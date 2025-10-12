Így diktálja a tempót a Portfolio minden színtéren - Hatalmas hullámokat indítottunk

Az utánozhatatlan, az egyetlen
Érdemes a Budapest Economic Forummal indítani a visszatekintést, mert fontossági sorrendben haladunk, nem pedig időrendben. A gazdasági csúcstalálkozót hatalmas figyelem övezte, nemcsak kedden, de a következő napokban is meghatározta az üzleti-gazdasági-piaci diskurzust, hatalmas hullámokat vetve.
Ezen a konferencián, exkluzív nyilatkozatot adott nekünk Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, amiben továbbfűzte Orbán Viktor kamatcsökkentéssel kapcsolatos gondolatait. A tárcavezető kijelentette, hogy túl magas a reálkamat, és adottak a feltételek a kamatcsökkentéshez. Az üzenet szinte azonnal át is ment a piaci szereplők felé, ahogy megjelent az erről szóló cikkünk, a forint méretes esést szenvedett el aznap. Ez a kijelentés jelen volt az egész konferencián, nem hagyták szó nélkül az elemzők sem, de a neves közgazdászok sem. Szinte azonnal jelentek meg ezekről a mondatokról a piros "breaking news" jellegű beszámolók a nemzetközi hírügynökségek platformjain, majd később külföldi címlapokra is került a sztori, valamint napokkal később is igyekeztek értelmezni ezeket a szavakat a hazai sajtóban is a megkérdezett szakértők.
Természetesen a Portfolio angol oldalán is nyomon követhették a konferencia fejleményeit előfizetőink.
A Portfolio a témában már másnap reggel saját egyedi elemzéssel jelentkezett, délután pedig szintén ezzel kapcsolatban jelent meg cikkünk, ami azt tárgyalta, hogy mit is jelent a forint számára a carry trade és tényleg elérhető lenne, hogy alacsonyabb kamatok mellett is stabil maradjon a forint. Egy nappal később pedig megjelent a témában már a harmadik elemzésünk, amiben azt jártuk körül, hogy mit is ér a jelenlegi magyar reálkamat és mik az ezzel kapcsolatos kilátások. Nem meglepő módon ez volt a meghatározó témája a kedden megjelent Checklist podcasadásunknak is, melyben kontextusba helyeztük a bejelentés jelentőségét és azonnali piaci implikációit. Ezen kívül írtunk a forint kilátásairól az új mozgások tükrében.
A miniszter szavait nem hagyta szó nélkül az érintett jegybank sem, a konferenciánkon több ízben is megszólaltak az illetékesek, így például Banai Ádám monetáris politikáért felelős ügyvezető igazgató egy előadás keretében, valamint Kurali Zoltán MNB-alelnök egy kerekasztalbeszélgetésben. Ugyanebben a kerekasztalbeszélgetésben Madár István, a Portfolio Csoport vezető elemzője neves közgazdászokat kérdezett a legforróbb, legaktuálisabb, gazdaságpolitikával kapcsolatos fontos kijelentésekről. A 2024-es Budapest Economic Forumhoz hasonlóan ismét Bod Péter Ákos egyetemi tanár, Kurali Zoltán MNB-alelnök, Surányi György volt jegybankelnök és Zsiday Viktor portfóliókezelő fejtette ki meglátásait élőben a különleges közönség előtt. A beszélgetés komoly hullámokat vetett, a konferencia utolsó panelbeszélgetésében résztvevő tekintélyes szakértőket azóta is idézik, keresik a magyar sajtóban.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter előadást is tartott az eseményen, és ugyanitt szólalt fel Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója, aki a magyar gazdaság szempontjából fajsúlyos témával, a Barátság vezeték jelenével és jövőjével foglalkozott. Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója prezentációjában pedig azt mondta, hogy az eddigi extenzív megközelítés helyett a hatékonyság, a termelékenység javítására kell fókuszálnia a jövő magyar gazdaságpolitikájának. Rózsai Rezső, a KPMG vezérigazgatója bemutatta az exkluzív és még ropogós friss globális felmérésüket, amelyet a cégvezetők körében végeztek.
A gazdasági csúcstalálkozón a legfontosabb témáknak és ezekben a legrelevánsabb megszólalóknak adtunk teret: jelen voltak tőzsdei nagyvállalatok vezetői, nagyvárosok polgármesterei mint a gazdaság motorjai, a kkv-szektor meghatározó partnerei, szó volt a régiós terjeszkedésről, Magyarországról a profi befektetők szemüvegén át, és megosztották álláspontjukat az aktuális ügyekről a hazai bankvezérek is.
A legfontosabb idézetek érdekében érdemes belekattintani a fenti hivatkozásokba,
a rendezvény különlegességét és hangulatát pedig vissza-vissza adja az alábbi galéria.
De akik személyesen szeretnék átélni ezt az élményt, azokat várjuk a Portfolio rendezvényeire, jövőre ugyanígy készülünk a Budapest Economic Forum gazdasági csúcstalálkozóval.
