordult az ára. Eközben a bontott csirke vagy a csirkecomb ára jóval stabilabb maradt. A nemzetközi piaci folyamatok, a madárinfluenza és a takarmányköltségek változása egyaránt hatással volt a hazai termelői árak alakulására, ugyanakkor éppen az árrésstop miatt ezek kevésbé mentek át a kiskereskedelmi árakba.

A baromfihúsok között a csirkemellfilé, a csirkecomb, a csirkefarhát, a csirkeszárny, az egész csirke és a pulykamellfilé is az árrésstop hatálya alá tartozik. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a tavalyi évhez képest ennek a termékcsoportnak az ára tovább emelkedett, ám a drágulás üteme kisebb, mint a kormányzati rendelkezést megelőző időszakban.

Februárban még 6,9, márciusban 7,6 százalékos volt az éves szintű áremelkedés, áprilistól azonban már csak 2–3 százalék körül alakult. Szeptemberben ugyan az árnövekedés elérte a 4,5 százalékot, de ez főként a 2024-es alacsony bázisnak köszönhető.

Az idei havi összevetésben nem látszik drágulás, sőt szeptemberben ha kicsit is, de csökkentek az árak.

Csirkemellfilé

A legnagyobb mértékű őszi drágulás a csirkemellfilénél következett be. Márciusban az ára 2410 forintról 2320 forintra csökkent, vagyis 90 forinttal lett olcsóbb, ám ez a tavaszi mérséklődés teljesen eltűnt szeptemberre. Ekkor ugyanis 2320 forintról 2650 forintra ugrott az ár, ami az áprilisi szinthez képest 330 forintos, kifejezetten jelentős növekedést jelent ebben a piaci környezetben.

Ezt a mozgást az Online Árfigyelő adatbázisa is megerősíti, bár ott az induló árak kissé magasabbak. A különbségek a statisztikai módszerek eltéréséből adódnak. Lapunk az Árfigyelőben szereplő 31–33 különféle csirkemellfilé termék adatai alapján számolt, az egyes boltokban kapható legalacsonyabb egységárak felhasználásával. Az adatokat megtisztítottuk azoktól az esetektől, amikor a boltok valamilyen okból – például ünnepnapok miatt – kevesebb áradatot töltöttek fel.

Az mindenesetre látszik, hogy szeptember végén és október elején az árak csökkennek.

Bontott csirke

A bontott csirke árának márciusi csökkenése volt a legmarkánsabb: 1390 forintról 1270 forintra esett vissza, ami 120 forintos mérséklődést jelentett. Szeptemberre az ár csak minimálisan, 1290 forintra emelkedett vissza.

Az Árfigyelőben elérhető, átlagosan 25, különféle „egész csirke és tyúk” termék is megerősítette ezt a stabilitást. A cikk-cakkok részben akcióknak, részben a termékvertikumbeli változásoknak tudhatók be. Ebben a kategóriában azonban március 19-e, vagyis az árrésstop bevezetése előttről nincsenek adatok.

Csirkecomb

A csirkecomb esetében a március és április közötti csökkenés mérsékeltebb volt: 1180 forintról 1150 forintra esett az ár, vagyis mindössze 30 forinttal. Szeptemberre ez a csökkenés eltűnt, az ár 1170 forintra kúszott fel, de ez nem jelentős.

Az Árfigyelőben 19–20 különféle csirkecomb található, árukban időnként hektikusság figyelhető meg, ami leginkább az eseti akcióknak tudható be. Összességében azonban az adatok visszaigazolják a KSH által mért tendenciát: a csirkecomb ára stabil maradt, különösebb mozgás nélkül.

Csirkeszárny

Hasonló a helyzet a csirkeszárny esetében is. A KSH szerint az árak 1160 forintról 1090 forintra csökkentek március és április között, ami 70 forintos árengedményt jelentett. Szeptemberre ez 1110 forintra nőtt, így az áprilisi árhoz képest mindössze 20 forintos emelkedés történt.

