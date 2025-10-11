Egyre több külföldi dolgozik Magyarországon - Egész iparágak függhetnek tőlük hamarosan

A hazai munkáltatók várakozásai 2025 utolsó negyedévére javuló foglalkoztatási mutatókat vetítenek előre, derült ki a Manpower Magyarország felméréséből. A magyar cégek 25 százaléka bővítené jelenlegi munkaerőkeretét, miközben csökkentést 17 százalékuk tervez. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a munkaerőközvetítő cégek mit érzékelnek ebből.
A várakozások valóban pozitívak az év utolsó negyedévére, a tapasztalunk azonban egyelőre az, hogy a gazdasági lassulás hatására a cégek még kivárnak, a létszámbővítés helyett inkább hatékonyságnöveléssel vagy rugalmas foglalkoztatási formákkal reagálnak a változó piaci igényekre
– vázolta a jelenlegi helyzetet Mihályi Magdolna, a Jobtain HR Szolgáltató Kft. ügyvezető-tulajdonosa.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés