Egyre több külföldi dolgozik Magyarországon - Egész iparágak függhetnek tőlük hamarosan

Egy ideje már nem mérséklődik a munkanélküliség Magyarországon, sőt inkább növekedést láttunk; mindeközben a foglalkoztatási kismértékben csökkent. Ennek ellenére a külföldi munkavállalók létszáma tartósan magas és növekvő. A szakértők szerint végzettségbeli, szakmai, területi különbségek miatt vannak kihívások a hazai munkaerő kapcsán. A következő hónapokban javulnak a gazdasági kilátások, ami miatt tovább pöröghet a külföldi munkavállalók beáramlása.

A hazai munkáltatók várakozásai 2025 utolsó negyedévére javuló foglalkoztatási mutatókat vetítenek előre, derült ki a Manpower Magyarország felméréséből. A magyar cégek 25 százaléka bővítené jelenlegi munkaerőkeretét, miközben csökkentést 17 százalékuk tervez. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a munkaerőközvetítő cégek mit érzékelnek ebből.

A várakozások valóban pozitívak az év utolsó negyedévére, a tapasztalunk azonban egyelőre az, hogy a gazdasági lassulás hatására a cégek még kivárnak, a létszámbővítés helyett inkább hatékonyságnöveléssel vagy rugalmas foglalkoztatási formákkal reagálnak a változó piaci igényekre

– vázolta a jelenlegi helyzetet Mihályi Magdolna, a Jobtain HR Szolgáltató Kft. ügyvezető-tulajdonosa.