A kkv-k számára is jelen vagyunk
Lényegi szerepet kapott a Budapest Economic Forum konferenciánkon is a kis- és közepes vállalatok ügye, de a téma a Portfolio számára stratégiai fontosságú. Nem véletlen, hogy szeptember közepétől országos finanszírozási roadshowt rendezünk a KAVOSZ Zrt-vel közösen, és számtalan vidéki városba visszük el a legfontosabb információkat az aktuális programokról, partnereinkkel közösen.
Ezért is voltunk jelen múlt szombaton személyesen a Karmelitában, amikor Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke bejelentette a kkv-k számára a 3%-os kedvezményes hitellehetőség kiterjesztését, és tettünk fel releváns kérdést már a helyszínen, majd készítettünk a témában részletes interjút Szabados Richárddal, aki az NGM államtitkára.
Ebből is látható, hogy minden fontos eseményen jelen van a Portfolio,
hogy olvasóink ne maradjanak le az üzleti döntéseket leginkább befolyásoló fejleményekről, folyamatokról. Így például ott voltunk a Nemzetgazdasági Minisztérium háttérbeszélgetésén a múlt héten, ahol Gerlaki Bence adóügyekért is felelős államtitkár részletezte az első őszi adócsomagot. Elsőként nálunk jelent meg értékelő cikk a társadalmi egyeztetésre bocsátott adótervezet, az RSM adószakértői csapatának bevonásával. Azt is megígérjük: a következő őszi adócsomagról, amelyet a kormány novemberre ígér, az elsők között számolunk be. A várható adómódosítások egyáltalán nem mellékesek a kkv-k szempontjából, ugyanis ebben már benne lehet a belengetett szociális hozzájárulási adó csökkentésének lépése.
Az országos roadshow szervezése közepette készülünk október 14-én Győrben a Nyugat-Magyarországi Gazdasági Fórummal, hogy az üzleti-gazdasági élet számára a legfontosabb információkat koncentráltan az ország más részeire is elvigyük.
Magas fordulatszámon pörögtünk
A fentieken túl a héten zajos siker mellett zajlott le a Portfolio energetikai csúcskonferenciája, a Portfolio Energy Investment Forum 2025. Az eseményen előadást tartott Lantos Csaba energiaügyi miniszter, ahol többek között arról is beszélt, hogy "ott tartunk, hogy amit megcsináltunk 15 év alatt a napelemben, azt ugyanúgy le kell másolni az energiatárolás területén. Biztosan ez lesz a következő évek legfontosabb területe". A tárcavezetőt követően előadást tartott Juhász Edit, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke, de az előadók között volt Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója, Bacsa György, a Mol Csoport ügyvezető igazgatója, Jákli Gergely, a Paks II. elnök-vezérigazgatója, Steiner Attila államtitkár.
A lakosság pénzügyi döntéseit is segítettük a múlt héten. Nem csak egyedi Signature elemzéseinkkel, piaci folyamatokról beszámoló percről-percre cikkeinkkel, átfogó anyagainkkal, hanem személyesen is, talán a lakosság esetében a legforróbb pénzügyi témában, az Otthon Start program kapcsán, Otthonteremtés 2025-2026-ban címmel rendeztünk ingyenes eseményt.
Minden cikkünk az Otthon Start programról ide kattintva található! Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes néhány nappal ezelőtt a Portfolio Business podcastadásában beszélt a program aktualitásairól.
Egyedi elemzéseink a közelmúltból, amelyek Signature előfizetéssel rendelkező olvasóink számára elérhetőek:
Érdemes még megemlíteni a péntek késő este érkezett, Magyarország államadósságának besorolásával kapcsolatos Standard and Poor's hitelminősítői döntést, amelyet elsőként írtunk meg idehaza, és azoknak nem is volt már meglepetés a bejelentés, akik elolvasták nálunk az előzetes várakozásokról szóló cikkünket.
Mindezeken túl közelről követtük a legfontosabb geopolitikai eseményeket (Csehország, Afganisztán, Venezuela, Franciaország, Japán, Szaúd-Arábia és Pakisztán, gázai övezet), valamint az orosz-ukrán háború alakulását, valamint valós időben követtük Donald Trump váratlan csapását Kínára.
Hangban is az élen
A Portfolio podcaststúdiójának csapata szintén a legrelevánsabb témákat dolgozta fel a napokban, több felvételt is a Budapest Economic Forum csúcstalálkozó helyszínén vettek fel a szerkesztők. Így megszólalt a Checklist műsorunkban Jelasity Radován, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója, Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója, Papp László, Debrecen polgármestere, Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója. Pénteki adásunkban pedig Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díja apropóján azzal foglalkoztunk, hogy egy ilyen elismerésnek van-e bármilyen hatása a könyvpiacra, illetve általában milyen népszerűségnek örvend a szépirodalom Magyarországon.