Az Árfigyelőben a kezdeti árcsökkenést követően egy enyhe korrekció látható, de ez aligha jelent érezhető terhet egy átlagos vásárlói kosárban. Ráadásul a legfrissebb, október 6-i adatok alapján az árak ismét mérséklődni kezdtek.

Pulykamellfilé

A pulykamellfilé ára tavasszal kismértékben csökkent: 3170 forintról 3110 forintra, ami 60 forintos mérséklődést jelentett. Szeptemberre azonban a termék ára 100 forinttal nőtt, így 3210 forint körül alakult.

Az Árfigyelőben ebben a kategóriában kisebb a minta, mindössze 11 termék adata szerepel. Ennek tudható be, hogy május végén látványosabb ugrás volt megfigyelhető, amikor egy drágább termék is bekerült a kínálatba.

Mi történt a baromfi piacán?

2025 tavasza óta a világ baromfihús-piacán mérsékelt, de egyértelmű áremelkedés tapasztalható. Az Európai Unióban az egész csirke – vágott állapotban, száz kilogrammonként – ára márciusban 278 euró (109 254 forint) körül alakult, május végére 295 euróra (115 935 forint) nőtt, őszre pedig elérte a 302 eurót (118 886 forint).

Ez összességében mintegy 8–9 százalékos növekedést jelent.

Az uniós baromfihús-import 2025 első negyedévében éves szinten 13–14 százalékkal bővült, főként a brazíliai beszállításoknak köszönhetően. Ez némileg mérsékelte a további drágulást, de a piaci szint így is magas maradt.

Az AKI Agrárgazdasági Kutatóintézet adatai szerint Magyarországon a termelői árak szintén emelkedtek. A vágócsirke élősúlyos termelői ára márciusban 431–435 forint kilogrammonként volt, őszre pedig 443–445 forint kilogrammonként emelkedett, ami 6–7 százalékos éves növekedést jelent. A feldolgozói oldalon különösen a csirkemellfilé ára drágult: 2025-ben átlagosan 11–15 százalékos éves növekedést mutatott, szeptember végére pedig 1990–2001 forint kilogrammonként alakult. A csirkecomb ára mérsékeltebben, 3–4 százalékkal nőtt.

Az uniós átlaghoz képest a magyar feldolgozói árak továbbra is alacsonyabbak: március közepén az egész csirke feldolgozói ára

Magyarországon 2,34 euró (919 forint) volt, míg az uniós átlag 2,81 euró (1104 forint) körül mozgott.

Az árak alakulását 2025-ben több tényező is befolyásolta. Tavasszal az európai és a hazai madárinfluenza-esetek (HPAI) kínálati zavarokat és exportkorlátozásokat okoztak. Magyarország július 5-én visszanyerte HPAI-mentes státuszát, ami megkönnyítette az export újraindítását, ám más uniós országokban – például Hollandiában és Dániában – ősszel is előfordultak új fertőzések. Az ilyen járványügyi kockázatok jellemzően felfelé hajtják az árakat és növelik a piaci bizonytalanságot.

A költségek oldalán az év elején a takarmányárak gyakoroltak nyomást. A szójadara ára az argentin aszály miatt emelkedett, miközben az új, erdőirtás-mentes termékekről szóló EUDR-rendelet további 5–10 százalékos többletköltséget okozott. Bár a gabona- és olajosmagpiacok árai tavasszal és nyáron némileg csökkentek, a fehérjehordozók logisztikai és szabályozási költségei tartósan magasak maradtak. A FAO adatai szerint a globális húsfogyasztás, különösen Kínában és az Egyesült Államokban, erősödött, ami szintén hozzájárult a baromfihús árainak növekedéséhez.

Az ágazati ársokkok jelenleg a termelőknél jelentkeznek, tehát az árrésstop nem közvetlenül, hanem közvetve fejti ki a hatását, a beszállítói árazás visszafogásával

